Швеция готовит население к войне с Россией: призывает запасаться консервами и медикаментами
Власти Швеции рекомендуют жителям иметь запас консервов, продовольствия, медикаментов на случай войны с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет французский портал Sud Ouest.
"Гражданам рекомендуют запастись консервами, а также приобрести аптечки, радиостанции и портативные фильтры для воды. В целом эксперты считают, что в условиях войны запас продовольствия нужно иметь на три месяца вперед", - говорится в сообщении.
Правительство страны обещает, что до конца 2024 года шведы получат инструкции, как себя вести в условиях негативного развития событий.
Напомним, в январе 2024 года главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что шведы должны морально подготовиться к войне.
В четверг, 7 марта, Швеция официально вступила в Североатлантический альянс. Она стала 32-м членом НАТО.
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І, навіть загрози економіці та паніка не лякають?!!
Натомість, "слуги народу" замість реалістичної розмови з суспільством, намагалися переконати, що "війни не буде", гідрант обіцяв травневі шашлики, а подоляки та арахамії звинувачували Захід, який протягом місяців попереджав про неминуче вторгнення. І це все відбувалося на фоні розгортання армії кацапстану на всіх напрямках...
Чому не кажуть що буде калапс на дорогах ?
Де ви, усі виборці Зе,в яких країнах зараз живете ?
але ще деякі які вірять арестовичам, ворожкам та іншим повіям які розповідають про закінчення війни.
А може, то і є справжня причина.
в них це просто в генетиці закладено
If there's a nuclear winter, then goodbye Sweden, not even bushes for goats will be possible.