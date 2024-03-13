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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 426 870 человек (+980 за сутки), 6752 танка, 10 554 артсистемы, 12 921 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 426 870 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 426870 (+980) человек,

танков ‒ 6752 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12921 (+20) ед,

артиллерийских систем – 10554 (+32) ед,

РСЗО – 1017 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 715 (+2) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8205 (+22),

крылатые ракеты ‒ 1919 (+1),

корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13932 (+62) ед,

специальная техника ‒ 1699 (+8)

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Втрати РФ

Автор: 

армия РФ (19562) Генштаб ВС (6426) ликвидация (3657) уничтожение (7156)


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Топ комментарии
+12
Пора в інфографіку записувати знищені і уражені НПЗ і нєфтєбази.
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13.03.2024 08:25
+11
Минув 3671 день москальсько-української війни.
130!! одиниць техніки та 980!! чумардосів.
Арта 33, броня 25, логістика 62!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 426 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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13.03.2024 08:27
+7
ББМ і логістика вийшли на ювілейну пряму (авто явний фаворит). Танки здулися, орда продовжує лізти.
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13.03.2024 08:06
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ББМ і логістика вийшли на ювілейну пряму (авто явний фаворит). Танки здулися, орда продовжує лізти.
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13.03.2024 08:06 Ответить
Можливо, ті автомобілі, насправді, не логістика, а ті багі, що їх використовують замість танків і ББМ.
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13.03.2024 09:20 Ответить
Як там рейди по кацапії?! Бо у Німеччині для осілих кацапів це важлива тема,деякі уже з повагою відносяться до ЗСУ. І про ехо війни тут. Тихо,якщо не забувати одного дня,коли усі дороги в Штутгарті були закриті і зірваний досить великий магазин,але трохи далі від міста. Палестинці проти Ізраїль, але на території Німеччини.
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13.03.2024 08:07 Ответить
Роздрукуй та повісь собі на лоба.
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13.03.2024 08:53 Ответить
Снайперами поранені, тактично, цінуються більше, ніж убиті. Намагаючись винести поранених інші теж підставляються під постріл, і в подальшому поранені потребують більшої витрати ресурсів. А вбитих кацапи використовують для будівлі укриттів, цілком згідно з ином одного київського єврея - "Как укрьітье используем павших...".
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13.03.2024 09:33 Ответить
Головне, скільки з підбитої техніки під.ри знову повертають на фронт?
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13.03.2024 08:19 Ответить
Зараз,при можливості, дронами добивають підбиту техніку.
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13.03.2024 08:52 Ответить
Шкода, що немає новини про ліквідацію 981-го, найголовнішого, москаля. Найближчі 4 доби є найоптимальнішими для фізичного знищення путлера. Голосування на болотах вже почалося, отже вибори вже не зупинити і не відмінити (просто один з кандидатів стане таким, що вибув). По-друге, в московії немає жодних обмежень щодо явки і кількості необхідних голосів (перемогу отримує той, хто набере лише відносну більшість), отже переможцем в цій ситуації обов'язково стане хтось з трьох фіглярів, єдиною роллю яких було своєю нікчемність підкреслити "геніальність"царя. І ось після виборів за такого сценарію почалося б на болотах саме цікаве... Після практично гарантованого хаосу про існуючу зараз московію, напевно, можна було б забути...
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13.03.2024 08:21 Ответить
Ну - вибрали у нас "нікчему" у 2019-му Чим закінчилося? "Нікчема" "щоки надимає" а за його спиною пройдисвіти свої діла роблять Те ж саме буде і в Росії
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13.03.2024 08:31 Ответить
На болотах зовсім інша ситуація. По-перше, їхнє суспільство зазомбоване темою, що лише завдяки існуванню путлера існує й московія та жодної альтернативи цьому немає (тобто буде порушено суспільний консенсус). По-друге, якісь еліти даний конкретний нікчема влаштує (вони з ним домовляться та вважатимуть, що зможуть ним маніпулювати), а для інших еліт він буде абсолютно неприйнятним (тобто буде порушено й елітний консенсус). Буде зруйновано й статус-кво, до якого країну (в усіх аспектах) привчали чверть століття. Тож ймовірним буде там початок реальної війни всіх з усіма.
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13.03.2024 08:48 Ответить
Ну-ну!
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13.03.2024 08:58 Ответить
Та вже практично нікого він не влаштовує, просто вони бояться наслідків цього визнання і не знають що робити, бо всі рішення погані. Тому поки і продовжують основну лінію терора і шукають альтернативу з мінімальними втратами, але таких не проглядається на даний час.
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13.03.2024 09:12 Ответить
Але ж як легко "Вагнер" йшов на Москву, як привітно їх зустрічали.
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13.03.2024 09:37 Ответить
Фуйло здохло у жовтні 2023 го ось https://www.youtube.com/watch?v=ESRH-DOVt1o&ab_channel=GeneralSVR доказ
наші елітарні диванні іксперди типо роми цимбалюка лохи яких розводять фсб.
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13.03.2024 08:42 Ответить
Правда це чи ні, нам це нічого не дає ...
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13.03.2024 09:15 Ответить
дає шанс на майбутню боротьбу за владу.
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13.03.2024 10:22 Ответить
Та нехай там хоч перестріляють один одного, нам головне щоб до нас не лізли.
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13.03.2024 11:21 Ответить
До сраки той доказ. Живий людський голос - унікальна індивідуальна ознака, як відбитки пальців. Технічними засобами підміну виявити, як два пальці оросити. До того ж, під час закордонних візитів, спецслужби запросто можуть отримати відбитки пальців і порівняти з тими, що були раніше.
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13.03.2024 09:41 Ответить
це ті спецслужби які давали нам три дні? найпростіше спростування взяти днк дітей путлера та порівняти з днк двійника.
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13.03.2024 10:21 Ответить
Спецслужби мають свої методики, якщо, відносно стійкості України, вони помилилия, то це плюс нам. Щодо взяти ДНК - візьми! Хто тобі не дає?
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13.03.2024 10:41 Ответить
А тобі відбитки пальців?тільки йолопи не розуміють що той путєн якого показують несправжній.
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13.03.2024 10:51 Ответить
Швидше, ти несправжній, бо, за великим рахунком, нахрін нікому не потрібен - такий собі, невловимий Джо. А у керівників держав час надто дорого коштує, аби його витрачати на спілкування з фальшивою лялькою. Побрехеньки про двійників ходять давно, і ті, кому це потрібно, вже давно це перевірили й, можливо, не один раз.
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13.03.2024 19:24 Ответить
тому ти мені пишеш.що я нікому не потрібен?йолоп
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13.03.2024 19:41 Ответить
Котре з них? Там тих "******" дохолєри.
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13.03.2024 21:50 Ответить
Пора в інфографіку записувати знищені і уражені НПЗ і нєфтєбази.
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13.03.2024 08:25 Ответить
и склады БК...
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13.03.2024 08:50 Ответить
Минув 3671 день москальсько-української війни.
130!! одиниць техніки та 980!! чумардосів.
Арта 33, броня 25, логістика 62!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 426 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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13.03.2024 08:27 Ответить
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13.03.2024 08:32 Ответить
Чисельність чумардосів чверть на 500-ту тис. То таки дофіга
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13.03.2024 08:41 Ответить
Це тупить Генеральний штаб чи писарі, які переписують цифри? Наприклад вчора була знищена одна крилата ракета і загальна сума склала 1920 ракет. Сьогодні показно, що знищили ще одну ракету, але загальна сума становить не 2021, а 1919. То як це сприймати?
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13.03.2024 08:42 Ответить
Так, повинно бути 1921, але так видали на офіціал. Але всі помиляються, у Вас теж опечатка, явно не 2021), хоча хотілось би.
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13.03.2024 09:06 Ответить
Дякую, що звернули увагу. В написанні цифри я не помилився, я навмисно так написав перевірити на реакцію читачів. І я не являюся компетентною особою, щоб давати офіційні данні. Невже важко написати тринадцять рядків виданих цифр за добу, приплюсовавши минулі здобутки?
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13.03.2024 09:21 Ответить
Все буває, наприклад я вже починаю недобачати, а так як набираю текст не дивлячись на клавіатуру, то потім проблема при звірці з екрана, з-за чого почав частіше помилятись.
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13.03.2024 09:25 Ответить
 
 