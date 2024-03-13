ЕС выделит 5 млрд евро на закупку вооружений для Украины, - Financial Times
Страны ЕС намерены договориться о пополнении фонда военных поставок в Украину на сумму 5 млрд евро
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что после нескольких месяцев споров о способах закупки представители стран ЕС согласовали условия выделения 5 млрд евро в Европейский фонд мира, из которого должны финансироваться закупки вооружений для Украины, поскольку нехватка боеприпасов и более активное использование авиации российской армией ставят под угрозу оборонные позиции ВСУ.
Формальная договоренность должна заключаться на встрече лидеров стран в среду.
"Украинцы борются без боеприпасов", - заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, имея в виду недавние достижения России и предупреждение украинских военных о том, что они нормируют снаряды.
Согласно новым правилам, деньги будут предназначены для закупки выпускаемых внутри блока вооружений. Но возможны закупки у третьих стран, если это будет единственной возможностью.
Спецфонд для Украины
Фонд Евросоюза, известный как Европейский фонд мира, будет отдавать приоритет оружию, производимому внутри ЕС, но не исключать оружие из стран, не входящих в ЕС, если ему не будет альтернативы.
Источники издания отмечают, что фонд являлся важной частью европейских военных поставок Украине с февраля 2022 года, но был исчерпан, и переговоры по его пополнению продолжались последние три месяца. Один из чиновников заявил, что соглашение касается "гибкости по необходимости, а не по замыслу".
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