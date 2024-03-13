Россияне за сутки обстреляли 9 областей Украины, как минимум 6 погибших и более 50 раненых

Армия РФ 12 марта обстреляла из минометов, танков, ствольной артиллерии, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактической авиации 145 населенных пунктов и 208 объектов инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center, об этом сообщили в Ситуационном Центре МО Украины.

Черниговщина и Сумщина

Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов Черниговской области. Из минометов, ствольной артиллерии, РСЗО нанесли удары по 4 громадам, сообщили в ОК "Північ".

На Сновскую громаду враг сбросил СВП из БПЛА. Село Гасичевка Городнянской громады захватчики атаковали FPV-дроном.

В Сумской области враг не прекращает обстрелы приграничных территорий и населенных пунктов. Ночью и утром было зафиксировано 18 обстрелов 7 громад. Ночью враг атаковал областной центр "шахедами".

Читайте также: Больше всего атак врага на Авдеевском и Новопавловском направлениях, за сутки на фронте - 91 боевое столкновение, - Генштаб

По информации Сумской ОВА, россияне атаковали КАБами Великописаревскую и Тростянецкую громады. Юнаковскую громаду обстреляли из САУ.

"Более 400 ударов по Сумщине зафиксировано за прошедшие сутки. Всего зафиксировано 415 ударов.

В результате обстрелов ранены пятеро детей и еще одно гражданское лицо. Повреждены 24 частных и 4 многоквартирных жилых дома, 6 частных автомобилей, здание школы и больницы. Также разрушениям подверглась гражданская инфраструктура", - отметили в полиции Сумской области.

Луганская и Донецкая области

Враг сосредотачивает атакующие усилия вблизи Белогоровки, сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Вчера враг совершил там несколько штурмов, имея поддержку с неба. Все они отбиты. Ударам из авиации также подверглась территория Серебрянского лесничества. По Невскому был открыт огонь из артиллерии", - говорится в сообщении.

В Донецкой области под вражеским огнем оказались 4 района региона. Россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду.

"В результате российских обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки погибли 2 человека, еще 11 получили ранения", - сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Харьковщина и Днепропетровщина

За сутки оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли почти 20 населенных пунктов Харьковской области. По Муравскому, Бологовке, Одноробовке, Казачьей Лопани, Купянску, Ковшаровке враг нанес авиаудары.

В результате ракетного удара по Кривому Рогу, который россияне нанесли вечером 12 марта, число погибших выросло до 4 человек. Ночью под артобстрел попали Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая громады.

"Разбиты 3 частных дома, остановка транспорта, магазин. Задело линии электропередач. Люди целы", - отметил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Запорожская, Николаевская и Херсонская области

В Гуляйполе две женщины получили ранения в результате вражеского артобстрела. Всего за сутки оккупанты нанесли 405 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

"Рашисты совершили 9 РСЗО-обстрелов Железнодорожного, Новоданиловки, Новоандреевки и Работино, а также атаковали 92 беспилотниками Гуляйполе, Левадное, Малую Токмачку, Новоандреевку, Новоданиловку, Малиновку и Работино. 304 артудара пришлись по территории Гуляйполя, Левадного, Малиновки, Чаривного, Малой Токмачки и других прифронтовых городов и сел", - сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

В Николаевской области враг обстрелял 4 населенных пункта. По информации начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская громада. В результате в с. Дмитровка повреждены жилые дома. Также враг наносил удары из артиллерии по акватории Очаковской громады.

В Херсонской области в результате российских обстрелов 3 человека получили ранения. Начальник Харьковской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские военные обстреляли жилые кварталы населенных пунктов области. В общей сложности под российскими обстрелами оказались 15 населенных пунктов области.

"В Херсоне в результате обстрелов повреждены 8 многоэтажек и 2 частных дома, админздание, хозяйственное сооружение и гараж. В результате вражеских атак в населенных пунктах области были зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение и сельхозтехнику", - говорится в сообщении.