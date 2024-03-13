Раде предлагают заменить уголовную ответственность за незаконное хранение и производство оружия административной

В Раде зарегистрирован законопроект №11073, которым предлагают декриминализировать незаконное хранение и производство оружия и унормировать тем самым реализацию права граждан на самозащиту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Целью законопроекта является восстановление конституционного правопорядка в Украине в условиях военного положения, обеспечение надлежащей реализации норм Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", экономия бюджетных средств, направление ресурсов правоохранительной и судебной системы Украины на расследование военных преступлений и обеспечение прав потерпевших украинцев (перемещенных) , раненых, погибших) от таких преступлений, поскольку органами досудебного расследования признано более 120 тыс. потерпевших украинцев, однако учета причиненного им морального и материального ущерба, вследствие преступлений военной агрессии, не ведется. Также целью законопроекта является стимулирование оружейного предпринимательства и отладка украинских производств оружия и вооружения", - говорится в пояснительной записке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР убрал из законопроекта о мобилизации нормы по блокированию счетов и ограничению права вождения авто, - Гончаренко

Одна из авторов законопроекта, нардеп "Голоса" Александра Устинова объяснила, что проект закона предлагает декриминализировать незаконное хранение и производство оружия и унормировать тем самым реализацию права граждан на самозащиту.

Так, парламентарии предлагают убрать из УК статьи 263 и 263-1, которые предусматривают за безлицензионное хранение и изготовление оружия наказание в виде лишения свободы сроком на три-семь лет.

Уголовную ответственность, предусмотренную статьями 263 и 263-1, предлагают заменить административной, предусматривающей конфискацию и штрафы:

от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (960 – 2 280 грн) - за приобретение, хранение, ношение или передачу оружия без соответствующего разрешения;

от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен с конфискацией предметов правонарушения и доходов от деятельности – за изготовление, переработку или ремонт оружия без лицензии.

Также читайте: Комитет ВР по нацбезопасности перенес сегодняшнее заседание, на котором должны были рассмотреть поправки к законопроекту о мобилизации, - Фриз