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Макрон, Шольц и Туск встретятся в Берлине, чтобы "уменьшить напряженность вокруг Украины", - Politico

макрон,шольц

В пятницу, 15 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы снизить напряженность вокруг Украины. К встрече присоединится премьер-министр Польши Дональд Туск.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что лидеры планируют, что эта встреча должна стать демонстрацией единства после напряженного периода, когда разногласия по Украине перешли в открытую рознь.

Туск присоединится к французскому и германскому лидерам позже того же дня.

Это будет первая встреча в рамках "Веймарского треугольника", формата диалога между тремя странами, с тех пор как Туск снова стал премьер-министром Польши.

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Автор: 

Туск Дональд (762) Украина (45001) Макрон Эмманюэль (1355) Шольц Олаф (912)


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Петра Павела ще візьміть з собою. Туск і Макрон будуть за руки тримати Шольца, а Павел з обох рук ******* в рило. Поки хоробрість передавати Тауруси не прокинеться.
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13.03.2024 09:16 Ответить
Это что? Забалакать тему? Или отправить в игнор?
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13.03.2024 09:29 Ответить
мабуть буде повторення тієї ж афери з Україною і українським народом .яку з відома США у2014 році ,по вказівці куйла втілили на території України(створення ордло) прорашистські німецько-французькі і італійські холуї -Меркель.Оланд і Могеріні.Всі ці троє (Туск.Шольц і Макрон)в минулому .добрі друзі куйла і Меркель.Нічого доброго від цією зустрічі для України і її народу не світить...?
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13.03.2024 10:49 Ответить
 
 