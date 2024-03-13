РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11333 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
2 410 42

В Госдепе США считают предложение в Конгрессе предоставить Украине помощь как кредит не лучшим вариантом

міллер

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, комментируя предложения в Конгрессе США предоставить Украине помощь в виде кредита, заявил, что это не лучший вариант для Киева.

Об этон он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не считаем, что нагружать Украину миллиардным внешним долгом, когда она пытается возродить свою экономику, – а это, в конце концов, лучший способ для нее, чтобы стать на собственные ноги и защитить себя без помощи других стран – уместный шаг в настоящее время", - отметил Миллер.

Предложения в Конгрессе о помощи Украине как кредит

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев, занимающихся вопросами национальной безопасности, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине.

Среди обсуждаемых предложений – рассматривать часть невоенной помощи как вид кредита, заявили председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол и сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республиканцы в Палате представителей готовят собственный проект помощи Украине - кредитную программу, - СМИ

По словам Маккола, этот план также может иметь "щедрую систему погашения", чтобы помочь Украине.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что высказанная самым вероятным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом идея о превращении части помощи Киеву в кредит поможет разблокировать Палату представителей.

Автор: 

Госдепартамент США (1848) Конгресс США (1240) Миллер Мэтью (338) помощь (7861)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Тут прослеживается Старух, Тимошенко, Резников, Пищанская и далее по списку. Причем очень хорошо прослеживается. Кремлю достаточно лишь направить взгляд людей в нужном направлении.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:02
+3
Кредитування показує наскільки американці вірять в нашу перемогу, бо повернути свої інвестиції вразі програшу буде не можливо.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:11
+3
Трамп запропонував дати допомогу у вигляді кредиту, але поверне його Україна лише у разi, якщо зможе. Якщо не зможе, не поверне. Тобто це варіант грошового ленд-лізу. Але якщо Україна розгорне курс на 180 градусів і стане сателітом Росії, Трамп через суди вимагатиме повернути всі гроші. Таким чином цей кредит стримуватиме керівництво України від договірняка з путіним. Трамп не хоче повторення Афганістану.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба задушити Україну, щоб вижив ... ***** ???
показать весь комментарий
13.03.2024 10:48 Ответить
Чим саме задушити - цим: "розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту"?
показать весь комментарий
13.03.2024 10:59 Ответить
Сволота брехливая.., если вопрос уже таким образом у них поднимается..
показать весь комментарий
13.03.2024 11:10 Ответить
ти мабуть забув що сталося з більшостю тієї допомоги що надали??а тепер ми ще повинні за неї гроші по цінам сша???
показать весь комментарий
13.03.2024 11:10 Ответить
а американці не подарують вкрадені корупціонерами кошти...

Он, беніні яйця хочуть обов'язково прищемити. Але ж ЄрЗе їх зберігає в молюськіних апартаментах Лук'янівки...
показать весь комментарий
13.03.2024 11:13 Ответить
Та не перебуває він в Лук'янівці. Не смішіть...
показать весь комментарий
13.03.2024 11:24 Ответить
Не зрозумів про "гроші по цінам США". А яка ціна грошей в США?
Ви прочитали слова: "розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту"?
показать весь комментарий
13.03.2024 11:16 Ответить
Гадаю, що кредити спишуть у разі нашої перемоги. Але душать зараз ... один снаряд замість десяти, якщо у ***** вже двадцять !
показать весь комментарий
13.03.2024 18:52 Ответить
Кредитування показує наскільки американці вірять в нашу перемогу, бо повернути свої інвестиції вразі програшу буде не можливо.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:11 Ответить
що, трумп вірить?
показать весь комментарий
13.03.2024 11:14 Ответить
А що Трамп дав кредити? Не плутайте балачки які спрямовані на затягування часу, з реальністю.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:17 Ответить
ото ж бо
показать весь комментарий
13.03.2024 12:22 Ответить
В першу чергу мова йде про ленд-ліз - справжнй ленд-ліз, а не папірець з підписом.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:22 Ответить
в лендлізі беруть участь дві сторони, дві держави.
показать весь комментарий
13.03.2024 12:24 Ответить
Так

Згідно закона, президент повинен був впродовж 60 днів від підписання, розробити процедури доставки зброї.
Це було зроблено, чи ні?

Тут не беруть участь два країни, тільки одна особа.

А хто скоротив термін дії лендлізу встановивши дату 1 жовтня 2023, та виключивши звітність президента?
Була ж дата "до перемоги України", та звітність президента перед Конгресом.
показать весь комментарий
13.03.2024 13:44 Ответить
Брешеш, знову.
Змін в закон про лендліз не вносилось. Наприклад, термін його дії "з дня народження" був встановлений 1,5 роки, Оскільки по ньому нічого не постачалось (не було запиту ЄрЗе на постачання), то звітувати Держдепу нема за що.
Стосовно протоколу по процесу постачання - а звідки тобі відомо, що його мали викласти в публічний простір? Я, наприклад, припускаю, що він цілком може бути таємним. Та й знову таки: його наявність/відсутність ні на що не вплинула через те, що ЄрЗе лендліз не замовляли.
показать весь комментарий
13.03.2024 16:04 Ответить
Той хто вміє читати може перевірити
Той хто має совість може погодитись, або надати інші посилання

Ось сама https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 перша версія закона про лендліз
Потрапила в Сенат 19 січня 2022 року від республіканця
Повноваження президента закінчуються за двух умов
IN GENERAL.-The enhanced authority described in subsection (a) shall expire on the date on which each of the following conditions is met:
(A) The conflict described in paragraph (2)(A) has ceased.
(B) The Russian Federation has reduced its military force on the eastern border of Ukraine to levels commensurate with the levels maintained prior to March 1, 2021.

(2)(A) IN GENERAL.-The conflict described in this paragraph is the conflict between the Russian Federation and Ukraine that began in February 2014 when the Russian Federation invaded Ukraine and annexed the Crimea region of Ukraine.

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text?s=1&r=74 Версія після змін в Сенаті
(a) Authority To Lend Or Lease Defense Articles To Certain Governments.
(1) IN GENERAL.-Subject to paragraph (2), for fiscal years 2022 and 2023, the President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine

Були умови коли закінчуються повноваження президента, після Сената змінилось на дату 1 жовтня 2023
Більшість в Сенаті на то час, і зараз мали та мають демократи

Протокол поставок, не привязаний до замовлення лендлізу
Повинен був виконаний, проте не виконаний
Так стверджували Конгресмени, що звітів подано не було
"(b) Procedures For Delivery Of Defense Articles.-Not later than 60 days after the date of the enactment of this Act, the President shall establish expedited procedures for the delivery of any defense article loaned or leased to the Government of Ukraine...."

Також зникла вимога по звітності президента
Report On Use Of Authority.
(1) IN GENERAL.-Not later than 90 days after the date of the enactment of this Act, the President shall submit to the appropriate congressional committees a report setting forth the following:
(2) UPDATES.-Not less frequently than once every 90 days until the conflict described in section 4(b) has ceased, the President shall update the report required by paragraph (1).

якось дивно,
прийняли з запізненням
змінили термін закінчення на фіксований
процедури поставок не були розрозблені
звітність президента по поставкам зброї вилучили

якщо б не міняли "дату", то зараз могли би задіяти лендліз, як обіцяли "коли не буде бюджета"
проте "бюджета нема", і лендліза також нема
показать весь комментарий
13.03.2024 16:25 Ответить
песюк ти брехливий, нахрена ти мені суєш тут варіанти проектів закону, якщо вище брешеш про зміни до чинного на той час закону, яких насправді не було? Будь-який закон в цивілізованому світі - це компроміс між політичними силами, які представлені в парламенті; і, якшо було досягнуто компроміс по одній позиції - то ще невідомо по якій іншій позиції домовились! І ти це ти прекрасно знаєш, ти знаєш, що таке "компроміс" - але продовжуєш брехаьти, скотина ти трампіська
показать весь комментарий
13.03.2024 17:06 Ответить
Тобто все таки зміни вносились.
Нічого там не добавили, тільки зробили зміни в гірший бік

Республіканці влітку 2023, внесли поправку 1224 подовжити лендліз на 2024 рік
Поправка була заблоквана в Сенаті - лідером-демократом

Теж досягли компроміса?
Якого та з ким?
показать весь комментарий
13.03.2024 17:47 Ответить
З 38 млд. "допомоги Україні" від ЄС - 33 кредити.
Тут і писали, треба шукати

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/ukraine-facility_en
показать весь комментарий
13.03.2024 12:35 Ответить
І тут прослідковується рука кремля.
показать весь комментарий
13.03.2024 10:52 Ответить
Тут прослеживается Старух, Тимошенко, Резников, Пищанская и далее по списку. Причем очень хорошо прослеживается. Кремлю достаточно лишь направить взгляд людей в нужном направлении.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:02 Ответить
если бы сильно хотели, то помогли бы ещё и в 22-м, а так--лишь "тянут кота за яйца".., непонятно только дурачкам..
показать весь комментарий
13.03.2024 11:14 Ответить
Erik Prince, засновник приватної військової компанії Blackwater, пропонував Байдену перед 24 лютого 2022 року передати Україні 150 американських винищувачів (початкова його пропозиція була 500 літаків), щоб запобігти вторгненню росії. Американські льотчики у відставці були готові воювати добровольцями в Україні. Але Байден цю пропозицію відхилив. Ось посилання:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10578981/Biden-administration-rejected-Erik-Prince-plan-send-old-fighter-jets-Ukraine.html
показать весь комментарий
13.03.2024 11:22 Ответить
Ну и? Борты уже готовы, союзники готовы их передать, летчики уже готовы - почему не принимаем до сих пор?
показать весь комментарий
13.03.2024 12:43 Ответить
Як же так, всі пропонували надати зброю, та навіть лендліз ще в січні 2022 - а сьогодні не можуть знайти хто був проти...

В цій новині сказано, "Бюджетні документи, опубліковані минулого року, показують плани ВПС США вивести з експлуатації 47 застарілих F-16 цього року та 14 автозаправників McDonnell Douglas KC-10 Extender."

Зараз відомо, що заборонили Польші надати Міг29 в 2022 році
100млн на навчання пілотів в 2023 фінроці - виявились фейком. Навчання розпочалось вже в 2024 фінроці
США відмовились надавати літаки F16 - краще на утилізацію
Союзники котрі згодні надати літаки, зараз чомусь кажуть про затримки - що буде тільки 6 літаків на початку...
показать весь комментарий
13.03.2024 14:08 Ответить
И без НЕГО там сволоты полно
показать весь комментарий
13.03.2024 11:12 Ответить
Ні, тут нахабство зеленСКОГО почало гальмувати його рейтинг у Сенаті.
показать весь комментарий
13.03.2024 18:54 Ответить
Про кредит,це Трампівські наративи
показать весь комментарий
13.03.2024 10:57 Ответить
причому саме наративи. Беззмістовні, а, отже, і нездійснені.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:10 Ответить
до дупы такая "помощь".. То есть, про репарации уже речь не идёт.. Англы хоть рассматривали "вариант" -помощь под залог репараций.. А эти вообще-ЖАХ
показать весь комментарий
13.03.2024 11:33 Ответить
а давайте заберемо зарплати та доплати у ЗСУ.
візьмемо у партнерів кредит
дамо воїнам кредит з цього кредиту по пару лямів
а вони нас захистять, а потім відроблять кредит. а ми віддамо партнерам
і держава взагалі не при справах
а чом би ні???
показать весь комментарий
13.03.2024 11:00 Ответить
Трамп запропонував дати допомогу у вигляді кредиту, але поверне його Україна лише у разi, якщо зможе. Якщо не зможе, не поверне. Тобто це варіант грошового ленд-лізу. Але якщо Україна розгорне курс на 180 градусів і стане сателітом Росії, Трамп через суди вимагатиме повернути всі гроші. Таким чином цей кредит стримуватиме керівництво України від договірняка з путіним. Трамп не хоче повторення Афганістану.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:15 Ответить
Чогось про деталі ніхто не хоче писати...

Від безкоштовного лендлізу - відмовились, точніше замовчали. "Халяви" достатньо.
Можна відмовитись і від цієї пропозиції - якщо поступить.

Так вона гірше, чи краще за лендліз від 9 травня 2022?
Чи є ще з чого вибирати?
показать весь комментарий
13.03.2024 14:12 Ответить
я взагалі не розумію, невже ніхто не бачить очевидних речей: ***** готується до війни з Європою.
створення членінградського військового округа, лавров вже об'явив про перекидання додаткових військ на північний захід, до естонського кордону, лукашенко, який звісно ж прийме участь у цьому, вже підписав закон про порядок переведення державних органів та інших структур на роботу в умовах військового стану, Ізраїль офіційно попередив своїх громадян і всіх євреїв, які мають паспорт паРаші та проживають там, щоби негайно їхали з паРаші, тому що одразу після "виборів" ***** об'явить загальну мобілізацію і з середини літа на Україну почнеться масований наступ, мета якого до кінця 24-го року повністю знищити Україну.
***** чудово бачить повну імпотентність заходу і США, це тільки розпалює його апетит, але і захід і США чомусь стають все більш імпотентними, замість активізації в боротьбі з паРашею.
показать весь комментарий
13.03.2024 11:18 Ответить
мета якого до кінця 24-го року повністю знищити Україну.---это Вы правильно говорите.., а на счёт "войны"--кроме нас пока это всё лишь понты Кремля..
показать весь комментарий
13.03.2024 11:35 Ответить
пока они *** под крынками сосут и аналоговнетные т62 подтягивают,заявлять они могут много чего хоть марс за неделю колонизировать,а по факту по полгода-год за н.п. с 30 к воюют)
показать весь комментарий
13.03.2024 12:25 Ответить
США уже на іглу посадила, а кредитом ще и кінчик в роте загнут, трамписти це і є справжня амеріка.
показать весь комментарий
13.03.2024 12:15 Ответить
Це не голка. Це - війна. Проти технологічного ворога. Сокирою від гармати не .... відстрілятись.
показать весь комментарий
13.03.2024 18:56 Ответить
а асфальтом, є-деревами, є- смартфонами, на сйогодні вже є- пітуніі для Ізюма, не питалися, це ж фанати квартала с цирком козломойского зробили разом, тепер ржитє.
показать весь комментарий
16.03.2024 14:37 Ответить
Звісно, що кредит не найкраще що може бути. Зараз запит в гуглі на тему https://kredyt-pid-kredyt.com.ua/de-vzyaty-hroshi/credit-online-na-kartu-srochno-i-bez-vidkazy-24-7/ кредит онлайн на карту срочно і без відказу набуває таких оборотів космічних. Всі тупо живуть в кредит, а потім ті кредитори шукають свої гроші. Звісно гроші це добре і всі хочуть це мати, деколи я просто не розумію, чому втіхаря не взяти і не надрукувати собі ті мільярди, щоб ніхто не знав. Але напевно мої знання в економіці геть дурнесенькі, якщо я пишу про це.
показать весь комментарий
18.03.2024 08:43 Ответить
 
 