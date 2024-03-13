РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11343 посетителя онлайн
Новости
4 570 40

Санкции против России должны перестать быть фиктивными, половина Европы торгует с РФ, - Туск

туск

Половина Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, а многие компании, в том числе и польские, успешно обходят санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу TVN 24 заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Европейские компании продолжают торговать с Россией и Беларусью, обходят санкции.

"Потому что никто не заинтересован в строгом обеспечении их соблюдения", - сказал Туск.

Польский премьер убежден, что санкции против России "должны перестать быть фиктивными".

Читайте: Замороженных российских активов хватило бы Украине для ведения победной войны, - Туск

"Потому что в тех столицах, где мы слышим громкие проукраинские слова, когда дело доходит до этого, например, когда мы говорим: возьмем эти российские активы, сдавайте их в Украину, оказывается, там какие-то проблемы", - заявил польский премьер .

Политик подчеркнул, что Польша "ведет себя предельно рационально и ответственно, смело, но без азартных игр".

Автор: 

россия (96018) санкции (11422) Туск Дональд (762)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Можливо потрібно почати із себе?
показать весь комментарий
13.03.2024 08:36
+13
"Головне в слідстві - не вийти на самих себе."
показать весь комментарий
13.03.2024 08:45
+10
Туск визнав Європу корумпованою. Я як інакше? Якщо є закон який не виконується то хтось в цьому зацікавлений і всі учасники мають фінансовий зиск. Всі бачать корупцію у нас, але "чомусь" впритул не бачать її у себе в ЄС.
показать весь комментарий
13.03.2024 08:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це він про рюські огірки, які запетитом вкушають пшеки?
показать весь комментарий
13.03.2024 08:35 Ответить
Можливо потрібно почати із себе?
показать весь комментарий
13.03.2024 08:36 Ответить
ви нє панімаіті-ета другоє...
показать весь комментарий
13.03.2024 09:02 Ответить
так він про це як мінімум уже говорить
показать весь комментарий
13.03.2024 09:06 Ответить
І який сенс його балачок?! Якщо зупинити торгівлю з росією йому дуже просто. Може він не хоче її зупиняти?
показать весь комментарий
13.03.2024 09:24 Ответить
"Якщо зупинити торгівлю з росією йому дуже просто" --- це для тебе дуже просто,сидячи з дивана. А торгівля здійснюється компаніями по різних схемах і різних напрямках, і не відслідкуєш відруз ж або це взагалі неможливо кінцевого покупця
показать весь комментарий
13.03.2024 09:38 Ответить
Рольникам своїм розкажи...
показать весь комментарий
13.03.2024 08:36 Ответить
Та яка половина? - Захід весь - сором"язливо прикривши очі а Азія і Африка напряму - не криючись
показать весь комментарий
13.03.2024 08:36 Ответить
Цікаво, що на росії від цих фактів торгівлі з нєдружєствєннимі странамі всупереч імпортозамєщєнію ні у кого не підгоряє, навпаки. Цікаво, чому?
показать весь комментарий
13.03.2024 08:36 Ответить
Cerez drugije strani kak primer armeni gde import vyros na 100 raz.Zdes takze prixodit vagonami takoje sto doski ili fanera eto kirgystan prodavec s legalnimi dokumentami.Vot takoje i poxozoje dolzno neprojti
показать весь комментарий
13.03.2024 08:42 Ответить
Ні, інше дивно. От на росії кричать зараз про девестернізацію та імпортозамєщєніє. Мовляв, чужоє нам нє надо, і своєго в ізбиткє, хватіт корміть Запад.
І в той самий час вони радо користуються західними машинами, побутовою технікою, не кажучи вже про закордонний культурний продукт. Навіть свою зброю називають західними словами: БМ "Термінатор", БПЛА "Zala" і "Мерлін".
І чорта з два їм це в зуби кинеш. Європейцям можна: ай-яй, нехороші які, з агресором і правопорушником торгують. А русні - як з гуся вода. Ну торгуєм, ну вигодно і пріятно жє. Врагі? Нічєго, ми іх потом на іх жє верьовкє повєсім, ха-ха.
Серйозно, як Європа з такими воювати зібралась? На них же нічого, крім кулі, не діє, в той час як Європі можна винести мізки наглухо, лише вказуючи на вже наявні недоліки та протиріччя.
показать весь комментарий
13.03.2024 08:49 Ответить
Що ж ви аж на 3й рік зрозуміли?(((
показать весь комментарий
13.03.2024 08:38 Ответить
Та нічого вони не зрозуміли. Поляки пункти пропуску на українсько-польському кордоні заблокували, а через білоруський кордон безперешкодно їдуть російські фури з зерном до Польщі.
показать весь комментарий
13.03.2024 09:45 Ответить
"Головне в слідстві - не вийти на самих себе."
показать весь комментарий
13.03.2024 08:45 Ответить
Туск визнав Європу корумпованою. Я як інакше? Якщо є закон який не виконується то хтось в цьому зацікавлений і всі учасники мають фінансовий зиск. Всі бачать корупцію у нас, але "чомусь" впритул не бачать її у себе в ЄС.
показать весь комментарий
13.03.2024 08:45 Ответить
Корупція тут ні до чого, просто не має норм покарання за порушення санкцій, але тепер вже буде саме завдяки такій позиції як у Туска - https://www.radiosvoboda.org/a/news-ievroparlament-pokarannia-obhid-sanktsii/32858627.html Європарламент підтримав кримінальне покарання за порушення й обхід санкцій проти Росії
показать весь комментарий
13.03.2024 09:17 Ответить
Не треба перекручувати факти, туск не був ініціатором цієї норми, і польща досі вільно торгує з росією.
показать весь комментарий
13.03.2024 09:23 Ответить
Особливо видно на польско-************* кордоні.
показать весь комментарий
13.03.2024 08:51 Ответить
Туск лукавит. Европейцы законопослушны и придерживаются санкций. Но европейские власти решили что там где санкции вредят экономике можно торговать. В том числе Польша.
показать весь комментарий
13.03.2024 08:56 Ответить
Таваріщ Лєнін той которий Бланк після більшовицького кривавого перевороту говарівал: - що у капіталістів ми (більшовики) за золото купимо вєрьовки на яких ми потім їх і повісимо. Він знав природу продажності капіталу. Ось це все зараз і підтверджується вчергове.
показать весь комментарий
13.03.2024 09:01 Ответить
В світі немає успішної НЕкапіталістичної країни.
показать весь комментарий
13.03.2024 09:22 Ответить
Польський прем'єр переконаний, що санкції проти Росії "повинні перестати бути фіктивними". Джерело:

Філіпси,лж та щє купа брендів збираються в польші поляками та українцями для ринку наросії, женуть усе це через біларусь, прошивки тв йдуть разом з усіма кінотеатрами та відеоресурсами наросії, більше ні для якого ринку вони не потрібні. І це дрібниця з того що йде. Состави не на день не перестали курсувати в обидві сторони ні з 14го ні з 22го, через біларусь.
ВЕСЬ СВІТ ТОРГУЄ, тому що саме при таких обставинах маржа вищє всього.
показать весь комментарий
13.03.2024 09:02 Ответить
Не треба каклів які ішачать у польщі на місцеві компанії називати українцями. Українці - це ті хто живе в Україні
показать весь комментарий
13.03.2024 09:20 Ответить
Херню написал.
показать весь комментарий
13.03.2024 10:03 Ответить
Может фермерам стоит заблокировать польско-белорусскую границу?!
показать весь комментарий
13.03.2024 09:03 Ответить
ФСБ за те не башляє.
показать весь комментарий
13.03.2024 09:33 Ответить
так может стоит ГУРу забашлять им?
показать весь комментарий
13.03.2024 10:35 Ответить
Щури-кроти фсбшні з ОПи "боневтіка" недозволять це зробити.
показать весь комментарий
13.03.2024 10:58 Ответить
Алекс й пиши людям нормальною мовою а не язиком свино-шакалів рашиськіх *******.
показать весь комментарий
13.03.2024 10:59 Ответить
Читайте далі заголовка.... там є все. А вже потім пишіть коментар.
показать весь комментарий
13.03.2024 09:32 Ответить
Цей клоун туск міг би за один день зупинити торгівлю з росією і білорусією перемістивши рольників з українського на білоруський кордон - яка різниця що їм блокувати?!
показать весь комментарий
13.03.2024 09:18 Ответить
Польша подняла торговлю с Рашкой на рекордный уровень.
показать весь комментарий
13.03.2024 09:19 Ответить
Чому про це каже Туск а не МЗС України, де Зеленський так "зайнятий"?
Може Кулебу треба звільняти ?
показать весь комментарий
13.03.2024 09:30 Ответить
"Дайош ембарго на тарговлю с расією!"
показать весь комментарий
13.03.2024 09:32 Ответить
Кто бы говорил - Польша поставляет в Беларусь и РФ больше всех товаров и плевать они хотели на все санкции.
показать весь комментарий
13.03.2024 09:36 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2024 10:13 Ответить
на ядерну атаку рашистів вони яяяяяяк вдарять санкціями по кремлю,
показать весь комментарий
13.03.2024 11:53 Ответить
 
 