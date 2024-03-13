Россияне за сутки обстреляли 9 областей Украины, как минимум 6 погибших и более 50 раненых
Армия РФ 12 марта обстреляла из минометов, танков, ствольной артиллерии, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактической авиации 145 населенных пунктов и 208 объектов инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center, об этом сообщили в Ситуационном Центре МО Украины.
Черниговщина и Сумщина
Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов Черниговской области. Из минометов, ствольной артиллерии, РСЗО нанесли удары по 4 громадам, сообщили в ОК "Північ".
На Сновскую громаду враг сбросил СВП из БПЛА. Село Гасичевка Городнянской громады захватчики атаковали FPV-дроном.
В Сумской области враг не прекращает обстрелы приграничных территорий и населенных пунктов. Ночью и утром было зафиксировано 18 обстрелов 7 громад. Ночью враг атаковал областной центр "шахедами".
По информации Сумской ОВА, россияне атаковали КАБами Великописаревскую и Тростянецкую громады. Юнаковскую громаду обстреляли из САУ.
"Более 400 ударов по Сумщине зафиксировано за прошедшие сутки. Всего зафиксировано 415 ударов.
В результате обстрелов ранены пятеро детей и еще одно гражданское лицо. Повреждены 24 частных и 4 многоквартирных жилых дома, 6 частных автомобилей, здание школы и больницы. Также разрушениям подверглась гражданская инфраструктура", - отметили в полиции Сумской области.
Луганская и Донецкая области
Враг сосредотачивает атакующие усилия вблизи Белогоровки, сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.
"Вчера враг совершил там несколько штурмов, имея поддержку с неба. Все они отбиты. Ударам из авиации также подверглась территория Серебрянского лесничества. По Невскому был открыт огонь из артиллерии", - говорится в сообщении.
В Донецкой области под вражеским огнем оказались 4 района региона. Россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду.
"В результате российских обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки погибли 2 человека, еще 11 получили ранения", - сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.
Харьковщина и Днепропетровщина
За сутки оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли почти 20 населенных пунктов Харьковской области. По Муравскому, Бологовке, Одноробовке, Казачьей Лопани, Купянску, Ковшаровке враг нанес авиаудары.
В результате ракетного удара по Кривому Рогу, который россияне нанесли вечером 12 марта, число погибших выросло до 4 человек. Ночью под артобстрел попали Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая громады.
"Разбиты 3 частных дома, остановка транспорта, магазин. Задело линии электропередач. Люди целы", - отметил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Запорожская, Николаевская и Херсонская области
В Гуляйполе две женщины получили ранения в результате вражеского артобстрела. Всего за сутки оккупанты нанесли 405 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.
"Рашисты совершили 9 РСЗО-обстрелов Железнодорожного, Новоданиловки, Новоандреевки и Работино, а также атаковали 92 беспилотниками Гуляйполе, Левадное, Малую Токмачку, Новоандреевку, Новоданиловку, Малиновку и Работино. 304 артудара пришлись по территории Гуляйполя, Левадного, Малиновки, Чаривного, Малой Токмачки и других прифронтовых городов и сел", - сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
В Николаевской области враг обстрелял 4 населенных пункта. По информации начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская громада. В результате в с. Дмитровка повреждены жилые дома. Также враг наносил удары из артиллерии по акватории Очаковской громады.
В Херсонской области в результате российских обстрелов 3 человека получили ранения. Начальник Харьковской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские военные обстреляли жилые кварталы населенных пунктов области. В общей сложности под российскими обстрелами оказались 15 населенных пунктов области.
"В Херсоне в результате обстрелов повреждены 8 многоэтажек и 2 частных дома, админздание, хозяйственное сооружение и гараж. В результате вражеских атак в населенных пунктах области были зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение и сельхозтехнику", - говорится в сообщении.
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