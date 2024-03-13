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Китай в разработке гиперзвукового оружия опережает РФ и США, - Пентагон

пентагон

Китай значительно опережает Россию и Соединенные Штаты в области создания гиперзвукового оружия.

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил один из руководителей разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным DIA, Китай сосредоточил самый большой арсенал гиперзвукового оружия, способного нести как ядерные, так и обычные боеголовки. Наиболее эффективной американские эксперты называют ракету DF-17, принятую на вооружение в 2020 году и способную поражать объекты на расстоянии до 1600 километров. В 2021 году во время испытаний китайская ракета с гиперзвуковым боевым блоком облетела земной шар.

Россия, как заявили представители Пентагона, располагает тремя типами гиперзвукового оружия, которое уже применялось для ударов по Украине.

"В то время как Китай и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукового оружия, и, судя по всему, поставили системы на боевое дежурство, Китай опережает Россию и по количеству таких систем и по инфраструктуре, необходимой для их поддержки", - подчеркнул на слушаниях ведущий научный сотрудник DIA Пол Фрейстлер.

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По его словам, последние двадцать лет Китай активно занимался исследованиями, созданием и испытаниями такого типа оружия. С 2014 года Пекин испытывает межконтинентальные ракеты с гиперзвуковыми боевыми блоками. Он также работает над гиперзвуковыми двигателями.

Соединенные Штаты активизируют свою программу по созданию гиперзвукового оружия, в рамках которой разрабатываются ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Однако, как заявили на слушаниях американские представители, США отстают от Китая и России в этой области. Причем, США не планируют оснащать гиперзвуковые ракеты ядерными боеголовками, считая, что нынешнего американского ядерного арсенала достаточно, чтобы быть средством сдерживания потенциального агрессора.

Автор: 

Китай (3026) россия (96038) США (27055) гонка вооружений (52)


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Топ комментарии
+20
Самі створили той Китай, який є.
Тепер їжте, тіко не обляпайтесь!
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13.03.2024 12:19
+18
Засипали колись відсталу, злиденну країну грошима, набудували заводів та надали технологій бо хотіли надприбутків - скоро настане час і за ці надприбутки доведеться платити. Будь-яка система з комуняцькими ідеями та під червоною ганчіркою є загрозою і щойно отримує відповідні можливості - влаштовує криваву бійню. Це лише питання часу.
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13.03.2024 12:28
+6
Зате в США є такій спікер Джонсон котрий заради особистих політичних амбіцій може всю Америку в ії розвитку присадити на дупу
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13.03.2024 12:28
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Правила форума Совет форумчан
Самі створили той Китай, який є.
Тепер їжте, тіко не обляпайтесь!
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13.03.2024 12:19 Ответить
розповідаємо далі про відсталість китаю, може він і справді від розповідей стане відсталим.
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13.03.2024 12:21 Ответить
Зате в США є такій спікер Джонсон котрий заради особистих політичних амбіцій може всю Америку в ії розвитку присадити на дупу
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13.03.2024 12:28 Ответить
С Джонсоном все в порядке, а вот идиты передавшие Китаю передовые технологии, до сих пор на свободе...
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13.03.2024 21:24 Ответить
Засипали колись відсталу, злиденну країну грошима, набудували заводів та надали технологій бо хотіли надприбутків - скоро настане час і за ці надприбутки доведеться платити. Будь-яка система з комуняцькими ідеями та під червоною ганчіркою є загрозою і щойно отримує відповідні можливості - влаштовує криваву бійню. Це лише питання часу.
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13.03.2024 12:28 Ответить
так же как и мего криинжал который невозможно збить,по пекин тв и не такое расскажут.
такими заявами пентагончик только бабосик на модернизации себе выбивает,что логично для лучшего ефекта не хватает только разработок талибов ишака с яо боеголовкой который на пердельной тяге до небраски сможет достать,тогда конгресс еще лярдов 500 выделит на свои "вундерваф"
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13.03.2024 12:29 Ответить
Пора ЭМІ розробляти. І глушити кацапів
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13.03.2024 12:34 Ответить
Ну з рф зрозуміло. А США? Виявляється це мильна бульбашка.🤦
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13.03.2024 12:37 Ответить
Ви просто не розумієте всього підтексту. Міноборони США хоче розширити своє фінансування, а оця промова на слуханнях в Конгресі, це і є процес лобіювання.
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13.03.2024 12:46 Ответить
Не треба мені розповідати як американські грошові мішки, які займаються зброєю стимулюють в ЗМІ риторику про зовнішню загрозу. Це десятиріччями було....Тільки чомусь зараз це схоже на якийсь імпотентний заколот.
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13.03.2024 12:52 Ответить
В кого що болить - тому й на те і схоже...
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13.03.2024 12:57 Ответить
Всі міжконтенінтальні ракети гіперзвукові з середини 50-х років, при заході на ціль швидкість 20-22 Мах
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13.03.2024 12:42 Ответить
там розгін відбувається за рахунок балістичної траєкторії, це звичайні балістичні ракети. в гіперзвукових ракетах розгін відбувається не за рахунок траєкторії, а гіперзвуковим двигуном, тобто таким ракетам не потрібно виходити на балістичну траєкторію взагалі.
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13.03.2024 12:48 Ответить
З 2014 року Пекін випробовує міжконтинентальні ракети з гіперзвуковими бойовими блоками. Він також працює над гіперзвуковими двигунами.

Гіперзвукові двигуни поки не існують ні в кого.
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13.03.2024 12:50 Ответить
так в статті і йдеться саме про розробку цього самого, поки ще не існуючого, двигуна. і що саме китай ближче з усіх до його створення і до створення гіперзвукової зброї.
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13.03.2024 12:53 Ответить
У США вже https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_SR-72 прототипи на гіперзвуковому двигуні тестують, поки Китай над самим двигуном кряхтить. Це не стаття, а промова представника Пентагону для лобіювання підвищення фінансування.
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13.03.2024 12:55 Ответить
От власне що почалась якась професійна дискусія."Випереджає в розробці гіперзвукової зброї" не означає що випереджає в швидкості.Випереджає в кількості.але кількість в даному випадку не має значення...
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13.03.2024 12:56 Ответить
Існують. У США. Пишуть, що успішно випробували ГПВРД. Але є обгрунтовані припущення, що в дійсності це був гібридний ГПВРД.
Джерело: https://www.darpa.mil/news-events/2021-09-27
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13.03.2024 15:53 Ответить
Найближче до гіперзвукових двигунів поки що США із своїм Lockheed Martin SR-72
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13.03.2024 12:52 Ответить
нє, ну анна пєтрова звісно краще знає, за докладача у конгресі, який ще за сумісництвом є не останнім посадовцем в розвідці америки
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13.03.2024 12:55 Ответить
А щє я знаю, що таке відкритий процес лобіювання і чому його порівняння з корупцією - тупа кацапська маячня.
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13.03.2024 12:58 Ответить
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13.03.2024 13:00 Ответить
Мабуть США мають і ще ближче.
Успішні льотні випробування КР Hypersonic Air-breathing Weapons Concept (HAWC) від Raytheon Missiles & Defense.
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13.03.2024 15:59 Ответить
вони виходять за щільні прошарки і там розганяються.
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13.03.2024 12:53 Ответить
Главное условие гиперзвуковой ракеты-атмосферный двигатель,как у крылатой ракеты,у кацапов кинжал немного *********.
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13.03.2024 13:15 Ответить
Бо це балістична ракета,причеплена до літака.Таке вже було.
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13.03.2024 15:43 Ответить
Если ракета, то да, двигатель. Но если речь про боеголовку, до достаточно маневрирования и наведения на гиперзвуковых скоростях.
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13.03.2024 19:54 Ответить
Американці правильно зрозуміли, що збивати той мотлох подалі від себе вигідніше,
ніж створювати у відповідь свій.
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13.03.2024 13:10 Ответить
дурні китайози

Могли б пару уроків в янелоха взяти з виготовлення гіперзвукового асфальту і безлмітного шашличка а тут якась зброя
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13.03.2024 13:38 Ответить
Китайское пластиковое гиперзвуковое оружие. Аналоговнет по китайски.
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13.03.2024 16:09 Ответить
"Дуньфень" DF-17:
https://topwar.ru/199951-giperzvukovoj-raketnyj-kompleks-df-17-i-ego-potencial.html
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13.03.2024 16:17 Ответить
https://topwar.ru - очень "серьезный" ресурс. Китайцы как и русские, неоднократно попадаются на вранье.
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13.03.2024 16:33 Ответить
Інший ресурс - не російський і не китайський дає схожу інформацію:
https://www.defensenews.com/opinion/2024/01/19/the-us-is-failing-to-quickly-field-hypersonic-missile-defense/#:~:text=China%20has%20several%20hypersonic%20variants,reported%20range%20of%201%2C600%20kilometers .
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13.03.2024 19:06 Ответить
Так, але точно такі ж "інші" ресурси давали інформацію що Україна протримається не більше 74 годин. Я можу звичайно помилятися, але знаю добре, що то таке китайські товари. Взагалі що таке китайська культура. Там де людина ніщо, а держава все не може бути якості.
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14.03.2024 10:08 Ответить
Туфта полнейшая!!! Особенно, что их китайская ракета "облетела земной шар на гиперзвуке". Это пока невозможная задача. Скорее всего, страху нагоняют, чтобы выделили денег, 100%
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13.03.2024 17:14 Ответить
Китайская орбитальная станция Тяньгун летит со скоростью около 28000 км/час
Вокруг Земли, на низкой орбите, непрерывно, от заката до рассвета...
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiangong_space_station
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13.03.2024 19:40 Ответить
А когдато китайцы не могли запустить даже погодные спутники пока лоббист Клинтонов некто Коган получил разрешение и не построил завод в Китае по производству частей для американских спутников. Потом Конгресс попытался провести расследование и наказать виновных, дельце замяли а Клинтоны нехило на этом получили в свои фонды кучу денег.
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13.03.2024 21:31 Ответить
 
 