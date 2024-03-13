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Новости мобилизации
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Закон о мобилизации направлен на замену 330 тыс. находящихся на поле боя военных, - Financial Times

зсу

Законопроект о мобилизации призван обновить правовую базу Украины накануне ожидаемой волны призыва в этом году, во время которой могут призвать до 500 тыс. человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

В Минобороны отметили, что усилия направлены на замену 330 тыс. истощенных военных, находящихся сейчас на поле боя.

В министерстве добавили, что оставшиеся новобранцы будут заменять раненых и будут удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боя.

"Но закон оказывается противоречивым, поскольку в первый проект украинские законодатели внесли более 4000 поправок", - добавили в FT.

Смотрите также: Люди в военной форме запихивают в микроавтобус двух мужчин в гражданской одежде: "Люди, наберите полицию!". ВИДЕО

Автор: 

Минобороны (9402) мобилизация (2794) ВСУ (6666)


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Топ комментарии
+11
бо 330 для заміни воїнів. це пісдьж!!!!
в тилу вонних в рази більше ніж на фронті
то їх на воїнів а призваних в резерв нізя, ні???
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13.03.2024 09:27
+6
Чувство что мы живем с властью в разных реальностях,у нас в селах мобилизация вообще не прекращалась,вчера уехал в учебку мой односельчанин с соседнего села еще двое.Можно еще десять мобилизаций торжественно объявить но села уже исчерпали свой мобилизационный ресурс и на них уже ТЦК не выедут как раньше так что пусть начинают заниматься Киевом и городами миллионниками.
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13.03.2024 09:18
+6
І тут постає питання - хто бреше? Загальна чисельність сил оборони оголошена у 1.3 мільйона, у зоні бойових дій перебувають 330 тисяч. Чим тоді займається решта? Ясна річ - я пересічна людина, і військову "арифметику" не знаю, але, припустимо, 300 тисяч це оперативний резерв, ще 300 це персонал забезпечення. Загиблі та комісовані важко поранені, поранені на реабілітації. Куди поділись ще 200-500 тисяч?
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13.03.2024 09:29
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Делаем вид, что верим.
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13.03.2024 09:13 Ответить
бо 330 для заміни воїнів. це пісдьж!!!!
в тилу вонних в рази більше ніж на фронті
то їх на воїнів а призваних в резерв нізя, ні???
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13.03.2024 09:27 Ответить
Сирському було доручено провести ревізію існуючих збройних сил, щоб знайти більше придатних до бойових дій військ після того, як офіс Зеленського нещодавно оголосив, що з 1 мільйона мобілізованих лише близько 300 000 билися на лінії фронту. Але майже через місяць після його підвищення ніхто у військовому керівництві чи адміністрації президента не пояснив, де перебувають ці 700 000 осіб - чи що вони робили.

https://www.washingtonpost.com/world/2024/03/04/ukraine-mobilization-zelensky-russia/
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13.03.2024 10:15 Ответить
А ти подумай, може в тилу і не скільки тих воїнів... Втрати треба компенсувати. Особисто у мене 54% бату лишилося. Чи пан вірить ZEленському про 31000 загиблих?
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13.03.2024 11:45 Ответить
Доки вони приймуть нормальний закон про мобілізацію - за дпомогою "хапалізації " "рекрутинг " 500 тисяч вже буде закінчено ...
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13.03.2024 09:18 Ответить
Чувство что мы живем с властью в разных реальностях,у нас в селах мобилизация вообще не прекращалась,вчера уехал в учебку мой односельчанин с соседнего села еще двое.Можно еще десять мобилизаций торжественно объявить но села уже исчерпали свой мобилизационный ресурс и на них уже ТЦК не выедут как раньше так что пусть начинают заниматься Киевом и городами миллионниками.
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13.03.2024 09:18 Ответить
Так в нас 1млн на данной час, це офіційні данні.
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13.03.2024 09:18 Ответить
Так, навіть більше, але капітани та майори в окопи з тилу не полізуть - полізуть ті, кого спіймали
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13.03.2024 09:32 Ответить
Ну как-то тоже непонятно. По всем не секретным данным в ЗСУ миллион человек, а непосредственно на фронте 330 тыс. Ну как бы можно ротацию проводить, например между частями на северной границе и на фронте. Пока такая ротация проводилась бы, вновь набранных можно было бы обучать не месяц-два, а хотя бы пол года, в том числе и, направив их для начала на ту же границу с белорусью.
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13.03.2024 09:24 Ответить
В бліндажах під Білорусією, це курорт? Воювати мають всі
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13.03.2024 09:28 Ответить
воювати мають всі (крім депутатів і їх помічників, чиновників, мусорів, прокурорів, дбрівців, бепа, ***********, 95 кравталу і лігисмєхушки (потапів, монатіків, горбуновічів), а також мажорів і їх родичів.)
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13.03.2024 09:42 Ответить
Зміни до закону повинні вирішити зняття дивної броні у нардепів з ВРУ держслужбовців категорії «А і В», судів, держСекретарів ЦОВВ, усіх так званих заступників, помічників, радників, консультантів з ОПУ, та ще з отого дивного Переліку професій та посад відповідно до Класифікатору!
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13.03.2024 09:25 Ответить
Направлений на знищення ще 330 тисяч дієспроможних чоловіків
Диванні пенси готові усіх відправляти на смерть
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13.03.2024 09:26 Ответить
І тут постає питання - хто бреше? Загальна чисельність сил оборони оголошена у 1.3 мільйона, у зоні бойових дій перебувають 330 тисяч. Чим тоді займається решта? Ясна річ - я пересічна людина, і військову "арифметику" не знаю, але, припустимо, 300 тисяч це оперативний резерв, ще 300 це персонал забезпечення. Загиблі та комісовані важко поранені, поранені на реабілітації. Куди поділись ще 200-500 тисяч?
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13.03.2024 09:29 Ответить
До речі питаннями забезпечення та логістики міг би займатися бізнес - він під це заточений - і набагато ефективніший
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13.03.2024 09:40 Ответить
не міг би. Тому що це все таки трохи секретні дані.
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13.03.2024 09:44 Ответить
Ми вже бачили "секретні яйця".
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13.03.2024 10:03 Ответить
До війни приватна компанія забезпечувала їжею особовий склад, з початку війни персонал не вийшов на роботу...
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13.03.2024 10:11 Ответить
З початку війни деякі СБУшники (Наумов ) і військовий 3,14здєдчік Арістович (Призначені до речі до речі товоїм босом ) втекли за кордон..
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13.03.2024 11:07 Ответить
ТЦК, поліція, тощо...1,3 мільони -це всі сили оборони разом
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13.03.2024 09:40 Ответить
загиблі, комісовані та поранені на реабілітації позаштатом
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13.03.2024 09:55 Ответить
А как же "аудит" Сырского который обнаружил "целые подразделения" которые ни разу не были на фронте?
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13.03.2024 09:31 Ответить
Присвячується πдарам,що рахують кількість резервів ЗСУ (скільки ще має здохнути,щоб воно заскиглило про сайдьомсяпасрєдінкє),та чиновників-суддів-депутатів-мєнтів,які мають піти на фронт,бо мама синочка не для війни ростила,і він не навчений,бОїться,і нехай професіонали воюють (і син Порошенка):
"ЩО я думаю про потребу змін, теоретичну можливість демобілізації військовослужбовців, які провоювали, приміром, рік чи (вже скоро) два? Думаю що цього не трапиться.

Війна - дуже виснажлива річ. Не лише емоційно, але й фізично. Людський ресурс вичерпний. У людей плавляться мізки, сиплються суглоби, накопичується втома і наслідки численних контузій - і це якщо не рахувати поранення, каліцтва та смерті. Очевидно для кожного: ротація необхідна хоча б тому, що з огляду на ці фактори у нас поступово знижується індивідуальна боєздатність бійців, а з ними і підрозділів.
Однак на сьогодні немає жодного шансу на те, що будь-яка притомна ротація можлива. Перш за все тому, що у нас відсутня адекватна (кількісно і якісно) заміна. Але не менш важливим є і те, що в Україні сьогодні абсолютно відсутній суспільний запит на таку ротацію.
Це потрібно виключно тим, хто зараз у армійському рабстві. Іншим це не цікаво.

Наше суспільство за ці майже два роки війни так і не пристало на морально-етичну систему, в якій людина без військового досвіду має цей досвід здобувати і ротувати тих хто їй таку можливість дав. Можливість жити.

Але ні, маєм стан інфантильності і злочинного включання дурників. Такий стан справ цілком влаштовує наше суспільство - принаймні, я не чув про жодні протести проти такої явно неконституційної нерівності. Тому ті, хто зараз вже у війську, не мають навіть примарних шансів на ротацію. З війська для нас є лише три виходи: лікарня, дурдом або морг. ВЛК списують лише мертвих і мазаних. І скільки б "лайків" ви тут зараз не поставили - це ані на йоту не зрушить ситуації, оскільки в загальній масі суспільству така ситуація прийнятна. Суспільство згодне заплатити ціну цієї війни нашими життями, аби лише не виходити з зони комфорту.

Ми маємо розуміти, що ротації НЕ БУДЕ. Це знищить фізично більшість тих активних та ініціативних що пішли воювати з перших днів. І зрештою, така ситуація підірве боєздатнність підрозділів в цілому. Це питання часу, при чому не далекого. Буде поступове поповнення наших втрат за рахунок невдах, яких спіймає ТЦК.

А ті що виживуть, переважно не будуть здатні далі бути ініціативними, рушієм змін, конкурентами на виборах, наводити порядки після повернення, тощо.
Єдине місце де ветерани складатимуть більшість, монолітність, відчутну видимість - стануть цвинтарі та місця послуг для інвалідів війни.

І такий стан справ влаштовує суспільство. Але якщо війну не програєм. Але от чи не програєм?

Ротацій не буде. Будуть остогидлі і не зручні суспільству інваліди, які всіх втомлять і всім набриднуть. Або ссср 2.0...."
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13.03.2024 09:46 Ответить
Справедливий закон про мобілізацію від так званих "слуг" рашистів вам не бачити,як своїх вух.
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13.03.2024 10:01 Ответить
А тими що не перебувають 700 к+ , "пенсіонери зсу замінити не можна?? Це кодло ще з часів 2014 року відмовляється воювати хоча всі роки незалежності жило за кошти держави і зараз на передовій мають міняти трактористи а та шобла як сиділа відмовившись захищати Крим так і сидить
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13.03.2024 11:25 Ответить
Основоположні питання реформи мобілізації, зведеної виключно лише до насильницького набору чоловічого населення у військо, як її спотвореної реалізації у найбільш кастрованому вигляді, на даний час не вирішені, зокрема:
- переведення економіки, промисловості держави з ринкової на воєнну;
- чи буде мобілізація професійно підготовлених недоторканих на спецобліку, ментовських і військових 40-річних пенсіонерів;
- чи буде загальна мобілізація до уже мільйонів мобілізованих на штику;
- чи продовжиться діюча мобілізаційна ахінея: лише бідних, хворих, знедолених та інших не афілійованих з узурпаторською владою у військо?
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13.03.2024 12:53 Ответить
 
 