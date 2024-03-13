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Спикер Джонсон несет личную ответственность за тысячи жизней в Украине, - Туск о промедлении с помощью США

туск

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон несет личную ответственность за неспособность одобрить продление помощи Украине

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Вашингтон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, от Джонсона зависит судьба миллионов человек и тысячи жизней.

Он отметил, что помощь Украине - это не "какая-то политическая стычка, которая имеет значение только на американской политической сцене".

"Неудобство господина Джонсона принять положительное решение будет стоить тысячи жизней. Он несет за это личную ответственность", - сказал Туск.

Читайте также: В Палате представителей США собирают подписи, чтобы в обход спикера Джонсона поставить на голосование помощь Украине

Автор: 

Туск Дональд (762) Джонсон Майк (134)


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Топ комментарии
+21
Якщо є пекло, то для таких джонсонів воно має бути на землі.
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13.03.2024 10:46
+19
У 2018 році передвиборчу кампанію Джонсона спонсорував директор Тульського збройового заводу Ніколаєв.

Про російський слід у справі про відмову Джонсона ставити на голосування пакет військової допомоги Україні знову підняли старі новини про те, що 2018 року передвиборчу кампанію спікера Джонсона спонсорував соратник Путіна.

Того року Джонсон святкував перемогу у Луїзіані, а передвиборчу кампанію спонсорував Тульський збройовий завод через техаську компанію American Ethane, інформує ресурс Newsweek.
Офіційно співзасновником компанії значиться американець Джон Хоуталінг, проте 88% акцій компанії належали Костянтину Ніколаєву, Андрію Кунатбаєву та Михайлу Юр'єву. При цьому Ніколаєв завжди вважався одним із головних союзників Путіна.

https://www.dialog.ua/ukr/world/290828_1709094478
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13.03.2024 10:56
+15
Який поганий Туск! Сміє дорікати підху@ловнику Джонсону за сприяння вбивствам українців!
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13.03.2024 10:58
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Правила форума Совет форумчан
Та! - тому спікеру як з гуся вода
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13.03.2024 10:45 Ответить
Треба просити Господа Бога, американських виборців- українців, поляків, всіх розумних і порядних людей, щоб вони не голосували за трампа, і його команду, бо якщо трамп президент, то це напевно біда, горе всього цивілізованого Світу? Ворог України ??
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14.03.2024 19:14 Ответить
Тягомотіну включать..!
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14.03.2024 19:44 Ответить
Коли на чашах лежить бабло та людські життя, Джонсон обере .... трампа.
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13.03.2024 10:46 Ответить
"Хто девочку танцует, то ее и обедает" - так кажуть в Одесі. А "танцював" на виборах цього подонка кацапський(вважай путін) зброяр. Так що, тут все абсолютно послідовно. Дивно тільки одне - чому розвідка це профукала і не почала розслідування.
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13.03.2024 11:25 Ответить
"Кто девушку ужинает, тот её и танцует"
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13.03.2024 12:04 Ответить
Та "от перестановки мест слагаемьіх сумма не меняется"
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13.03.2024 14:38 Ответить
Якщо є пекло, то для таких джонсонів воно має бути на землі.
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13.03.2024 10:46 Ответить
+ трамп, мага - всі разом
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13.03.2024 10:51 Ответить
А що він не так сказав він що неправильно сказав ?
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13.03.2024 10:55 Ответить
Який поганий Туск! Сміє дорікати підху@ловнику Джонсону за сприяння вбивствам українців!
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13.03.2024 10:58 Ответить
до чого тут ПІлсудський? Як його історична постать впливає на сьогодення з виділенням воюючий проти кацапів України?
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13.03.2024 11:06 Ответить
ти ще тупіший ніж здалося з першого разу
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13.03.2024 11:16 Ответить
И чё? Для нас Пилсудский гнида,для поляков Бандера и что теперь. Это было почти сто лет назад,надо сейчас страну и жизни спасать а не равняться на кацапню живущих прошлым и тягающих дедов на палках.
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13.03.2024 11:13 Ответить
У 2018 році передвиборчу кампанію Джонсона спонсорував директор Тульського збройового заводу Ніколаєв.

Про російський слід у справі про відмову Джонсона ставити на голосування пакет військової допомоги Україні знову підняли старі новини про те, що 2018 року передвиборчу кампанію спікера Джонсона спонсорував соратник Путіна.

Того року Джонсон святкував перемогу у Луїзіані, а передвиборчу кампанію спонсорував Тульський збройовий завод через техаську компанію American Ethane, інформує ресурс Newsweek.
Офіційно співзасновником компанії значиться американець Джон Хоуталінг, проте 88% акцій компанії належали Костянтину Ніколаєву, Андрію Кунатбаєву та Михайлу Юр'єву. При цьому Ніколаєв завжди вважався одним із головних союзників Путіна.

https://www.dialog.ua/ukr/world/290828_1709094478
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13.03.2024 10:56 Ответить
От звідки вуха ростуть у Джонсона 😠
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13.03.2024 10:58 Ответить
Ху-ловичок.
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13.03.2024 11:01 Ответить
це все чудово, але у американців є власні спецслужби? контр-розвідка? ну хоч шось?
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13.03.2024 11:10 Ответить
Звісно, їм навіть заради безпеки США варто щось із цим робити. Наприклад, на законодавчому рівні заборонити політикам, партіям використовувати кошти каZапів.
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13.03.2024 11:14 Ответить
Так в тій же новині написано, що повернули коли дізнались, що гроші від іноземців

Якщо так все притягувати, як начебто факти
тоді постає питання, попередній спікер Маккарті був знятий демократами + 8 республіканців
Це виходить, що демократи готували місце для Джонсона.
Чи як це розуміти?

"Ще 2018 року представник Джонсона заявив, що його передвиборчий штаб нібито повернув усі гроші назад American Ethane. Не було жодних ознак того, що передвиборча група Джонсона навмисне порушила федеральний закон, який робить незаконним свідоме прийняття передвиборчою кампанією пожертвувань від іноземної корпорації, іноземного громадянина або будь-якої компанії, яка належить або контролюється іноземними громадянами."
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13.03.2024 11:21 Ответить
"Ще 2018 року представник Джонсона заявив, що його передвиборчий штаб НІБИТО повернув усі гроші назад American Ethane. "

А перед тим, як прийняти ті гроші, напевно дуже не малі, було неймовірно складно знайти інформацію про техаську компанію та її власників?
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13.03.2024 11:27 Ответить
Я точно не знаю, як у них працюють пожертвування на компанії,
проте навряд клерки зі штабу дотошно перевірять кожне пожертвовання в глибину.
До тогож це не пряме пожертвування, а через американську компанію,
тому навряд чи була підозра, що це іноземці.

Виходить по факту нічого не було - тому що повернули.
Якщо повернули, то чим він зобов'язаний зараз?
Хто та чому звільнив місце для Джонсона?
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13.03.2024 11:49 Ответить
"Хто та чому звільнив місце для Джонсона?"

Це непрості питання навіть для наших політологів. Що вже казати про простих людей?

Але зараз ми бачимо очевидний факт, Джонсон діє разом із упоротими магівцями і Трампом і вперто не хоче допомогти Україні в її боротьбі проти роZії.
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13.03.2024 12:23 Ответить
Це факт
Причини можуть бути як він сам каже із-за кордону.
також він відповідав на питання "слуахє Трампа чи ні" - відповів що ні, що це його рішення із-за кордону.
Залишаеться вірити домислам "чому", або йому

Тоді з'являються нові питання, чому інша партія проти змін закону по кордону?
А в результаті виходить, що Україна не отримує PDA допомогу.
Так це дуже погано.

Також поточна влада поки не сформувала кінцеву мету - скільки, як та для чого допомагати Україні.
Цей бюджет з їх слів достатній для оборони, в цифрах він менший ніж в 2022-2023
Тому кінцева мета не зрозуміла

Якщо кінцева мета це перемога України - то потрібно раз в 10 більше допомоги, та одномоментно
Якщо кінцева мета це підтримка "процесу"- то так потрібно кожного року виділяти не більше ніж 500-1000млн в місяць, та надавати потроху

Чи є бачення, цей пакет призведе до перемоги, чи до підтримки "процесу"?
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13.03.2024 12:46 Ответить
Біда в тому, що трампісти-магівці не погоджуються навіть на меншу допомогу.
Вже не раз були повідомлення, що консенсус між депутатами двох партій досягнутий, і навіть деякі республіканці заявляли, що вже достатньо голосів.
Але після цього вискакував, як чорт із бабакерки, Трамп і заявляв, що він проти.
І Джонсон навіть не ставить на голосування питання допомоги.
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13.03.2024 13:03 Ответить
Це ж не 2-5 % акцій, а 88 % !

"88% акцій компанії належали Костянтину Ніколаєву, Андрію Кунатбаєву та Михайлу Юр'єву.
При цьому Ніколаєв завжди вважався одним із головних союзників Путіна."
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13.03.2024 11:29 Ответить
Іди вчись, іванов.
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13.03.2024 11:53 Ответить
та, ні...просто лайно
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13.03.2024 11:08 Ответить
ось для чого їздили "пшеки"-Особиста відповідальність СПІКЕРА.а США І Байден ,як президент , в Джонсона в підсобниках...
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13.03.2024 10:53 Ответить
в даному випадку цей сарказм недоречний, бо зараз саме виключно від спікера Джонсона залежить доля цього закону, який прийняв Сенат і за який в Сенаті проголосували як демократи, так і республіканці.
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13.03.2024 11:06 Ответить
не виключно від нього...сьогодні виключно від 218 голосів в Сенаті ЗА Україну...
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13.03.2024 11:09 Ответить
Якщо б було лише 218 - та шльондра Джонсон не саботувала б постановку законопроекту на голосування.
Є велика різниця між тим, щоб відати свій голос за законопроект та відкрито підписатися проти формального лідера своєї партії у Палаті Представників.
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13.03.2024 11:29 Ответить
я маю на увазі кількість голосів для процедури обходу спікера. Різниця є, але вона процедурна, моральна, лекторальна...але для нас, по суті, її нема.
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13.03.2024 11:43 Ответить
він саботує не тому що хоче саботувати, а тому що йому сказав це робити Трамп. і ці 218 голосів в Конгресі таки знайдуть, щоб обійти вето спікера і тоді сам Джонсон буде перед Трампом і маговцями незаплямований, як попередній спікер Маккартні. тому й вислужується він зараз до кінця перед Трампоном.. хоча, мені важко повірити, що Трампа оберуть президентом.. Нікі Хейлі має підтримку близько третини республіканців і далеко не факт, що вони на виборах проголосують за Трампа. Вони взагалі на вибори можуть не піти або піти на вибори і проголосувати проти Трампа, тобто за Байдена. а ще крім прихильників республіканців і демократів є ще близько третити населення Америки, які типу нейтральні. і далеко не факт, що вони віддадуть свої голоси за Трампа більше, ніж за Байдена.
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13.03.2024 11:44 Ответить
виключно. Джонсон не в Сенаті, а в Конгресі (Нижній Палаті). і поки пройдуть в Когресі через цю процедуру, щоб поставити цей закон на голосування в обхід Джонсона, то це зайсе ще купу часу і потрібно ще зібрати 218 голосів за цю петицію. А Джонсон усе це міг би вирішити одним рухом - поставити цей закон на голосування (голоси точно є для його прийняття). а він цього не робить. І тому пан Туск тут дуже правий, коли зробив таку заяву. Побільше таких заяв потрібно, в першу чергу від Сунака, від Макрона, від Шольца та інших впливових політиків і чиновників.
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13.03.2024 11:37 Ответить
так, обмовився, в Конгресі... Але наразі це єдиний шлях, я не вірю що Джонсон зламається і піде проти рудого..А скільки вже було заяв і тиску...позиція рудого все ж перемагає
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13.03.2024 11:46 Ответить
так хто є батьком Ваших думок,якщо Ви реальність називаєте сарказмом???
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13.03.2024 15:09 Ответить
та яка ж це реальність? це всього лише ваша фантазія..
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13.03.2024 15:45 Ответить
якщо допомогу Україні США , в якій якій президент Байден, є сенат і конгрес, як органи американської влади (законодавчої і виконавчої) не надають через спікера, тоді всі вони, хором взяті. є залежними від рішення спікера Джонсона(однієї людини) і практично нічого не можуть зробити на протязі більше,як пів- року.доказуючи цим самим, що вони всього навсього лакеї, чи то підсобники .які залежні від рішення Джонсона що і є на сьогоднішній день є жорстока реальність.Самі вони ,разом взяті ,за пів року ,не вирішили нічого.
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13.03.2024 16:13 Ответить
так, зараз це все вперлось в позицію Джонсона. він спікер Конгресу, а допомогу виділяє Конгрес. якщо проголосують за виділення допомоги, то далі виконавча влада (Білий дім) буде працювати з тим пакетом виділеної допомоги... Ще нічого не проголосували, а Пентагон ще знаходить якісь крихти залишків коштів з минулорічної допомоги..
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13.03.2024 16:49 Ответить
не потрібно пояснювати РЕАЛЬНІСТЬ. ЇЇ варто сприймати такою, якою вона є на даний момент часу,адже вона сама все пояснює
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13.03.2024 19:25 Ответить
Джонсон - еталон продажного сенатора. Йому надо до нас, в слуги - це буде потужним підсиленням.
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13.03.2024 10:54 Ответить
Цинічний Трамп, життя українських людей зробив розмінною монетою за для реалізації своїх амбіцій
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13.03.2024 10:54 Ответить
ну його амбіції наразі в тому числі не потрапити за грати..цілком природня амбіція
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13.03.2024 11:11 Ответить
Добре сказав премʼєр - міністр Польщі Дональд Туск ,
спікеру Палати преддставників Майку Джонсону про те ,
що саме на ньому лежить повна відповідальність схвалити продовження допомоги Україні,
адже голоси є , але він не ставить на голосування 🙁
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13.03.2024 10:55 Ответить
Ще одне позавчорашнє переводить стрілки.

"Реєстрація: 09.03.2024"
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13.03.2024 11:01 Ответить
Да це тварь(бот) подоляковська чі фсбшна зараз їх вхе нерозрізниш.
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13.03.2024 11:06 Ответить
та ми тут майже всі холопи одного- здорового глузду, а ти, як я бачу, вільний від цього господаря
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13.03.2024 11:12 Ответить
Brawo Panie Premierze!
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13.03.2024 10:57 Ответить
Спікер Джонсон працює/убиває, разом, з воєнним злочинцем прутіним…
Гроші на рахунках Джонсона, з московії, не дивують правосуддя у США?? Щось подібне, уже було в Німеччині, за часів біснуватої воєнного злочинця гітлєра…
Історія може повторитися, з концтаборами, для інакомислячих ..
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13.03.2024 10:59 Ответить
До лампочки тому Джонсону і Туск і вся Польща. А якщо Трамп стане президентом, а скоріше коли, то буде Туск ще вибачатися.
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13.03.2024 10:59 Ответить
Не стане трамп президентом США 🤷🏻‍♂️
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13.03.2024 11:05 Ответить
а якщо не стане вибачатись(це ще якщо рудий буде Президентом), то ти вибачишся за свій недолугий прогноз?
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13.03.2024 11:13 Ответить
Це кажуть політики про відповідальність спікера конгресу США.А коли в нас почали казати про відповідальність презідента,зразу ж позакривали рта опозіціонним каналам.Ліпити з маріонетки героя.Книжки,фотокалендарі футболки і наклейкі "зе-даві іх".А тих хто каже що в що презідент впершу чергу відповідає за безпеку громадян звинувачують у в брехні і тулять сюди порошенко,залужного,вже пішла волна що винні "ухилянти".Особливо це було чути від стендаперів,які звалили з краіни і відкрили "гуморестичний фронт".
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13.03.2024 11:04 Ответить
тільки не Президент, а преЗЕдент...це різні речі
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13.03.2024 11:14 Ответить
На руках Туска і "фермерів", яких він покриває, української крові теж немало...
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13.03.2024 11:15 Ответить
Ви не розумієте - то інше!
Вкотре переконуюсь, що людям потрібно бла - бла, а не дії.
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13.03.2024 11:20 Ответить
на границе блокирует Украинские фуры тоже он ?
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13.03.2024 11:20 Ответить
добре в когось тикатити палками, краще було б навести порядок на кордоні між Польщею та Україною, чи він думає що це має меньше значення для успішного виживання українців? якого біса триває блокада? тепер і автобуси з людьми не пропускають!
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13.03.2024 11:36 Ответить
Та этому джонсону начхать на Украину и украинцев. А Кто такой Туск он даже не знает.
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13.03.2024 11:55 Ответить
а йому пох как і трампу, і пуйлу хто з них спросе? сша ще не одну війну не виграла всегда своіх союзників здавала на користь відсмоктати у пуйла чи шаха!
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13.03.2024 12:19 Ответить
О чём я и говорил и что и предлагал, давить лично на Джонсана, замазанного в крови украинцев.
Только надо всем разом это делать, тогда чучело сдасться и поставит пакет помощи на голосование.
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13.03.2024 14:08 Ответить
 
 