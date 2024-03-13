Закон о мобилизации направлен на замену 330 тыс. находящихся на поле боя военных, - Financial Times

Законопроект о мобилизации призван обновить правовую базу Украины накануне ожидаемой волны призыва в этом году, во время которой могут призвать до 500 тыс. человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

В Минобороны отметили, что усилия направлены на замену 330 тыс. истощенных военных, находящихся сейчас на поле боя.

В министерстве добавили, что оставшиеся новобранцы будут заменять раненых и будут удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боя.

"Но закон оказывается противоречивым, поскольку в первый проект украинские законодатели внесли более 4000 поправок", - добавили в FT.

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