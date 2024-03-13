Россияне сообщают об атаке дронов в нескольких областях РФ: в Рязани пожар на нефтезаводе, в Воронежской области якобы уничтожены 30 беспилотников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на среду, 13 марта, дроны атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области России, а также нефтезавод в Рязани.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Местные жители сообщают об атаке беспилотников на нефтезавод в Рязани. Там начался пожар.

По словам местных, по заводу ударили три беспилотника. Отмечается, что три человека получили ранения.

Власти Воронежской области заявили, что за ночь уничтожено более 30 беспилотников. По информации местных жителей, больше всего налет БПЛА зафиксирован в Бутурлинском р-не возле аэродрома.

Также об атаке БПЛА сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, силами ПВО РФ были сбиты якобы 3 украинских беспилотника.

"Силами ПВО в Курском районе сбиты 3 украинских БПЛА", - написал он. Позже он заявил о еще одном сбитом дроне.

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Об активности якобы украинских дронов сообщил губернатор Белгородской области Александр Гладков. По его словам, в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбито 2 БПЛА самолетного типа. В одном частном домовладении загорелся сарай. Позже он написал, что Губкинский городской округ подвергся атаке тремя БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал. Позже сообщил, что в районе села Круглое Красненского района снова сработала система ПВО РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что в ночь на среду над регионом были сбиты восемь беспилотников, запущенных украинскими военными. По его данным, дроны уничтожены над тремя районами региона и "пострадавших и разрушений нет".

Также об угрозе атаки якобы украинских беспилотников сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Утром 13 марта о сбитии беспилотника возле НПЗ в Киришском районе заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.





