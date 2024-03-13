Российский ЗРГК "Панцирь С1" пытается защитить новейший ЗРК С-400 "Триумф" от удара "HIMARS": "Сука! Опять мне прилетело по ногам". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись атаки РСЗО "HIMARS" на новейший вражеский ЗРК С-400 "Триумф".

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались отбить атаку с помощью ЗРГК "Панцирь С1".

"Уникальные кадры - российские зенитные ракетно-пушечные комплексы" "Панцирь С1" пытаются сбить украинские ракеты GMLRS HIMARS, атакующие позиции новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Российская ПВО сбивает несколько ракет GMLRS, однако по меньшей мере две ракеты прорываются и взрываются вблизи пусковой установки С-400, возле которой автор видео – российский военнослужащий, ведет свой короткий репортаж. Автор падает и говорит о недомогании, но произошедшее с С-400 не показано. Небольшой российский телеграм-канал "Своя война" опубликовал эти эпические и потрясающие кадры", - отмечает автор публикации.

Также смотрите: Легион "Свобода России" провел ночь на территории РФ и уничтожил пункт управления россиян. ВИДЕО