Путин угрожает Финляндии из-за вступления в НАТО: У нас не было на границе систем поражения, теперь появятся

После вступления Финляндии в НАТО президент России Владимир Путин заявил, что теперь у ее границы появятся российские системы поражения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Путин заявил, что Россия и Финляндия имели "идеальные отношения" без всяких претензий друг к другу, и он поэтому "не понимает", почему в Хельсинки после начала полномасштабной войны РФ против Украины взяли курс на вступление в НАТО.

"У нас и войск там не было, мы все войска оттуда забрали, с финской границы. Зачем они это сделали? По-моему, чисто из политических соображений. Наверное, очень хотелось быть членами западного клуба под каким-то "зонтиком", – сказал Путин, добавив, что считает это "бессмысленным шагом" для интересов Финляндии.

"Но это им решать, они так решили. У нас не было там войск, теперь будут. Не было систем поражения, теперь появятся", – добавил он.

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