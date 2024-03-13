Байден и Трамп набрали на праймериз необходимое количество голосов. Их выдвинут на выборы
Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп победили на праймериз своих партий. Теперь они гарантированно будут выдвинуты на выборы главы государства в ноябре 2024 года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.
Байден и Трамп выигрывают праймериз своих партий в Джорджии, Миссисипи и Вашингтоне.
Трампу сначала не хватало 137 голосов делегатов на партийной конференции после того, как бывшая посол США в ООН Никки Гейли вышла из гонки в Республиканской партии.
Теперь у него достаточно голосов для официального выдвижения.
Победа Байдена в Демократической партии была очевидна, поскольку действующий президент в основном гарантированно выдвигается на второй срок.
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+5 simbi ter #340219
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+5 Bob Fayn
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Ніколи ще Америка не була так близька до успіху.
Медицина у США прогресує страшними темпами.
ps тепер можна зі стовідсотковою гарантією стверджувати, що наступним ************ США стане екс-рудий трамп.
про-хамасівськікомінтернівські мітинги і співають смерть Ізраілюінтернаціонал. хібашо Ліндберг був значно молодше і популярніше трумпа.
Можете все це перевірити самостійно.
якщо дед Бідон отбросить копита
то презідентом АВТОМАТИЧНО стане колорьова лошадка Камала Харіс
сама по собі вона у Трампа не виграє, а використовуючи самохідного діда Бідона - може
а Камала Харіс - одна з найбільш позитивно налаштованих до нас політиків у всьому амеріканському політікумі
це погано ЛИШЕ для боді-позитивної п'ослиці Макаровой, бо тоді їй доведеться попрацювати
й вона втратить 100-200 кілограмів живої ваги, якщо почне РЕАЛЬНО займатися там у Нью-Йорку справами Україна
зараз вона просто сидить у кафушках ті за страшної швидкістю пожирає солодкі пиріжки - це все, більше у своєму житті вона не займається нічим
якщо презідентом стане Камала Харіс, то Макарова набере ще 100-200 кілограмів живої ваги, бо займатися їй нічім, як й раніше - буде не треба
лошадка Камала буде відвантажувати нам десятки й сотні мільярдів доларів просто под бла-бла-бла, що ми за все хороше, проти всього поганого
а от якщо виграють республіканці, то Макарова схудне відразу, якщо таки почне працювати на Україну, а не просто поглинати солодкі пончіки
все що їй потрібно буде зробити - це найняти відоміх єкономістів з Уол-Стріту
та надрукувати золоті папочки - Benefits for USA if you help Ukraine
а у тих папочках перерахувати все, що отримає США від поставок нам зброї, своєї непотрібної застарілої зброї
починаючи від переозброєння до зменьшення безробіття у США, від користності цих поставок для запобігання глобальним кліматичним змінам до зменьшення бідністі у США та покращення єкології у США