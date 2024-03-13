Макрон, Шольц и Туск встретятся в Берлине, чтобы "уменьшить напряженность вокруг Украины", - Politico
В пятницу, 15 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы снизить напряженность вокруг Украины. К встрече присоединится премьер-министр Польши Дональд Туск.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что лидеры планируют, что эта встреча должна стать демонстрацией единства после напряженного периода, когда разногласия по Украине перешли в открытую рознь.
Туск присоединится к французскому и германскому лидерам позже того же дня.
Это будет первая встреча в рамках "Веймарского треугольника", формата диалога между тремя странами, с тех пор как Туск снова стал премьер-министром Польши.
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Aleksander Lukashenko
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