Китай в разработке гиперзвукового оружия опережает РФ и США, - Пентагон
Китай значительно опережает Россию и Соединенные Штаты в области создания гиперзвукового оружия.
Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил один из руководителей разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По данным DIA, Китай сосредоточил самый большой арсенал гиперзвукового оружия, способного нести как ядерные, так и обычные боеголовки. Наиболее эффективной американские эксперты называют ракету DF-17, принятую на вооружение в 2020 году и способную поражать объекты на расстоянии до 1600 километров. В 2021 году во время испытаний китайская ракета с гиперзвуковым боевым блоком облетела земной шар.
Россия, как заявили представители Пентагона, располагает тремя типами гиперзвукового оружия, которое уже применялось для ударов по Украине.
"В то время как Китай и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукового оружия, и, судя по всему, поставили системы на боевое дежурство, Китай опережает Россию и по количеству таких систем и по инфраструктуре, необходимой для их поддержки", - подчеркнул на слушаниях ведущий научный сотрудник DIA Пол Фрейстлер.
По его словам, последние двадцать лет Китай активно занимался исследованиями, созданием и испытаниями такого типа оружия. С 2014 года Пекин испытывает межконтинентальные ракеты с гиперзвуковыми боевыми блоками. Он также работает над гиперзвуковыми двигателями.
Соединенные Штаты активизируют свою программу по созданию гиперзвукового оружия, в рамках которой разрабатываются ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Однако, как заявили на слушаниях американские представители, США отстают от Китая и России в этой области. Причем, США не планируют оснащать гиперзвуковые ракеты ядерными боеголовками, считая, что нынешнего американского ядерного арсенала достаточно, чтобы быть средством сдерживания потенциального агрессора.
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такими заявами пентагончик только бабосик на модернизации себе выбивает,что логично для лучшего ефекта не хватает только разработок талибов ишака с яо боеголовкой который на пердельной тяге до небраски сможет достать,тогда конгресс еще лярдов 500 выделит на свои "вундерваф"
Гіперзвукові двигуни поки не існують ні в кого.
Джерело: https://www.darpa.mil/news-events/2021-09-27
Успішні льотні випробування КР Hypersonic Air-breathing Weapons Concept (HAWC) від Raytheon Missiles & Defense.
ніж створювати у відповідь свій.
Могли б пару уроків в янелоха взяти з виготовлення гіперзвукового асфальту і безлмітного шашличка а тут якась зброя
https://topwar.ru/199951-giperzvukovoj-raketnyj-kompleks-df-17-i-ego-potencial.html
https://www.defensenews.com/opinion/2024/01/19/the-us-is-failing-to-quickly-field-hypersonic-missile-defense/#:~:text=China%20has%20several%20hypersonic%20variants,reported%20range%20of%201%2C600%20kilometers .
Вокруг Земли, на низкой орбите, непрерывно, от заката до рассвета...
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiangong_space_station