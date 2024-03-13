Байден и Трамп набрали на праймериз необходимое количество голосов. Их выдвинут на выборы

Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп победили на праймериз своих партий. Теперь они гарантированно будут выдвинуты на выборы главы государства в ноябре 2024 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Байден и Трамп выигрывают праймериз своих партий в Джорджии, Миссисипи и Вашингтоне.

Трампу сначала не хватало 137 голосов делегатов на партийной конференции после того, как бывшая посол США в ООН Никки Гейли вышла из гонки в Республиканской партии.

Теперь у него достаточно голосов для официального выдвижения.

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Победа Байдена в Демократической партии была очевидна, поскольку действующий президент в основном гарантированно выдвигается на второй срок.