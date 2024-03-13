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Раде предлагают заменить уголовную ответственность за незаконное хранение и производство оружия административной

граната

В Раде зарегистрирован законопроект №11073, которым предлагают декриминализировать незаконное хранение и производство оружия и унормировать тем самым реализацию права граждан на самозащиту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Целью законопроекта является восстановление конституционного правопорядка в Украине в условиях военного положения, обеспечение надлежащей реализации норм Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", экономия бюджетных средств, направление ресурсов правоохранительной и судебной системы Украины на расследование военных преступлений и обеспечение прав потерпевших украинцев (перемещенных) , раненых, погибших) от таких преступлений, поскольку органами досудебного расследования признано более 120 тыс. потерпевших украинцев, однако учета причиненного им морального и материального ущерба, вследствие преступлений военной агрессии, не ведется. Также целью законопроекта является стимулирование оружейного предпринимательства и отладка украинских производств оружия и вооружения", - говорится в пояснительной записке.

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Одна из авторов законопроекта, нардеп "Голоса" Александра Устинова объяснила, что проект закона предлагает декриминализировать незаконное хранение и производство оружия и унормировать тем самым реализацию права граждан на самозащиту.

Так, парламентарии предлагают убрать из УК статьи 263 и 263-1, которые предусматривают за безлицензионное хранение и изготовление оружия наказание в виде лишения свободы сроком на три-семь лет.

Уголовную ответственность, предусмотренную статьями 263 и 263-1, предлагают заменить административной, предусматривающей конфискацию и штрафы:

  • от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (960 – 2 280 грн) - за приобретение, хранение, ношение или передачу оружия без соответствующего разрешения;
  • от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен с конфискацией предметов правонарушения и доходов от деятельности – за изготовление, переработку или ремонт оружия без лицензии.

Также читайте: Комитет ВР по нацбезопасности перенес сегодняшнее заседание, на котором должны были рассмотреть поправки к законопроекту о мобилизации, - Фриз

Автор: 

ВР (29272) законопроект (3228) оружие (10248) уголовная ответственность (440)


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Топ комментарии
+12
Та зєлєні від такого всеруться гірше, ніж від "прильоту".
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13.03.2024 11:45
+9
Та давайте уже Другу Поправку - стільки зброї навколо, що всю не вилучите. Кримінал буде забезпечений нею на багато десятиліть. Отже, законослухняним громадянам потрібно теж мати зброю з простішими правилами.
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13.03.2024 11:56
+8
Почему в Израиле у каждого гражданина есть дома оружие а нам низзя? Почему израильтянин может защищать свой дом а нам низзя? Зато как у нас любят тыкать носом, мол посмотрите как израильтяне все как один вышли на защиту своей страны, а у нас ноги в руки детей под мышку и все за бугор. Потому что за многие десятилетия наша власть выработала у нас уже менталитет что в случае опасности украинцу лучше убежать чем стать на защиту своего дома и иметь кучу проблем в том числе с нашей властью. И трудно всучить в руки автомат тому кто его никогда не держал в руках и которому всю жизнь внушали что оружие ето плохо. В реальности же попробуйте выгнать из дома того кто с детства владеет оружием. А тот кто защищает свой дом так же будет и защищать свою страну

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13.03.2024 11:50
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Правила форума Совет форумчан
Та зєлєні від такого всеруться гірше, ніж від "прильоту".
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13.03.2024 11:45 Ответить
Почему в Израиле у каждого гражданина есть дома оружие а нам низзя? Почему израильтянин может защищать свой дом а нам низзя? Зато как у нас любят тыкать носом, мол посмотрите как израильтяне все как один вышли на защиту своей страны, а у нас ноги в руки детей под мышку и все за бугор. Потому что за многие десятилетия наша власть выработала у нас уже менталитет что в случае опасности украинцу лучше убежать чем стать на защиту своего дома и иметь кучу проблем в том числе с нашей властью. И трудно всучить в руки автомат тому кто его никогда не держал в руках и которому всю жизнь внушали что оружие ето плохо. В реальности же попробуйте выгнать из дома того кто с детства владеет оружием. А тот кто защищает свой дом так же будет и защищать свою страну

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13.03.2024 11:50 Ответить
В Ізраіл у кожного??? Серйозно???? Та там процедура отримання дозволу в рази іпанутійша ніж у нас.
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13.03.2024 12:07 Ответить
ну той що, у нас можна купити або гладкоствол, напівавтоматичну, і болтовики, пістолети ніззя, носити зброю ніззя, для самозахисту ніззя. ну в крайніх випадках, якщо повезе і дістанеш з сейфа і застосуєш, коли до тебе додому вломляться бандити і то кримінал отримаєш за перевищення меж необхідної оборони або навмисне вбивство, а там як повезе. Хоча є позитивна судова практика, але це не закон.
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13.03.2024 14:27 Ответить
Та давайте уже Другу Поправку - стільки зброї навколо, що всю не вилучите. Кримінал буде забезпечений нею на багато десятиліть. Отже, законослухняним громадянам потрібно теж мати зброю з простішими правилами.
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13.03.2024 11:56 Ответить
зараз прибіжать хоплофоби з вереском: хочеш зброю іди в ЗСУ, українці ще не готові ну і таку іншу дурь.
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13.03.2024 14:29 Ответить
цьому назва взяти під контроль виробництво нелегальної зброї.
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13.03.2024 11:58 Ответить
Та они так боятся граждан, что провалят голосование. Нужно принуждать!
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13.03.2024 12:08 Ответить
Під Києвом сбу покинуло будівлю зі зброєю та втекли, залишивши місцевих без засобів до боротьби. Місцеві вскрили склад, поразбирали зброю та готувались боронитись від орків. Після того як орків відкинули та повернулись силовіки, вони почали шукати виних серед місцевих, хто вскривал будівлю. Питання про те що зброя могла бути б захоплена орками не виникало.

Хто залишив зброю не покараний.

Своє населення влада боїться не менше зовнішніх ворогів.

Саджати людей за трофейну зброю під час війни неприпустимо!!!
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13.03.2024 12:12 Ответить
Де під Києвом,в якому місті???
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13.03.2024 13:36 Ответить
скажемо так, біля житомирської траси...
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13.03.2024 18:18 Ответить
Ця територія була під окупацією???
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13.03.2024 18:57 Ответить
Ні, але дуже поруч +- 3-5 км, та яке це має значення?

Мешканцям Херсона, Чернігова дали шанс на супротив?

Населення яке зберігає троейну зброю зараз мають нести кримінальну відповідальність за схований калаш?
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13.03.2024 20:55 Ответить
2 роки тому я обороняв цей напрямок,тому й цікавлюсь.До речі,зброї було дуже мало,то медики свою віддавали.
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13.03.2024 21:48 Ответить
В ДНР, до вхождения Россию оружие не продавалось, но трофейное регистрировалось по предъявлению. Точно не помню, но до 12,6 мм.
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13.03.2024 15:01 Ответить
А виготовлення ножів взагалі треба не тільки декриміналізувати, а усунути взагалі за це будь-яку відповідальність. У цивілізованих країнах виготовлення ножів - це хобі, я би навіть сказав - мистецтво. І відповідальність за це - безглуздий совковий пережиток. Найбільша кількість випадків злочинів скоєно саме з застосуванням кухонних ножів. І коли у будь-якому кіоску можна придбати зараз ніж на будь-який смак без всяких дозволів і документів, нести кримінальну відповідальність за виготовлення ножів - дика безглуздість. Я не думаю, що хтось може навести приклад, що в наші часи є хоч один бовдур, який замисливши злочин, буде підшукувати матеріали, працювати в кузні або замовляти колекційний ніж, який коштує декілька тисяч для того, щоб порізати когось. Це просто маячня, нісенітниця
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13.03.2024 12:12 Ответить
Взагалі варто прибрати регулювання так званої "холодної зброї". Ходити з мачете чи сокирою, бачте, можна, а якщо ніж з гардою - то ти злочинець? З виготовленням те саме. Ідіотська норма.
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13.03.2024 12:15 Ответить
Ножі зараз не актуальні. Зброя середніх віків.
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13.03.2024 12:23 Ответить
Ну, звісно, Ви від вуличної гопоти будете відмахуватися HIMERS
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13.03.2024 13:06 Ответить
Глсіть сокиру, а не ніж, і Вам за це нічого не буде!!!
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13.03.2024 13:59 Ответить
А партизанам дозволена зброя?
Чим партизанити якщо законно придбана зброя буде зразу конфіскована ординцями під час окупації.
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13.03.2024 12:19 Ответить
Власники у яких "законно придбана зброя", будут одразу вбиті при окупації, про всяк випадок...

Вся надія на нелегальну і як показала практика на другий рік наше суспільство до цього доросло.

Куча зброї на руках і немає массового застосування з метою вбивати сусідів або при сварках на вулиці. Просто влада дуже боїться власне населення...
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13.03.2024 12:54 Ответить
Ну,всіх не встигнуть знищити,люди організуються почнуть нищити кацапів
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13.03.2024 13:45 Ответить
всі кримінальні середовища видихнуть з полегшенням, заплатив мізерний штраф й озброюйся хоч ракетами..., ото весело буде...
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13.03.2024 12:39 Ответить
Криміналу байдуже. Як була зброя, так і буде. Злочинці, уявіть собі, закони не виконують і так.
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13.03.2024 13:24 Ответить
Вони клали на конституцію.
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13.03.2024 14:26 Ответить
Між іншим, носіння зброї дисциплінує людину. Це може підтвердити будь-яка людина, яка має право легально носити і користуватися зброєю. Тільки недоумки або ті, хто ніколи не тримав зброї в руках, вважають, що відразу розпочнеться її масове застосування. Той, хто має досвід користування зброєю знає, що перше, ніж дістати зброю треба щеподумати, бо можеш не встигнути і дістати
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13.03.2024 13:11 Ответить
За коноплю - время покажет. Но порно не запрещено. В автобусах читают Твиттер и Телеграм, никто порно не смотрит.
Так и оружие. Никто не кинется в очереди массово скупать пистолеты.
Идя в магазин, на рыбалку, выносить мусор, тащить с собой шпалер? А на работу, оставлять его в бане, или в цех, под робу засовывать?
Представьте картину, бабы в поле полят, в посадке пирамидой карабины стоят.
Тема до того политизирована, действительно есть будет на много обыденнее.
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13.03.2024 15:11 Ответить
Вуйко, откуда с Донецка?
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13.03.2024 15:12 Ответить
Як казав Авакян - Навіщо обивателю зброя? Його захищає МВС та СБУ!
До речі, нещодавно у фінляндії прийнято рішення про відкриття тисячі
додаткових пістолетних тирів. Мабуть, у них нема ні МВС, ні СБ...
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13.03.2024 13:16 Ответить
В них немає кварталу95.
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13.03.2024 14:27 Ответить
 
 