Путин заявил, что в приграничные области РФ якобы зашли не российские добровольцы, а "иностранные наемники"
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал прорыв бойцов легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" в Белгородскую и Курскую области РФ.
Об этом он сказал в интервью российским государственным пропагандистским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами – вот последний доклад генерального штаба – где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", - сказал диктатор.
Путин предполагает, что цель атак со стороны Украины на объекты в российских регионах – помешать голосованию на выборах президента РФ.
"Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, состоит в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы помешать нормальному процессу волеизъявления граждан", - сказал он.
Российский диктатор добавил, что эти атаки якобы происходят "на фоне неудач Украины на линии столкновения" и рассчитаны на "информационный эффект".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона вошли на территорию Курской и Белгородской областей.
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треба писати двійник путлера заявив якусь дічь
https://www.youtube.com/watch?v=ESRH-DOVt1o&ab_channel=GeneralSVR Поріваняння справжнього путєна та двійника
Адже вони добре знають її закони, і спеціально дають вам факти, щоб ви зробили потрібні їм висновки.
Доречі, навіть якщо ***** дійсно мертве, як цей факт можна використати на нашу користь?
Враховуючи те, що війна не припинилась, навпаки.
Факт того що ***** мертве знищує легітимність влади фсбешників на сосії.томущо путін-краєугольний камінь цієї влади.
https://lb.ua/society/2023/05/25/556987_rdk_i_svoboda_rosii_povidomili_pro.html За його словами, за час операції втрати склали дві особи загиблими і 10 пораненими.
Та шо ти кажеш . Ну якщо в нас одні невдачі , то в тебе значить - одні вдачі .. То похизуйся . Що крім Авдіївки і пари сел біля неї 😂? За півроку м'ясних штурмів .
Розкажи краще - як справи в Кринках . ?
- не бомбардування - "а упал на НПЗ"
- не відступ - "а перегрупировка на лучшие рубежі"
- не збили, а "мі самі збілі"
і тд. Рузкіе божевільні
валынскаябэлгародская рєзня!!
Справа ясна річ ні в цих добровольцях, а в укр. владі(?) , яка насправді тільки займається імітацією бурхливої діяльності, а насправді всіма силами намагається відпрацювати свої тридяцять шекєлів ,отримані від путіна👈
Свідомі Люди вирішили боротися проти свавілля, остаточно їпанувшогося, диктатора.