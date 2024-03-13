В Госдепе США считают предложение в Конгрессе предоставить Украине помощь как кредит не лучшим вариантом

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, комментируя предложения в Конгрессе США предоставить Украине помощь в виде кредита, заявил, что это не лучший вариант для Киева.

Об этон он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не считаем, что нагружать Украину миллиардным внешним долгом, когда она пытается возродить свою экономику, – а это, в конце концов, лучший способ для нее, чтобы стать на собственные ноги и защитить себя без помощи других стран – уместный шаг в настоящее время", - отметил Миллер.

Предложения в Конгрессе о помощи Украине как кредит

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев, занимающихся вопросами национальной безопасности, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине.

Среди обсуждаемых предложений – рассматривать часть невоенной помощи как вид кредита, заявили председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол и сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

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По словам Маккола, этот план также может иметь "щедрую систему погашения", чтобы помочь Украине.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что высказанная самым вероятным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом идея о превращении части помощи Киеву в кредит поможет разблокировать Палату представителей.