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Байден и Трамп набрали на праймериз необходимое количество голосов. Их выдвинут на выборы

байден,трамп

Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп победили на праймериз своих партий. Теперь они гарантированно будут выдвинуты на выборы главы государства в ноябре 2024 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Байден и Трамп выигрывают праймериз своих партий в Джорджии, Миссисипи и Вашингтоне.

Трампу сначала не хватало 137 голосов делегатов на партийной конференции после того, как бывшая посол США в ООН Никки Гейли вышла из гонки в Республиканской партии.

Теперь у него достаточно голосов для официального выдвижения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не даст ни копейки Украине в войне с Россией, - Орбан

Победа Байдена в Демократической партии была очевидна, поскольку действующий президент в основном гарантированно выдвигается на второй срок.

Автор: 

Байден Джо (2794) выборы (24756) США (27043) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+5
це що завгодно, але не демократія. охлократія, герантократія, маразмократія...називайте як завгодно, але Америка виродилася.
ps тепер можна зі стовідсотковою гарантією стверджувати, що наступним ************ США стане екс-рудий трамп.
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13.03.2024 09:48
+5
Демократія видохлась.Для продовження розвитку необхідна, нова концепція правління, або розвиток піде у зворотньому напрямку.Немає подальшої мети .Навіть в американському суспільстві,були якісь цілі,грубо говорячи,щось їх об'єднувало,грубо говорячи--боротьба з комунізмом в ссср,космічна місячна программа,боротьба за демократію в усьому світі,за права людини. А тепер ? За права підарів ,гендерів,трансексуалів і якийсь там клімат.який ніхто не бачив.
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13.03.2024 10:02
+4
Американці подуріли, невже інших немає, окрім 2-х старих лідорів?
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13.03.2024 09:44
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"Воставші із ада"
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13.03.2024 09:42 Ответить
На час виборів в сумі їм буде майже 160.
Ніколи ще Америка не була так близька до успіху.
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13.03.2024 09:53 Ответить
У 1960-му Кеннеді + Ніксону разом було 90 років.
Медицина у США прогресує страшними темпами.
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13.03.2024 09:57 Ответить
Американці подуріли, невже інших немає, окрім 2-х старих лідорів?
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13.03.2024 09:44 Ответить
Наслідки американського по***уїзму....світової гендерної рівності,та неспроможність демократій на відстоюванні їх цінностей.
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13.03.2024 09:55 Ответить
а кого ти знаєш на заміну Джо? Тут влада подбала щоб не було йому заміни, Харріс в якості віце- просто бліда тінь. Ну а стосовно рудого ігші мотивації у реднеків
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13.03.2024 11:27 Ответить
Серед демократів у багатомільйонній Америці немає гідної людини на заміну старпера? Треш якійсь... А у респів Нікі Хейлі набагато краще бачиться.
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13.03.2024 18:53 Ответить
це що завгодно, але не демократія. охлократія, герантократія, маразмократія...називайте як завгодно, але Америка виродилася.
ps тепер можна зі стовідсотковою гарантією стверджувати, що наступним ************ США стане екс-рудий трамп.
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13.03.2024 09:48 Ответить
Я говорив, що американці не такі, як наші 73%. Я говорив, що вони роздупляться і врешті решт переможе Хейлі. Якщо вона програє, я казав, що більше не буду забирати час людей своїми дописами. Що в Україні, що в цілому світі перемагає ідіократія і популісти. До чого це призведе в майбутньому боюсь уявити, фільм "Ідіократія" - показує надзвичайно оптимістичний сценарій, буде гірше. Продовжуйте лаятись в коментарях, буду тепер спостерігати на це збоку. З мене досить.
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13.03.2024 09:52 Ответить
Демократія видохлась.Для продовження розвитку необхідна, нова концепція правління, або розвиток піде у зворотньому напрямку.Немає подальшої мети .Навіть в американському суспільстві,були якісь цілі,грубо говорячи,щось їх об'єднувало,грубо говорячи--боротьба з комунізмом в ссср,космічна місячна программа,боротьба за демократію в усьому світі,за права людини. А тепер ? За права підарів ,гендерів,трансексуалів і якийсь там клімат.який ніхто не бачив.
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13.03.2024 10:02 Ответить
мабуть ковід таки впливає на мозок, по всьому світу починаючи з 2019 якийсь триндець відбувається
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13.03.2024 10:06 Ответить
Не помиляється тои шо нічого не робить - це ж не кінець світу - все міняється - прорвемся!
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13.03.2024 10:12 Ответить
так было всегда т.к. большинство людей судят очень поверхностно.но это скоро прекратится!
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13.03.2024 11:22 Ответить
Всі там Трамп-Хейлі,Трам-Хейлі,а які там кандидати від демократичної партії? Щось в змі не висвітлюється.Чи Байден найкращий кандидат? То які вже найгірші?
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13.03.2024 09:54 Ответить
Ну що ж, маємо два варіанти розвитку подій у світі, один - поганий, другий - повний пи..ець.
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13.03.2024 10:00 Ответить
це ж було вже: Чарльз Ліндберг, America first committee, колясочник-лівак-доходяга Рузвельт, "інтелектуальні еліти", що ходять на про-хамасівські комінтернівські мітинги і співають смерть Ізраілю інтернаціонал. хібашо Ліндберг був значно молодше і популярніше трумпа.
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13.03.2024 10:09 Ответить
Оце пощастило нам, друзі, жити в такий веселий час. Джек Пот *****
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13.03.2024 10:19 Ответить
Для тих, хто вміє читати, аналізувати та ДУМАТИ. В президенти США громадянин США, який народився у США, висувається самостійно. Партія може тільки підтримати якогось кандидата. В історії США був випадок, коли незалежний кандидат у президенти набрав більше голосів виборців, ніж кандидат, якого підтримала одна з партій (конкретно у згаданому випадку - демократична партія).
Можете все це перевірити самостійно.
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13.03.2024 10:24 Ответить
не дуріть, хлопці - це непогано
якщо дед Бідон отбросить копита
то презідентом АВТОМАТИЧНО стане колорьова лошадка Камала Харіс
сама по собі вона у Трампа не виграє, а використовуючи самохідного діда Бідона - може
а Камала Харіс - одна з найбільш позитивно налаштованих до нас політиків у всьому амеріканському політікумі

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13.03.2024 10:44 Ответить
до речі, я вже тут сто разів писал, що й Трамп - це непогано для нас
це погано ЛИШЕ для боді-позитивної п'ослиці Макаровой, бо тоді їй доведеться попрацювати
й вона втратить 100-200 кілограмів живої ваги, якщо почне РЕАЛЬНО займатися там у Нью-Йорку справами Україна
зараз вона просто сидить у кафушках ті за страшної швидкістю пожирає солодкі пиріжки - це все, більше у своєму житті вона не займається нічим
якщо презідентом стане Камала Харіс, то Макарова набере ще 100-200 кілограмів живої ваги, бо займатися їй нічім, як й раніше - буде не треба
лошадка Камала буде відвантажувати нам десятки й сотні мільярдів доларів просто под бла-бла-бла, що ми за все хороше, проти всього поганого
а от якщо виграють республіканці, то Макарова схудне відразу, якщо таки почне працювати на Україну, а не просто поглинати солодкі пончіки
все що їй потрібно буде зробити - це найняти відоміх єкономістів з Уол-Стріту
та надрукувати золоті папочки - Benefits for USA if you help Ukraine
а у тих папочках перерахувати все, що отримає США від поставок нам зброї, своєї непотрібної застарілої зброї
починаючи від переозброєння до зменьшення безробіття у США, від користності цих поставок для запобігання глобальним кліматичним змінам до зменьшення бідністі у США та покращення єкології у США
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13.03.2024 10:56 Ответить
🤮 🤮
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13.03.2024 12:30 Ответить
 
 