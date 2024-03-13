Путин заявил, что в приграничные области РФ якобы зашли не российские добровольцы, а "иностранные наемники"

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал прорыв бойцов легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" в Белгородскую и Курскую области РФ.

Об этом он сказал в интервью российским государственным пропагандистским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами – вот последний доклад генерального штаба – где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", - сказал диктатор.

Путин предполагает, что цель атак со стороны Украины на объекты в российских регионах – помешать голосованию на выборах президента РФ.

"Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, состоит в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы помешать нормальному процессу волеизъявления граждан", - сказал он.

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Российский диктатор добавил, что эти атаки якобы происходят "на фоне неудач Украины на линии столкновения" и рассчитаны на "информационный эффект".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона вошли на территорию Курской и Белгородской областей.