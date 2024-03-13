Санкции против России должны перестать быть фиктивными, половина Европы торгует с РФ, - Туск
Половина Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, а многие компании, в том числе и польские, успешно обходят санкции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу TVN 24 заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Европейские компании продолжают торговать с Россией и Беларусью, обходят санкции.
"Потому что никто не заинтересован в строгом обеспечении их соблюдения", - сказал Туск.
Польский премьер убежден, что санкции против России "должны перестать быть фиктивными".
"Потому что в тех столицах, где мы слышим громкие проукраинские слова, когда дело доходит до этого, например, когда мы говорим: возьмем эти российские активы, сдавайте их в Украину, оказывается, там какие-то проблемы", - заявил польский премьер .
Политик подчеркнул, что Польша "ведет себя предельно рационально и ответственно, смело, но без азартных игр".
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І в той самий час вони радо користуються західними машинами, побутовою технікою, не кажучи вже про закордонний культурний продукт. Навіть свою зброю називають західними словами: БМ "Термінатор", БПЛА "Zala" і "Мерлін".
І чорта з два їм це в зуби кинеш. Європейцям можна: ай-яй, нехороші які, з агресором і правопорушником торгують. А русні - як з гуся вода. Ну торгуєм, ну вигодно і пріятно жє. Врагі? Нічєго, ми іх потом на іх жє верьовкє повєсім, ха-ха.
Серйозно, як Європа з такими воювати зібралась? На них же нічого, крім кулі, не діє, в той час як Європі можна винести мізки наглухо, лише вказуючи на вже наявні недоліки та протиріччя.
Філіпси,лж та щє купа брендів збираються в польші поляками та українцями для ринку наросії, женуть усе це через біларусь, прошивки тв йдуть разом з усіма кінотеатрами та відеоресурсами наросії, більше ні для якого ринку вони не потрібні. І це дрібниця з того що йде. Состави не на день не перестали курсувати в обидві сторони ні з 14го ні з 22го, через біларусь.
ВЕСЬ СВІТ ТОРГУЄ, тому що саме при таких обставинах маржа вищє всього.
Може Кулебу треба звільняти ?