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Новости Война
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Швеция готовит население к войне с Россией: призывает запасаться консервами и медикаментами

Шведи готуються до війни

Власти Швеции рекомендуют жителям иметь запас консервов, продовольствия, медикаментов на случай войны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет французский портал Sud Ouest.

"Гражданам рекомендуют запастись консервами, а также приобрести аптечки, радиостанции и портативные фильтры для воды. В целом эксперты считают, что в условиях войны запас продовольствия нужно иметь на три месяца вперед", - говорится в сообщении.

Правительство страны обещает, что до конца 2024 года шведы получат инструкции, как себя вести в условиях негативного развития событий.

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Напомним, в январе 2024 года главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что шведы должны морально подготовиться к войне.

В четверг, 7 марта, Швеция официально вступила в Североатлантический альянс. Она стала 32-м членом НАТО.

Автор: 

Швеция (1010)


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Топ комментарии
+23
а майскіє шашликі
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13.03.2024 12:02
+18
Дуже вірний підхід. Розуміючи, що війна з кацапами дуже вірогідна, почати готуватися ще тоді, коли вони ще не розгортають військ на цьому напрямі. Так діє відповідальна влада.

Натомість, "слуги народу" замість реалістичної розмови з суспільством, намагалися переконати, що "війни не буде", гідрант обіцяв травневі шашлики, а подоляки та арахамії звинувачували Захід, який протягом місяців попереджав про неминуче вторгнення. І це все відбувалося на фоні розгортання армії кацапстану на всіх напрямках...
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13.03.2024 12:07
+17
Ось що значить розумне кирівництво державою. Шведи готуються до війни з ******. А тепер згадайте, що у нас кукурікав ЗЕбанутий блазень на попередження Заходу, починаючи в жовтня 21 року? Блазень робив дороги,щоб кацапня без затримки взяла Київ, захопила за кілька днів Південь України. І тільки самопожертва українців не дозволила дикій кацапській орді захопити Київ. І кукурікав про шашлики в травні. Мабуть з ******.
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13.03.2024 12:09
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а майскіє шашликі
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13.03.2024 12:02 Ответить
...і асфальт...
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13.03.2024 12:25 Ответить
Щашлики вже шкварчать, асфальт прокладають.
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13.03.2024 12:59 Ответить
Шашлики вже шкварчать, асфальт прокладають. Зашибісь!
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13.03.2024 13:00 Ответить
це для мудрого наріту, а ".шведи повинні морально підготуватися до війни."
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13.03.2024 13:01 Ответить
Це тільки рекомендації, а не примус.
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13.03.2024 12:03 Ответить
звісно рекомендації. ніхто нікого примушувати виживати в кризових ситуаціях не буде, якщо в когось є бажання подохнути - це його власне бажання.
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13.03.2024 12:16 Ответить
А почалось все з одного маленького *****. Яке, між іншим, позиціонує себе антиглобалістом.
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13.03.2024 12:15 Ответить
Бреше.Він якраз і являється маріонеткою глобалів.
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14.03.2024 19:58 Ответить
Рептилоїди.
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13.03.2024 12:16 Ответить
РЕПОЇДИ!
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13.03.2024 12:21 Ответить
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13.03.2024 13:03 Ответить
Що, ніяких свят та шашликів?
І, навіть загрози економіці та паніка не лякають?!!
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13.03.2024 12:06 Ответить
Дуже вірний підхід. Розуміючи, що війна з кацапами дуже вірогідна, почати готуватися ще тоді, коли вони ще не розгортають військ на цьому напрямі. Так діє відповідальна влада.

Натомість, "слуги народу" замість реалістичної розмови з суспільством, намагалися переконати, що "війни не буде", гідрант обіцяв травневі шашлики, а подоляки та арахамії звинувачували Захід, який протягом місяців попереджав про неминуче вторгнення. І це все відбувалося на фоні розгортання армії кацапстану на всіх напрямках...
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13.03.2024 12:07 Ответить
та не будет никакой войны с НАТОй.
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13.03.2024 12:08 Ответить
Si vis pacem, para bellum.
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13.03.2024 12:16 Ответить
І про це.А консерви і медикаменти теж не завадять.Головне щоб мали чим відбиватись від мразоти кацапської
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13.03.2024 13:50 Ответить
пуцін же не дурак шоп нападати на нату.. хіба шо польска перша нападе на пуціна
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13.03.2024 12:19 Ответить
Влади́слав IV Ва́за (польск. Władysław IV Waza; 9 июня 1595 - 20 мая 1648) - король польский и великий князь литовский с 6 февраля 1633 (провозглашение избрания 8 ноября 1632), царь московский в 1610-1613 годах
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13.03.2024 12:23 Ответить
а, то поляки вже якось напали на росіюшку. Ну, всьо! тахда вайна!
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13.03.2024 12:26 Ответить
пуцін і на Україну не хотів нападати.. його просто вимусили, не залишивши ніякого шансу.. А він пручався як міг аби зберегти мир
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13.03.2024 12:22 Ответить
Ось що значить розумне кирівництво державою. Шведи готуються до війни з ******. А тепер згадайте, що у нас кукурікав ЗЕбанутий блазень на попередження Заходу, починаючи в жовтня 21 року? Блазень робив дороги,щоб кацапня без затримки взяла Київ, захопила за кілька днів Південь України. І тільки самопожертва українців не дозволила дикій кацапській орді захопити Київ. І кукурікав про шашлики в травні. Мабуть з ******.
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13.03.2024 12:09 Ответить
От десь так нормальні країни готують населення до лише можливої війни, якої може і не бути. А не розповідають про втрачені мільярди та неможливість будівництва доріг, знаючи, що війна точно буде.
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13.03.2024 12:09 Ответить
Шашлыки никогда не поздно готовить и в Апреле. Да я в марте месяце уже два раза жарил шашлык из ошейка
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13.03.2024 12:11 Ответить
Чому там не кажуть про шашлики?
Чому не кажуть що буде калапс на дорогах ?

Де ви, усі виборці Зе,в яких країнах зараз живете ?
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13.03.2024 12:14 Ответить
Як на мене, то це сигнал нам також, що мир настане не скоро.
але ще деякі які вірять арестовичам, ворожкам та іншим повіям які розповідають про закінчення війни.
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13.03.2024 12:17 Ответить
ну форма війни точно зміниться. вже після літа 24 рашка буде не взмозі оперувати великими з'єднаннями бронетехніки по причині... відсутності великих з'єднань бронетехніки. звичайно, залишається ще можливість великих рейдів на китайських гольф-карах. але на українському фронті це ідея - так собі. а от рейди в Польщу, країни Балтії, Фінляндію - запросто. звичайно, що на гольф-карах до Швеції не доїдеш. але можуть шось утнути на Готланді.
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13.03.2024 12:28 Ответить
буданга?
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13.03.2024 12:39 Ответить
буданга вже давно каву в криму п'є. а про вичерпання ресурсів рашки в бронетехніці і артилерії говорили ще з літа минулого року. і орієнтовну дату вказували як літо 24-го. якшо подивитись на стан їхніх баз зберігання техніки, а також на склад техніки, що задіяна у нещодавних штурмах, то ті висновки не виглядають чимось неймовірним. інша справа, що і в України з поповненням технікою все дуже погано. боюся, що коли ЄС розродиться обіцяним мільйоном снарядів, їх буде ні з чого вистірлювати.
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13.03.2024 13:01 Ответить
я тобі відкрию секрет: якщо в них почнуть вичерпуватися ресурси то відразу ешелони техніки підуть на допомогу з Китаю і Північної кореї, тому що це одна вісь зла.
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13.03.2024 13:54 Ответить
буданга?
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13.03.2024 14:16 Ответить
У всякому випадку, торговля швецька пожвавиться.
А може, то і є справжня причина.
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13.03.2024 12:22 Ответить
А, то бубочка про шашлики говорив для пожвавлення торгівлі свининою !)
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13.03.2024 12:33 Ответить
ото довбодятли шведи, наводять на народ паніку, економіку руйнують... ні, щоб як розумний (й найвеличніший лідор **********) готувати народ до пікніків у травні...
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13.03.2024 12:31 Ответить
Так в мАцквє за три дні буде, як ***** в Києві.
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13.03.2024 13:54 Ответить
Дебилы,дороги делайте
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13.03.2024 13:05 Ответить
Дороги здэланы !!,дэлают ракэты итанкы!а нэ шашлык маринуют
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13.03.2024 13:15 Ответить
Невже прозріли?
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13.03.2024 13:24 Ответить
я думаю, що москалі автоматично мають плани нападу на будь-якого сусіда, де кількість населення менше москальскої в 5 . . . 10 разів

в них це просто в генетиці закладено
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13.03.2024 14:35 Ответить
It's easy to starve the Swedish population. Cyber attacks are enough. As soon as the shops can't read a barcode, that's it. With more electronic warfare, no petrol stations work and then no shops get stocked. We're almost cashless. Without internet, the economy is over.

If there's a nuclear winter, then goodbye Sweden, not even bushes for goats will be possible.
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13.03.2024 15:20 Ответить
 
 