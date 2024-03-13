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Новости Война
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ВСУ хуже оснащены и имеют нехватку снарядов возле Угледара и Харьковщины из-за внимания СМИ к менее "горячим местам" на фронте, - Der Spiegel

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Украинским защитникам на фронте все еще не хватает боеприпасов, техники и личного состава. Бойцы рассказывают, что по всей линии фронта разная интенсивность боев, есть более "горячие места", о которых мало говорят в СМИ, поскольку там ведутся бои низкой интенсивности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Der Spiegel.

По словам воинов ВСУ, интенсивные бои проходят не по всей линии фронта.

Отмечается, что на важнейших участках, в частности у Бахмута, Авдеевки и в Запорожской области, обе стороны закрепились на своих позициях и прорыв фронта там маловероятен.

В то же время на северо-востоке Угледара и Харьковской области бои менее интенсивны. Эти направления обделены вниманием, поэтому ВСУ там оснащены хуже, иногда у них боеприпасы заканчиваются вообще.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего атак врага на Авдеевском и Новопавловском направлениях, за сутки на фронте - 91 боевое столкновение, - Генштаб

"Мы не сможем так долго продержаться", – отметил неназванный командир артиллерии ВСУ под Угледаром.

Однако украинские военные считают, что полный крах на фронте маловероятен. Сейчас в боях наступила тупиковая тактика – большого прогресса нет ни у ВСУ, ни у российских оккупантов. А успех россиян украинские защитники называют очень ограниченным.

В настоящее время ВСУ проводят стратегию активной обороны. Они пытаются остановить атаки оккупантов, а затем наносить ответные удары.

Читайте также: В Харьковской области уже строится вторая линия обороны, - ОВА

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Харьковщина (5577) боевые действия (4253) ВСУ (6666) Угледар (132)


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ЗСУ гірше оснащені та мають брак снарядів біля Вугледару і на Харківщині через увагу ЗМІ до менш "гарячих місць" на фронті

Та ну???
А може, тим має перейматись військове керівництво?
Шпігель-шпігель, ай-люлю! Ти, як і усі ЗМІ, надто високої думки про себе!
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13.03.2024 10:19 Ответить
***** аналитичные аналитики))))
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13.03.2024 10:20 Ответить
кілька днів тому, інтерв"ю французам від найнєв"*********** лідора ********** прозвучала така фраза
наступ зупинено, фронт забеспечений краще ніж місяць тому, тобто при залужному.
і все акуїтєльно, почесна варта працює, фанфари, перемога.
то мабудь Der Spiegel та наші хлопці брешуть
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13.03.2024 10:25 Ответить
бзделенський, скотиняко, шукай снаряди!..
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13.03.2024 10:39 Ответить
Снаряди зараз не найбільша проблема, якщо ніяк не протидіяти Ланцетам та Кабам то просто не буде чим ці снаряди використовувати.... в мене складається таке враження що саме цього і чекають на заході, тягнучи з допомогою....
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13.03.2024 11:27 Ответить
Та все нормально зі снарядами,
це просто у нас просять грошей
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13.03.2024 17:54 Ответить
 
 