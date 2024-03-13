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Новости Война
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Российский ЗРГК "Панцирь С1" пытается защитить новейший ЗРК С-400 "Триумф" от удара "HIMARS": "Сука! Опять мне прилетело по ногам". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись атаки РСЗО "HIMARS" на новейший вражеский ЗРК С-400 "Триумф".

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались отбить атаку с помощью ЗРГК "Панцирь С1".

"Уникальные кадры - российские зенитные ракетно-пушечные комплексы" "Панцирь С1" пытаются сбить украинские ракеты GMLRS HIMARS, атакующие позиции новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Российская ПВО сбивает несколько ракет GMLRS, однако по меньшей мере две ракеты прорываются и взрываются вблизи пусковой установки С-400, возле которой автор видео – российский военнослужащий, ведет свой короткий репортаж. Автор падает и говорит о недомогании, но произошедшее с С-400 не показано. Небольшой российский телеграм-канал "Своя война" опубликовал эти эпические и потрясающие кадры", - отмечает автор публикации.

Также смотрите: Легион "Свобода России" провел ночь на территории РФ и уничтожил пункт управления россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) HIMARS (288) ЗРК (209)


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Топ комментарии
+72
Щоб вас істоти, усім ноги повідривало!!!
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13.03.2024 10:01
+42
По самую шею
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13.03.2024 10:09
+28
Ноги наишов?
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13.03.2024 10:01
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Ноги наишов?
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13.03.2024 10:01 Ответить
Там він ще на рот свій чогось скаржився...)))
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13.03.2024 10:47 Ответить
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13.03.2024 12:22 Ответить
в рот йому ноги
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13.03.2024 14:44 Ответить
Щоб вас істоти, усім ноги повідривало!!!
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13.03.2024 10:01 Ответить
По самую шею
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13.03.2024 10:09 Ответить
Дійсно, нафіга кацапам ноги? 🤔 У них із дупи і руки добре ростуть. Воно і голови їм теж не конче треба. Вату можна носити на собі, у вигляді ватника.
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13.03.2024 12:05 Ответить
краще б в бошку прилетіло.
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13.03.2024 10:01 Ответить
Кацап каже, що йому "Опять прилетело по рогам".
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13.03.2024 10:34 Ответить
*по копитам!
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13.03.2024 17:42 Ответить
ні-ні-ні... 300-й важкий - краще
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13.03.2024 11:43 Ответить
Російський ЗРГК "Панцырь С1"
Панцирь.
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13.03.2024 10:01 Ответить
Пешы граматна!
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13.03.2024 10:06 Ответить
Adidas теж писати АДІДАС??
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13.03.2024 13:11 Ответить
Когда головы нет, может прилететь по ногам
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13.03.2024 10:03 Ответить
Ще б додатково влупили поки не перезарадився.
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13.03.2024 10:07 Ответить
GMLRS теж не такі вже надто ефективні,якщо їх збивають.Значить поки ,що немає такої зброї на озброєнні,яку б сто відсотково не збили.
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13.03.2024 10:15 Ответить
Зброї з стовідсотковою гарантією не існує в принципі.
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13.03.2024 14:04 Ответить
а може ще не винайшли.
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13.03.2024 14:08 Ответить
У Великій Британії показали результати роботи своєї високопотужної лазерної зброї DragonFire
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13.03.2024 14:10 Ответить
Так а шо з С-400? Так і не знищили?
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13.03.2024 10:25 Ответить
Шматки С-400 прилетіли орку по ногам
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13.03.2024 14:06 Ответить
Хлопці, дайте контрольний по голові кацапові.
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13.03.2024 10:27 Ответить
не ходил бы в Украину и ноги целы были б. Пусть скажет спасибо, что только по ногам, а не в голову. А с другой стороны, зачем дурной голове ноги?
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13.03.2024 10:31 Ответить
Чудовищный уровень речи этого орка полностью характеризует уродливость и мерзость страны, породившей эту дикую грязноротую мразь.
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13.03.2024 13:31 Ответить
не матюкайся, москалино, цензор забанить
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13.03.2024 10:32 Ответить
ах..ть, це шо пропаганда про як "ефектно" кацапський панцирь збиває хаймарси ..((
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13.03.2024 10:36 Ответить
Тобто, ти не хочеш знати про факт, що снаряд від HIMARS деколи вдається збивати , і називаєш це пропагандою ? Добре, снаряд від HIMARS неможливо збити, а це відео - фейк. Краще :?
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13.03.2024 11:06 Ответить
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13.03.2024 10:40 Ответить
А чому шасі імпортне? На Урал треба ставити.
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13.03.2024 18:00 Ответить
Це фото з Туреччини, там якийсь турок тішився, що Ердоган купив С-400 в кацапів😄
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13.03.2024 18:29 Ответить
кацап повинен зникнути з цієї планети ...
скільки горя принесли людству , більше шикльгрубера
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13.03.2024 11:00 Ответить
У козлорогих отрыжек две болезни : ху.ня 300 и пиз.ец 200 .лечение 300 ху.ня само пройдёт а от 200 не лечиться это уже пиз.а в мешок. пачка пельмешек !
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13.03.2024 11:06 Ответить
Головне, що тут показано - що кацапи не дурні і прикривають свої С400 панцирями. І це працює.
А ми чомусь наші Петріоти у 50 км від ЛБЗ навіть Гепардами не прикриваємо.
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13.03.2024 11:18 Ответить
Кацап каже: "...****** походу...", Кацапу віримо наслово?
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13.03.2024 11:33 Ответить
У чому віримо? У вас є сумніви, що тут Панцир стоїть у прикритті С400, чи як?
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13.03.2024 11:38 Ответить
Сумнів що до: "... І це працює..."
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13.03.2024 11:41 Ответить
Тут більш важливий сам факт прикриття.
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13.03.2024 11:47 Ответить
У нас на відміну від рашістів "ковдра коротка": або плечі або ступні. Крім того більше техніки - більше помітність конвою з сумнівною ефектівністю.
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13.03.2024 12:16 Ответить
У нас Петріоти - це штучний товар. Близько до ЛБЗ працював тільки ОДИН комплекс Петріот і ОДИН комплекс прикрити точно можно було на марші самохідними зенитками. Біле помітності від одного Гепарда і однієї Стріли не було б
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13.03.2024 15:17 Ответить
1. Якби знищено не Петріот, а лише пускову установку, радар - "мозок" - не постраждав 2. Гепард та Стріла безсильні проти балістики та висотних БПЛА накшталт Орлана, тому їх краще використовувати в інших місцях, де буде від них більше кортсті. 3. Робота радара Гепарда або Стріли - викличе додаткову увагу ворога до місця розташування.
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13.03.2024 16:53 Ответить
Також факт застосування ворогом балістики опосередковано вказує на те, що там був додатковій захист від інших засобів ураження, типа Ланцет.
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13.03.2024 16:56 Ответить
Якщо судити по кацапському відео - то там знищено 3 машини - 2 пускові і радар. Тобто - фактично весь комплекс.
Радар головне щоб засік ворожий бпла у небі, щоб подав сигнал тривоги, що потрібно срочно змінювати локацію.
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13.03.2024 19:43 Ответить
https://war.obozrevatel.com/ukr/urazhennya-okupantami-zrk-patriot-scho-dozvolilo-rosiyanam-zavdati-tochnij-udar.htm
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14.03.2024 19:27 Ответить
мля ну что за очередной бред. на видео видно пуск ракет. ракеты крупноколиберные. скорее всего с400.у панцирей помельче ракеты. а чувак спрыгнул и упал вот и говорит по ногам прилетело. больше ничего там не показано!!
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13.03.2024 11:33 Ответить
Вибухи на 00:40 і чувак падає.
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13.03.2024 12:07 Ответить
А вот почему Пэтриот не прикрывало более легкое ПВО?
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13.03.2024 11:42 Ответить
бо від іскандерів воно не захистить
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13.03.2024 11:47 Ответить
Но могло бы сбивать разведовательные беспилотники. Ну и GMLRS как бы тоже баллистика, которую не факт, что легче сбить чем искандер.
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13.03.2024 12:09 Ответить
Так нет доказательств, кроме слов кацапа, что сбили....
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13.03.2024 12:13 Ответить
Там ракети пішли досить високо,і можливо що воно автоліквідацію сприйняло як знищення цілі.Тому потім і здивування що прилетіло
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14.03.2024 06:40 Ответить
не балістіка, а рсзв
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13.03.2024 14:56 Ответить
РСЗВ это сама пусковая установка, а GMLRS - квазибаллистическая ракета.
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13.03.2024 15:06 Ответить
радий що жіночка знається на ********* озброєнні 😁

звісно й кидання каміння це теж балістіка, але є різниця між іскандером та жмлрс
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13.03.2024 15:13 Ответить
Зверніть увагу скільки ракет одразу запустили москалі)аналагавнєт)
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13.03.2024 13:22 Ответить
На що сподівалися орки хуіла, таке і отримали, від Мирної України!
Усе інше, то мацковскай срач в соцМережах для орків з мухосранську та алапаєвську…
Слава Захисникам України та їх Родинам
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13.03.2024 13:24 Ответить
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13.03.2024 14:49 Ответить
с400 виплюнув все, панцир виплюнув все...а далі перзщарядити не встигають і...хімера на раз-два і все розбала! Це для тих хто не зрозумів що та як!
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13.03.2024 17:45 Ответить
З чого зрозуміло,що кацапи "збили кілька ракет GMLRS"? З скавчання кацапів? Цензор...***....🤬
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13.03.2024 19:01 Ответить
Хмарки розривів зенітних ракет в небі і скигління кассаба - достовірні для Цензора ознаки. Чи самоліквідація ракет, що чи то не попали, чи то бахнули поряд, а Хаймарси собі полетіли далі. Підпис під відео не відповідає дійсності. Пускова установка, що мимохіть помітна в лівій нижній частині екрану, по обрисам не схожа на "Панцир С", та й інверсійний слід ракет, шум від пусків надто великі як для ракет малої дальності "Панцира".
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13.03.2024 22:56 Ответить
жаль что башку безмозглую не оторвало!
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13.03.2024 20:59 Ответить
Агенту Козырю не видать очередного звания.
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13.03.2024 21:06 Ответить
Тьху, яка блювотно-московитська вимова!
Природним рефлексом на неї є стріляти в напрямку, звідки прилетів її звук.
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13.03.2024 22:47 Ответить
Опять мне прилетело по ногам
А лучше б прилетело по рогам
Все потому что роги отрастут
А ноги вот на свалку унесут

Вот если б роги были вместо ног
А ноги были там где сейчас рога
То вместо головы была бы жо
А в месте жо была бы голова
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14.03.2024 01:28 Ответить
 
 