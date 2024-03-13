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Закон о мобилизации направлен на замену 330 тыс. находящихся на поле боя военных, - Financial Times
Законопроект о мобилизации призван обновить правовую базу Украины накануне ожидаемой волны призыва в этом году, во время которой могут призвать до 500 тыс. человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.
В Минобороны отметили, что усилия направлены на замену 330 тыс. истощенных военных, находящихся сейчас на поле боя.
В министерстве добавили, что оставшиеся новобранцы будут заменять раненых и будут удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боя.
"Но закон оказывается противоречивым, поскольку в первый проект украинские законодатели внесли более 4000 поправок", - добавили в FT.
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+11 Юрій Вінгорськи
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+6 Dmytro Vasylenko #584873
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в тилу вонних в рази більше ніж на фронті
то їх на воїнів а призваних в резерв нізя, ні???
https://www.washingtonpost.com/world/2024/03/04/ukraine-mobilization-zelensky-russia/
Диванні пенси готові усіх відправляти на смерть
"ЩО я думаю про потребу змін, теоретичну можливість демобілізації військовослужбовців, які провоювали, приміром, рік чи (вже скоро) два? Думаю що цього не трапиться.
Війна - дуже виснажлива річ. Не лише емоційно, але й фізично. Людський ресурс вичерпний. У людей плавляться мізки, сиплються суглоби, накопичується втома і наслідки численних контузій - і це якщо не рахувати поранення, каліцтва та смерті. Очевидно для кожного: ротація необхідна хоча б тому, що з огляду на ці фактори у нас поступово знижується індивідуальна боєздатність бійців, а з ними і підрозділів.
Однак на сьогодні немає жодного шансу на те, що будь-яка притомна ротація можлива. Перш за все тому, що у нас відсутня адекватна (кількісно і якісно) заміна. Але не менш важливим є і те, що в Україні сьогодні абсолютно відсутній суспільний запит на таку ротацію.
Це потрібно виключно тим, хто зараз у армійському рабстві. Іншим це не цікаво.
Наше суспільство за ці майже два роки війни так і не пристало на морально-етичну систему, в якій людина без військового досвіду має цей досвід здобувати і ротувати тих хто їй таку можливість дав. Можливість жити.
Але ні, маєм стан інфантильності і злочинного включання дурників. Такий стан справ цілком влаштовує наше суспільство - принаймні, я не чув про жодні протести проти такої явно неконституційної нерівності. Тому ті, хто зараз вже у війську, не мають навіть примарних шансів на ротацію. З війська для нас є лише три виходи: лікарня, дурдом або морг. ВЛК списують лише мертвих і мазаних. І скільки б "лайків" ви тут зараз не поставили - це ані на йоту не зрушить ситуації, оскільки в загальній масі суспільству така ситуація прийнятна. Суспільство згодне заплатити ціну цієї війни нашими життями, аби лише не виходити з зони комфорту.
Ми маємо розуміти, що ротації НЕ БУДЕ. Це знищить фізично більшість тих активних та ініціативних що пішли воювати з перших днів. І зрештою, така ситуація підірве боєздатнність підрозділів в цілому. Це питання часу, при чому не далекого. Буде поступове поповнення наших втрат за рахунок невдах, яких спіймає ТЦК.
А ті що виживуть, переважно не будуть здатні далі бути ініціативними, рушієм змін, конкурентами на виборах, наводити порядки після повернення, тощо.
Єдине місце де ветерани складатимуть більшість, монолітність, відчутну видимість - стануть цвинтарі та місця послуг для інвалідів війни.
І такий стан справ влаштовує суспільство. Але якщо війну не програєм. Але от чи не програєм?
Ротацій не буде. Будуть остогидлі і не зручні суспільству інваліди, які всіх втомлять і всім набриднуть. Або ссср 2.0...."
- переведення економіки, промисловості держави з ринкової на воєнну;
- чи буде мобілізація професійно підготовлених недоторканих на спецобліку, ментовських і військових 40-річних пенсіонерів;
- чи буде загальна мобілізація до уже мільйонів мобілізованих на штику;
- чи продовжиться діюча мобілізаційна ахінея: лише бідних, хворих, знедолених та інших не афілійованих з узурпаторською владою у військо?