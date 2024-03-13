Швеция готовит население к войне с Россией: призывает запасаться консервами и медикаментами

Власти Швеции рекомендуют жителям иметь запас консервов, продовольствия, медикаментов на случай войны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет французский портал Sud Ouest.

"Гражданам рекомендуют запастись консервами, а также приобрести аптечки, радиостанции и портативные фильтры для воды. В целом эксперты считают, что в условиях войны запас продовольствия нужно иметь на три месяца вперед", - говорится в сообщении.

Правительство страны обещает, что до конца 2024 года шведы получат инструкции, как себя вести в условиях негативного развития событий.

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Напомним, в январе 2024 года главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что шведы должны морально подготовиться к войне.

В четверг, 7 марта, Швеция официально вступила в Североатлантический альянс. Она стала 32-м членом НАТО.