Больше всего атак врага на Авдеевском и Новопавловском направлениях, за сутки на фронте - 91 боевое столкновение, - Генштаб

Враг атакует позиции ВСУ на Авдеевском, Новопавловском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Ореховском и Херсонском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Всего враг нанес 10 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Солдатское, Крамчанка, Поповка, Луговка, Большая Писаревка Сумской области; Муравское, Бологовка, Одноробовка, Казачья Лопань, Купянск, Ковшаровка Харьковской области; Серебрянское лесничество и Белогоровка в Луганской области; Серебрянка, Пролетарское, Выемка, Раздолевка, Богдановка, Дружба, Александрополь, Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малиновка и Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Боевые действия на Востоке

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 7 атак противника в районах восточнее Часового Яра, Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг 12 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершено 3 безуспешных штурма позиций наших войск.

Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, складу боеприпасов и 2 средствам ПВО противника.