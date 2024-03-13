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В боях за Украину погиб чемпион-гребец Дмитрий Губанов, он полгода считался пропавшим без вести

дмитро,губанов

На войне погиб Дмитрий Губанов – многократный чемпион нашей страны и бронзовый призер юниорского чемпионата Европы по гребле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).

28-летний Дмитрий Губанов стал в ряды ВСУ еще в начале полномасштабной войны. Участвовал в ожесточенных боях в самых горячих точках востока Украины.

"Он перестал выходить на связь летом, 2 августа 2023 года. К сожалению, о его гибели стало известно только сейчас, после долгих месяцев ожидания и надежды. У Дмитрия осталась любимая жена и дочь. Олимпийская семья Украины искренне соболезнует семье, близким и друзьям спортсмена. Вместе со всеми вами разделяем горе, поддерживаем в час скорби", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Защищая Украину, воин Владимир Кузнец погиб вблизи Работино. ФОТО

Автор: 

НОК (102) спорт (2435) потери (4418)


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Топ комментарии
+22
Щирі співчуття родині і всім українцям. Нажаль гинуть кращі. Смерть кацапським нелюдям!
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13.03.2024 11:13
+13
Боже, як же так? На фронті гинуть кращі, цвіт української нації, а в тилу сидять ватники і пришлі поци, що правлять бал на Банковій! Де ж справедливість? Ця мєшпуха робить все щоб знищити генетично українство на корню, бо залишаться тільки гниди, що привели шлепєра до влади, і яким дійсно "акакаяразніца", бо "хочПаржом!".
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13.03.2024 11:17
+13
Світла памʼять нашому Герою😪😪😪
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13.03.2024 11:19
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Щирі співчуття родині і всім українцям. Нажаль гинуть кращі. Смерть кацапським нелюдям!
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13.03.2024 11:13 Ответить
Низький уклін Захиснику України та його Родині!!
А міг, як приквартальні95 чи тимошенко, трубіцин, баканов, резніков….Зеленський з Разумков та Стефанчуком, знають їх ще більше!
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13.03.2024 11:16 Ответить
І ще багато хто зі зниклих потім виявиться загиблим.
І ще більше зі зниклих ніколи не будуть знайдені...
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13.03.2024 11:17 Ответить
Боже, як же так? На фронті гинуть кращі, цвіт української нації, а в тилу сидять ватники і пришлі поци, що правлять бал на Банковій! Де ж справедливість? Ця мєшпуха робить все щоб знищити генетично українство на корню, бо залишаться тільки гниди, що привели шлепєра до влади, і яким дійсно "акакаяразніца", бо "хочПаржом!".
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13.03.2024 11:17 Ответить
Може, це і є справедливість, враховуючи вибір-2019?
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13.03.2024 11:26 Ответить
Я так не вважаю, бо судячи з усього він був патріотом, а не "васьком ломою" бо "28-річний Дмитро Губанов став до лав ЗСУ ще на початку повномасштабної війни"! А міг би скористатись зв'язками, як потапи-ями, та заховатись.
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13.03.2024 11:33 Ответить
Мова йде про народ в цілому.
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13.03.2024 11:35 Ответить
Світла памʼять нашому Герою😪😪😪
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13.03.2024 11:19 Ответить
Vi4na Pam'yat'...🇺🇦
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13.03.2024 11:22 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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13.03.2024 12:51 Ответить
Невимовний біль! Щирі співчуття рідним. Вічна пам"ять герою!
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13.03.2024 23:34 Ответить
 
 