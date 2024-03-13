Общие боевые потери РФ с начала войны – около 426 870 человек (+980 за сутки), 6752 танка, 10 554 артсистемы, 12 921 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 426 870 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 426870 (+980) человек,

танков ‒ 6752 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12921 (+20) ед,

артиллерийских систем – 10554 (+32) ед,

РСЗО – 1017 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 715 (+2) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8205 (+22),

крылатые ракеты ‒ 1919 (+1),

корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13932 (+62) ед,

специальная техника ‒ 1699 (+8)

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