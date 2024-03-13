Санкции против России должны перестать быть фиктивными, половина Европы торгует с РФ, - Туск

Половина Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, а многие компании, в том числе и польские, успешно обходят санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу TVN 24 заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Европейские компании продолжают торговать с Россией и Беларусью, обходят санкции.

"Потому что никто не заинтересован в строгом обеспечении их соблюдения", - сказал Туск.

Польский премьер убежден, что санкции против России "должны перестать быть фиктивными".

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"Потому что в тех столицах, где мы слышим громкие проукраинские слова, когда дело доходит до этого, например, когда мы говорим: возьмем эти российские активы, сдавайте их в Украину, оказывается, там какие-то проблемы", - заявил польский премьер .

Политик подчеркнул, что Польша "ведет себя предельно рационально и ответственно, смело, но без азартных игр".