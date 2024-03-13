ЕС выделит 5 млрд евро на закупку вооружений для Украины, - Financial Times

Страны ЕС намерены договориться о пополнении фонда военных поставок в Украину на сумму 5 млрд евро

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что после нескольких месяцев споров о способах закупки представители стран ЕС согласовали условия выделения 5 млрд евро в Европейский фонд мира, из которого должны финансироваться закупки вооружений для Украины, поскольку нехватка боеприпасов и более активное использование авиации российской армией ставят под угрозу оборонные позиции ВСУ.

Формальная договоренность должна заключаться на встрече лидеров стран в среду.

"Украинцы борются без боеприпасов", - заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, имея в виду недавние достижения России и предупреждение украинских военных о том, что они нормируют снаряды.

Согласно новым правилам, деньги будут предназначены для закупки выпускаемых внутри блока вооружений. Но возможны закупки у третьих стран, если это будет единственной возможностью.

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Спецфонд для Украины

Фонд Евросоюза, известный как Европейский фонд мира, будет отдавать приоритет оружию, производимому внутри ЕС, но не исключать оружие из стран, не входящих в ЕС, если ему не будет альтернативы.

Источники издания отмечают, что фонд являлся важной частью европейских военных поставок Украине с февраля 2022 года, но был исчерпан, и переговоры по его пополнению продолжались последние три месяца. Один из чиновников заявил, что соглашение касается "гибкости по необходимости, а не по замыслу".