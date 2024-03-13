Российский ЗРГК "Панцирь С1" пытается защитить новейший ЗРК С-400 "Триумф" от удара "HIMARS": "Сука! Опять мне прилетело по ногам". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись атаки РСЗО "HIMARS" на новейший вражеский ЗРК С-400 "Триумф".
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались отбить атаку с помощью ЗРГК "Панцирь С1".
"Уникальные кадры - российские зенитные ракетно-пушечные комплексы" "Панцирь С1" пытаются сбить украинские ракеты GMLRS HIMARS, атакующие позиции новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Российская ПВО сбивает несколько ракет GMLRS, однако по меньшей мере две ракеты прорываются и взрываются вблизи пусковой установки С-400, возле которой автор видео – российский военнослужащий, ведет свой короткий репортаж. Автор падает и говорит о недомогании, но произошедшее с С-400 не показано. Небольшой российский телеграм-канал "Своя война" опубликовал эти эпические и потрясающие кадры", - отмечает автор публикации.
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Панцирь.
скільки горя принесли людству , більше шикльгрубера
А ми чомусь наші Петріоти у 50 км від ЛБЗ навіть Гепардами не прикриваємо.
Радар головне щоб засік ворожий бпла у небі, щоб подав сигнал тривоги, що потрібно срочно змінювати локацію.
звісно й кидання каміння це теж балістіка, але є різниця між іскандером та жмлрс
Усе інше, то мацковскай срач в соцМережах для орків з мухосранську та алапаєвську…
Слава Захисникам України та їх Родинам
Природним рефлексом на неї є стріляти в напрямку, звідки прилетів її звук.
А лучше б прилетело по рогам
Все потому что роги отрастут
А ноги вот на свалку унесут
Вот если б роги были вместо ног
А ноги были там где сейчас рога
То вместо головы была бы жо
А в месте жо была бы голова