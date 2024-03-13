В боях за Украину погиб чемпион-гребец Дмитрий Губанов, он полгода считался пропавшим без вести
На войне погиб Дмитрий Губанов – многократный чемпион нашей страны и бронзовый призер юниорского чемпионата Европы по гребле.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
28-летний Дмитрий Губанов стал в ряды ВСУ еще в начале полномасштабной войны. Участвовал в ожесточенных боях в самых горячих точках востока Украины.
"Он перестал выходить на связь летом, 2 августа 2023 года. К сожалению, о его гибели стало известно только сейчас, после долгих месяцев ожидания и надежды. У Дмитрия осталась любимая жена и дочь. Олимпийская семья Украины искренне соболезнует семье, близким и друзьям спортсмена. Вместе со всеми вами разделяем горе, поддерживаем в час скорби", - говорится в сообщении.
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