Оборонную помощь быстро доставят в Украину, - Пентагон

Минобороны США уверяет, что вооружения, боеприпасы и другие составляющие пакета помощи Украине, о котором объявили во вторник, будут доставлены быстро по разработанным ранее маршрутам.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Транспортное командование США во взаимодействии с Группой содействия безопасности в Украине разработало процессы, гарантирующие скорейшую доставку этой помощи. Так что это будет быстро", - отметил представитель оборонного ведомства.

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По его словам, содержание нового пакета обеспечит ВСУ важными боевыми возможностями на несколько недель.

Кроме того, подчеркнул Райдер, администрация США и Пентагон продолжат работать с Конгрессом, чтобы получить необходимый законопроект по финансированию потребностей национальной безопасности Америки, предусматривающий более $60 млрд помощи Украине.

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Напомним, США во вторник объявили о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности на $300 миллионов. Он включает в себя зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды, в том числе фугасные и кассетные, а также 105-мм снаряды.

Кроме того, в пакет входят 84 противотанковых системы, патроны для стрелкового оружия, взрывные боеприпасы для ликвидации помех, а также запасные части для техники и другое вспомогательное оборудование.

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