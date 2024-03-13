Спикер Джонсон несет личную ответственность за тысячи жизней в Украине, - Туск о промедлении с помощью США
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон несет личную ответственность за неспособность одобрить продление помощи Украине
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Вашингтон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По его словам, от Джонсона зависит судьба миллионов человек и тысячи жизней.
Он отметил, что помощь Украине - это не "какая-то политическая стычка, которая имеет значение только на американской политической сцене".
"Неудобство господина Джонсона принять положительное решение будет стоить тысячи жизней. Он несет за это личную ответственность", - сказал Туск.
Топ комментарии
+21 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий13.03.2024 10:46 Ссылка
+19 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий13.03.2024 10:56 Ссылка
+15 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий13.03.2024 10:58 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про російський слід у справі про відмову Джонсона ставити на голосування пакет військової допомоги Україні знову підняли старі новини про те, що 2018 року передвиборчу кампанію спікера Джонсона спонсорував соратник Путіна.
Того року Джонсон святкував перемогу у Луїзіані, а передвиборчу кампанію спонсорував Тульський збройовий завод через техаську компанію American Ethane, інформує ресурс Newsweek.
Офіційно співзасновником компанії значиться американець Джон Хоуталінг, проте 88% акцій компанії належали Костянтину Ніколаєву, Андрію Кунатбаєву та Михайлу Юр'єву. При цьому Ніколаєв завжди вважався одним із головних союзників Путіна.
https://www.dialog.ua/ukr/world/290828_1709094478
Якщо так все притягувати, як начебто факти
тоді постає питання, попередній спікер Маккарті був знятий демократами + 8 республіканців
Це виходить, що демократи готували місце для Джонсона.
Чи як це розуміти?
"Ще 2018 року представник Джонсона заявив, що його передвиборчий штаб нібито повернув усі гроші назад American Ethane. Не було жодних ознак того, що передвиборча група Джонсона навмисне порушила федеральний закон, який робить незаконним свідоме прийняття передвиборчою кампанією пожертвувань від іноземної корпорації, іноземного громадянина або будь-якої компанії, яка належить або контролюється іноземними громадянами."
А перед тим, як прийняти ті гроші, напевно дуже не малі, було неймовірно складно знайти інформацію про техаську компанію та її власників?
проте навряд клерки зі штабу дотошно перевірять кожне пожертвовання в глибину.
До тогож це не пряме пожертвування, а через американську компанію,
тому навряд чи була підозра, що це іноземці.
Виходить по факту нічого не було - тому що повернули.
Якщо повернули, то чим він зобов'язаний зараз?
Хто та чому звільнив місце для Джонсона?
Це непрості питання навіть для наших політологів. Що вже казати про простих людей?
Але зараз ми бачимо очевидний факт, Джонсон діє разом із упоротими магівцями і Трампом і вперто не хоче допомогти Україні в її боротьбі проти роZії.
Причини можуть бути як він сам каже із-за кордону.
також він відповідав на питання "слуахє Трампа чи ні" - відповів що ні, що це його рішення із-за кордону.
Залишаеться вірити домислам "чому", або йому
Тоді з'являються нові питання, чому інша партія проти змін закону по кордону?
А в результаті виходить, що Україна не отримує PDA допомогу.
Так це дуже погано.
Також поточна влада поки не сформувала кінцеву мету - скільки, як та для чого допомагати Україні.
Цей бюджет з їх слів достатній для оборони, в цифрах він менший ніж в 2022-2023
Тому кінцева мета не зрозуміла
Якщо кінцева мета це перемога України - то потрібно раз в 10 більше допомоги, та одномоментно
Якщо кінцева мета це підтримка "процесу"- то так потрібно кожного року виділяти не більше ніж 500-1000млн в місяць, та надавати потроху
Чи є бачення, цей пакет призведе до перемоги, чи до підтримки "процесу"?
Вже не раз були повідомлення, що консенсус між депутатами двох партій досягнутий, і навіть деякі республіканці заявляли, що вже достатньо голосів.
Але після цього вискакував, як чорт із бабакерки, Трамп і заявляв, що він проти.
І Джонсон навіть не ставить на голосування питання допомоги.
"88% акцій компанії належали Костянтину Ніколаєву, Андрію Кунатбаєву та Михайлу Юр'єву.
При цьому Ніколаєв завжди вважався одним із головних союзників Путіна."
Є велика різниця між тим, щоб відати свій голос за законопроект та відкрито підписатися проти формального лідера своєї партії у Палаті Представників.
спікеру Палати преддставників Майку Джонсону про те ,
що саме на ньому лежить повна відповідальність схвалити продовження допомоги Україні,
адже голоси є , але він не ставить на голосування 🙁
"Реєстрація: 09.03.2024"
Гроші на рахунках Джонсона, з московії, не дивують правосуддя у США?? Щось подібне, уже було в Німеччині, за часів біснуватої воєнного злочинця гітлєра…
Історія може повторитися, з концтаборами, для інакомислячих ..
Вкотре переконуюсь, що людям потрібно бла - бла, а не дії.
Только надо всем разом это делать, тогда чучело сдасться и поставит пакет помощи на голосование.