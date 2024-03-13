ВСУ хуже оснащены и имеют нехватку снарядов возле Угледара и Харьковщины из-за внимания СМИ к менее "горячим местам" на фронте, - Der Spiegel

Украинским защитникам на фронте все еще не хватает боеприпасов, техники и личного состава. Бойцы рассказывают, что по всей линии фронта разная интенсивность боев, есть более "горячие места", о которых мало говорят в СМИ, поскольку там ведутся бои низкой интенсивности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Der Spiegel.

По словам воинов ВСУ, интенсивные бои проходят не по всей линии фронта.

Отмечается, что на важнейших участках, в частности у Бахмута, Авдеевки и в Запорожской области, обе стороны закрепились на своих позициях и прорыв фронта там маловероятен.

В то же время на северо-востоке Угледара и Харьковской области бои менее интенсивны. Эти направления обделены вниманием, поэтому ВСУ там оснащены хуже, иногда у них боеприпасы заканчиваются вообще.

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"Мы не сможем так долго продержаться", – отметил неназванный командир артиллерии ВСУ под Угледаром.

Однако украинские военные считают, что полный крах на фронте маловероятен. Сейчас в боях наступила тупиковая тактика – большого прогресса нет ни у ВСУ, ни у российских оккупантов. А успех россиян украинские защитники называют очень ограниченным.

В настоящее время ВСУ проводят стратегию активной обороны. Они пытаются остановить атаки оккупантов, а затем наносить ответные удары.

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