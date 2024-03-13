Раде предлагают заменить уголовную ответственность за незаконное хранение и производство оружия административной
В Раде зарегистрирован законопроект №11073, которым предлагают декриминализировать незаконное хранение и производство оружия и унормировать тем самым реализацию права граждан на самозащиту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
"Целью законопроекта является восстановление конституционного правопорядка в Украине в условиях военного положения, обеспечение надлежащей реализации норм Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", экономия бюджетных средств, направление ресурсов правоохранительной и судебной системы Украины на расследование военных преступлений и обеспечение прав потерпевших украинцев (перемещенных) , раненых, погибших) от таких преступлений, поскольку органами досудебного расследования признано более 120 тыс. потерпевших украинцев, однако учета причиненного им морального и материального ущерба, вследствие преступлений военной агрессии, не ведется. Также целью законопроекта является стимулирование оружейного предпринимательства и отладка украинских производств оружия и вооружения", - говорится в пояснительной записке.
Одна из авторов законопроекта, нардеп "Голоса" Александра Устинова объяснила, что проект закона предлагает декриминализировать незаконное хранение и производство оружия и унормировать тем самым реализацию права граждан на самозащиту.
Так, парламентарии предлагают убрать из УК статьи 263 и 263-1, которые предусматривают за безлицензионное хранение и изготовление оружия наказание в виде лишения свободы сроком на три-семь лет.
Уголовную ответственность, предусмотренную статьями 263 и 263-1, предлагают заменить административной, предусматривающей конфискацию и штрафы:
- от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (960 – 2 280 грн) - за приобретение, хранение, ношение или передачу оружия без соответствующего разрешения;
- от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен с конфискацией предметов правонарушения и доходов от деятельности – за изготовление, переработку или ремонт оружия без лицензии.
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Хто залишив зброю не покараний.
Своє населення влада боїться не менше зовнішніх ворогів.
Саджати людей за трофейну зброю під час війни неприпустимо!!!
Мешканцям Херсона, Чернігова дали шанс на супротив?
Населення яке зберігає троейну зброю зараз мають нести кримінальну відповідальність за схований калаш?
Чим партизанити якщо законно придбана зброя буде зразу конфіскована ординцями під час окупації.
Вся надія на нелегальну і як показала практика на другий рік наше суспільство до цього доросло.
Куча зброї на руках і немає массового застосування з метою вбивати сусідів або при сварках на вулиці. Просто влада дуже боїться власне населення...
Так и оружие. Никто не кинется в очереди массово скупать пистолеты.
Идя в магазин, на рыбалку, выносить мусор, тащить с собой шпалер? А на работу, оставлять его в бане, или в цех, под робу засовывать?
Представьте картину, бабы в поле полят, в посадке пирамидой карабины стоят.
Тема до того политизирована, действительно есть будет на много обыденнее.
До речі, нещодавно у фінляндії прийнято рішення про відкриття тисячі
додаткових пістолетних тирів. Мабуть, у них нема ні МВС, ні СБ...