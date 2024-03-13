Общие боевые потери РФ с начала войны – около 426 870 человек (+980 за сутки), 6752 танка, 10 554 артсистемы, 12 921 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 426 870 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 426870 (+980) человек,
танков ‒ 6752 (+5) ед,
боевых бронированных машин ‒ 12921 (+20) ед,
артиллерийских систем – 10554 (+32) ед,
РСЗО – 1017 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 715 (+2) ед,
самолетов – 347 (+0) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 8205 (+22),
крылатые ракеты ‒ 1919 (+1),
корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 13932 (+62) ед,
специальная техника ‒ 1699 (+8)
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наші елітарні диванні іксперди типо роми цимбалюка лохи яких розводять фсб.
130!! одиниць техніки та 980!! чумардосів.
Арта 33, броня 25, логістика 62!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 426 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі