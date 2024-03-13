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Новости
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Россияне сообщают об атаке дронов в нескольких областях РФ: в Рязани пожар на нефтезаводе, в Воронежской области якобы уничтожены 30 беспилотников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на среду, 13 марта, дроны атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области России, а также нефтезавод в Рязани.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Местные жители сообщают об атаке беспилотников на нефтезавод в Рязани. Там начался пожар.

По словам местных, по заводу ударили три беспилотника. Отмечается, что три человека получили ранения.

Власти Воронежской области заявили, что за ночь уничтожено более 30 беспилотников. По информации местных жителей, больше всего налет БПЛА зафиксирован в Бутурлинском р-не возле аэродрома.

Также об атаке БПЛА сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, силами ПВО РФ были сбиты якобы 3 украинских беспилотника.

"Силами ПВО в Курском районе сбиты 3 украинских БПЛА", - написал он. Позже он заявил о еще одном сбитом дроне.

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Об активности якобы украинских дронов сообщил губернатор Белгородской области Александр Гладков. По его словам, в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбито 2 БПЛА самолетного типа. В одном частном домовладении загорелся сарай. Позже он написал, что Губкинский городской округ подвергся атаке тремя БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал. Позже сообщил, что в районе села Круглое Красненского района снова сработала система ПВО РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что в ночь на среду над регионом были сбиты восемь беспилотников, запущенных украинскими военными. По его данным, дроны уничтожены над тремя районами региона и "пострадавших и разрушений нет".

Также об угрозе атаки якобы украинских беспилотников сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Утром 13 марта о сбитии беспилотника возле НПЗ в Киришском районе заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Наслідки атаки БпЛА на російські регіони

Наслідки атаки БпЛА на російські регіони
Наслідки атаки БпЛА на російські регіони
Наслідки атаки БпЛА на російські регіони

Автор: 

беспилотник (3723) НПЗ (242) россия (96018)


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Топ комментарии
+39
Добрий ранок Україно.
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13.03.2024 07:23
+22
Це вам підоори не житлові масиви руйнувати. Щоб ви хробаки виздихали від личинок до беззубих.
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13.03.2024 07:34
+21
Ну Рязань подумала - кругом на рашці горить - а ми чого будем відставати
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13.03.2024 07:27
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Добрий ранок Україно.
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13.03.2024 07:23 Ответить
"Ну мені нравиця як воно горить, люди хробаки бігають, суєтяться..."
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13.03.2024 07:37 Ответить
Для Кривого Рогу та Сумщини він сьогодні не добрий, а от кацапам "приятного утреннего ********"!
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13.03.2024 09:10 Ответить
😥
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13.03.2024 09:49 Ответить
Гладков, Дрозденко, Старовойт - це все українські прізвища (Гладков зросійщене) . Тобто - це все етнічні українські території. В цьому напрямку треба серйозно працювати.
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13.03.2024 12:23 Ответить
прелєсно
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13.03.2024 07:25 Ответить
Ну Рязань подумала - кругом на рашці горить - а ми чого будем відставати
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13.03.2024 07:27 Ответить
Не "Рязань" - а "Ерзянь" Рязанська область - історична територія проживання угрофінського племені "ерзя" Про це пише в своїй "Истории России с древнейших времён" російський історик 19 ст Соловйов
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13.03.2024 07:49 Ответить
Ну це Ви далеко нас загилили - як казав один дядько - не живи минулим - живи сьогоденням - шоб мати ********
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13.03.2024 07:55 Ответить
Так сьогодні кацапи теж не слов'яни, а ті ж угро-фвни, ерзя. 😊
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13.03.2024 08:13 Ответить
Там солянка - полукровки
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13.03.2024 08:15 Ответить
Я теж багато "крилатих висловів знаю Наприклад давньоримське: "Коли не знаєш минулого - нема на що опираться та від чогось відштовхуваться...." Я цитатами з Солов"йова частенько дражнив у свій час "вяликароссов" Деякі навіть писали що "ета хахляцкие инсинуаци и правакации" Але ж його чотирнадцятитомник (що у мене є) був надрукований при СРСР і в Москві І я завжди вказував не тільки рік видання та видавництво - але й том та його сторінку
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13.03.2024 08:16 Ответить
Наверное тебя частенько колотили))) хотя подозреваю что у тебя чёрный пояс по каратэ тоже имеется
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13.03.2024 12:05 Ответить
"Наверное" - твоїй освіті батьки мало уваги приділяли - бо пишеш якусь "дурь"!
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13.03.2024 12:10 Ответить
Смоленська і Орловська області ще не звітували ....?
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13.03.2024 07:29 Ответить
Якщо це робота дійсно українських дронів, то зверніть увагу на точність ударів. Жодного цивільного об'єкту ! Жодної жертви ! Україна воює зі злодіями, а не з мирним населенням.
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13.03.2024 07:30 Ответить
А що ці " мирні " роблять на своїх заводіках 24/7 - новорічні хлопавки?
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13.03.2024 07:41 Ответить
Слушно. Проте. Пропозиція 140 мільйонам покинути цю країну за вашою логікою РЕАЛЬНА ? Раб працює щоб вижити, а не щоб рятувати сусідів.
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13.03.2024 08:48 Ответить
140 мільйонів - це основа їхньої пропаганди ! Їх не більше 80 мільйонів.
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13.03.2024 12:24 Ответить
Чому в зведенні немає назви мацква?
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13.03.2024 07:31 Ответить
відстань туди більша - ще не долетіли)
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13.03.2024 07:35 Ответить
Коли треба було для піару то долітали
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13.03.2024 14:13 Ответить
Це вам підоори не житлові масиви руйнувати. Щоб ви хробаки виздихали від личинок до беззубих.
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13.03.2024 07:34 Ответить
Рязанське іпло вже не таке довольне.
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13.03.2024 07:34 Ответить
жоден куток за "поребриком" не повинен бути у спокої, так має бути щодня
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13.03.2024 07:35 Ответить
Ніщо так не зупиняє наші дрони, як російські нафтобази!
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13.03.2024 07:41 Ответить
Дуже добре!
НПЗ їхні треба нищити кожної ночі. Там їх повно. Це болюче для параші буде.
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13.03.2024 07:42 Ответить
Для рашистів = фашистів кожна ніч має бути пекельною!
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13.03.2024 07:45 Ответить
В общем все беспилотники сбиты а рабочие нефтебаз с горя кинули окурки в емкостя.
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13.03.2024 07:45 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
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13.03.2024 07:58 Ответить
Надеюсь последние атаки это не временная акция. Если так будет продолжаться эффект будет больше чем от западных санкций.
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13.03.2024 07:54 Ответить
Интересно, что для достижения цели (разорение рашки и остановки войны) нет нужды уничтожить 100% нефтепереработки. Достаточно остановки "всего" 5-7% мощностей, и тогда экономика улетит в минус, и карточный домик посыпется. Уже остановилось 1,6-2% за последние несколько недель.
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13.03.2024 07:55 Ответить
Красиво горить кацапія. Гори, гори ясно, щоби не погасло !
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13.03.2024 07:55 Ответить
Так так,усі села мають свої ППО на расеї.
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13.03.2024 08:00 Ответить
"Різня беспілотниками у Рязані".
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13.03.2024 08:02 Ответить
😁 Кацапам вірити не можна! По-перше - в ниє істерика від страхк. По друге-у страху великі очі, тому їм привиділось. По-третє - то були не безпілотники, а літаки. По-четверте - літак буа лише один, і то кацапський Іл-76. По-пяте - то було ще вчора. І останнє - вони цого таки збили!!! 😂 Резюме: вірити кацапам не можна! Ми - мирна країна! Слава ЗСУ!
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13.03.2024 08:11 Ответить
Потрібно якнайбільше таких безпілотників запускати у напрямку москви, виснажувати їхнє аналоговнєтне ППО, щось саме дешеве і дуже помітне.
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13.03.2024 08:13 Ответить
мАцква - фігня, НПЗ і ВПК - боляче.
Якщо стане нічим воювати, мАцква сама здується.
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13.03.2024 08:15 Ответить
Гарна тенденція, варто продовжувати.
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13.03.2024 08:14 Ответить
Кацапы, в эту войнушку можно играть вдвоём!
Это мы еще по подстанциям не били....
Ждём-с....
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13.03.2024 08:14 Ответить
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13.03.2024 08:28 Ответить
Otlycno tak derzat ,skoro u kacapov budet kak u nix druzej s koreji na drovax budet jezdit masini
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13.03.2024 08:33 Ответить
МАЗИР давай! МАЗИР!
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13.03.2024 08:37 Ответить
Злегка погуглив- на расєє є 30 великих НПЗ та під 80 невеликих. Тобто- 100 влучань треба, щоб в мокшів була ринково-європейська ціна на паливо, тобто не 50 рублєй, а 170 як мінімум. Так що- ЗСУ, дякую й бажаю, щоб БПЛА все ж до тих НПЗ долетіли поскоріше. І- всупереч кротам.
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13.03.2024 08:38 Ответить
Мало. Не бачу приводу для радощів. Для рашки це як укус комара.
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13.03.2024 08:44 Ответить
такие как вы будут сопли лить что когда и кремль ******)такие только в уголку могут волати за лиху долю)
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13.03.2024 08:48 Ответить
Я сказав мало.Треба більше. От й все, кацап.
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13.03.2024 09:00 Ответить
Якщо укусів багато, це викликає проблеми.
Не виключено, що форсують "мірниє пєрєговори" саме тому, що останнім часом "комари" почали надто боляче кусатись, і якщо справа піде так далі, то буде відчутна втрата крові.
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13.03.2024 08:52 Ответить
На першому фото ніхто не помітив НЛО? )))
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13.03.2024 08:53 Ответить
То матроси. 😂
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13.03.2024 09:06 Ответить
 
 