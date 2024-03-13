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Путин угрожает Финляндии из-за вступления в НАТО: У нас не было на границе систем поражения, теперь появятся

президент,рф,володимир,путін

После вступления Финляндии в НАТО президент России Владимир Путин заявил, что теперь у ее границы появятся российские системы поражения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Путин заявил, что Россия и Финляндия имели "идеальные отношения" без всяких претензий друг к другу, и он поэтому "не понимает", почему в Хельсинки после начала полномасштабной войны РФ против Украины взяли курс на вступление в НАТО.

"У нас и войск там не было, мы все войска оттуда забрали, с финской границы. Зачем они это сделали? По-моему, чисто из политических соображений. Наверное, очень хотелось быть членами западного клуба под каким-то "зонтиком", – сказал Путин, добавив, что считает это "бессмысленным шагом" для интересов Финляндии.

"Но это им решать, они так решили. У нас не было там войск, теперь будут. Не было систем поражения, теперь появятся", – добавил он.

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Автор: 

путин владимир (31510) Финляндия (980) членство в НАТО (1526)


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Топ комментарии
+28
Відповідь фінів: птн-пнх!!!
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13.03.2024 13:26
+24
Карелію віддаи і не гунди
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13.03.2024 13:28
+23
Фінам тепер глибоко покуй на твої погрози!
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13.03.2024 13:28
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Правила форума Совет форумчан
Відповідь фінів: птн-пнх!!!
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13.03.2024 13:26 Ответить
А як-же військ не було! В районі Приозерська, південніше Виборга, Ковдозеро, Суоярві і Піткяранта і досі розміщено по різним даним до корпуса зі всім набором ПРО, ППО, РЕБ і інших іхтамнетов. А так віримо самому чесному ***********.
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13.03.2024 13:48 Ответить
...Аллакурта, а з Сортавали забрали давненько (я там практику проходив у 91-му)
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13.03.2024 13:59 Ответить
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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13.03.2024 14:29 Ответить
А хуіло, таки добряче обдристався!!
Діарея, від переляку, за отримані такі результати, пре по повній з нього!!
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13.03.2024 13:27 Ответить
)(уйло вже створив та об'єднав в два військові округи -ленінградський та московський.
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13.03.2024 13:33 Ответить
Давай, крыса, попугай финов!
Они твоей расеюшке впердолили уже раз
И еще впердолят!
И теперь уже вернут свое....
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13.03.2024 13:28 Ответить
Нажаль все було трішки не так. Фіни пожертвували територією і зобов'язалися мати нейтральний статус.
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13.03.2024 13:37 Ответить
Да,именно так
Но сначала ФИННЫ ВПЕРДОЛИЛИ
И СССР сел за стол переговоров с Финляндией
Которая по размерам практически как одна Мурманская область
Обосрались тогда СССР по полной
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13.03.2024 14:31 Ответить
У вас в голове какой то марафон мозга уже. Война началась с того, что у финов потребовали сдать в аренду 100 км территории перед Ленинградом. Те отказались и началась зимняя война. Как только СССР прорвали линию Манергейма, на тот момент самую совершенную линию обороны на планете, фины передумали воевать и запросили переговоров и мира, по результатам которого кацам отошли тесячи километров Карелии и два крупных города. Вот это обосрались совки, вот это да, потрясающая оценка произошедшего. Дайте догадаюсь, если натянуть финский сценарий на сегодняшний конфликт, вы чего, так же будите уверять всех, как рф обосралась?)
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13.03.2024 17:48 Ответить
а раZZія на що "зобов`язалася"....?
ще раз:
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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13.03.2024 14:31 Ответить
Якщо розглядати кацапо- фінські відносини то порушили домовленості саме фіни
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14.03.2024 02:05 Ответить
Карелію віддаи і не гунди
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13.03.2024 13:28 Ответить
Фінам тепер глибоко покуй на твої погрози!
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13.03.2024 13:28 Ответить
"подльотноє врємя" цю тварюку більше не цікавить?
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13.03.2024 13:29 Ответить
Ще одна антіпутінська сила в РФ

"Бойові групи Навального" анонсують теракти в Росії під час виборів.

"Ми не втомимося повторювати: виборчі комісії різних міст країни є нашою законною метою", - заявили вони. https://t.me/pecheri_mordora
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13.03.2024 13:29 Ответить
це ті що зза кордону тявкають...як будуть боротись на виборах стоючи в черзі до урн?
ну тоді зрозуміло ...барци за.."расєйское свєтлоє будущєє"
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13.03.2024 13:35 Ответить
Які там в ***** системи, якщо навіть біля бєлгорода нема шо поставити
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13.03.2024 13:29 Ответить
Гумова дупа погрожує...
Чим ближче до кордону поставиш - тим скоріше воно згорить.
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13.03.2024 13:30 Ответить
Воно безнадійно тупе, бо не розуміє, чому фіни вирішили приєднатися до НАТО - саме через ці недолугі погрози всім навколо
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13.03.2024 13:33 Ответить
Дуже добре відтягнути від України зброю та ще живе м'ясо,прямо у пастку НАТО.
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13.03.2024 13:34 Ответить
в тебе, підар бункерний, з усіма "ідеальні стосунки", а потім ти починаєш підбурювати місцевих корисних ідіотів, обстрілювати міста та в решті решт заводити свої гівно-війська на територію країни, зякою в тебе були "ідеальні стосунки".
Фіни МО ЛОДЦІ !!
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13.03.2024 13:34 Ответить
Одна порада фінам - депортуйте оркофілів додому і швидко.
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13.03.2024 13:34 Ответить
Ню-ню 😁
Это "поближе" ставить разве что за Уралом, чтоб Томагавки не достали
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13.03.2024 13:34 Ответить
Пуйло,зміни слюнявчик.
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13.03.2024 13:35 Ответить
Ага, налякав Цар Їжака голою ср.кою.
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13.03.2024 13:36 Ответить
системи ураження - це він про танки Т-55 з мангалами на потилиці, і мотолиги з курятниками?
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13.03.2024 13:38 Ответить
А фінам треба не проковтнути а достойно відповісти.
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13.03.2024 13:38 Ответить
Отлично! Чем больше на границе с Финами, тем меньше на фронте...
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13.03.2024 13:40 Ответить
Насрати під двері, то ще не "засоби ураження"
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13.03.2024 13:41 Ответить
Вірю, що Суомські соколи на F-35 будуть і над Олєньєю. Може ще й у цьому десятилітті.
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13.03.2024 13:41 Ответить
Разве что пару сотен зеков и ментов подтянет к границе,все остальное дохнет на украинских фронтах.
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13.03.2024 13:47 Ответить
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13.03.2024 13:50 Ответить
Всі ці погрози розраховані на місцеву біо масу.
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13.03.2024 13:52 Ответить
чекаємо таких же заяв про Швецію
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13.03.2024 14:24 Ответить
"Не було систем ураження, тепер з'являться"

Тобто їх менше буде в Україні = путін усіх переграв!
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13.03.2024 14:36 Ответить
системы испражнения , то есть сартиры
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13.03.2024 14:51 Ответить
https://t.me/voynareal/85430?single Обстановка Бєлгород / Курська область - продовжуються бої визвольної армії
До того ж у містах є прильоти від арти
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13.03.2024 14:53 Ответить
Эташ нада мардва и усрацца не успеет как прилетит.
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13.03.2024 15:41 Ответить
Ну теперь фины могут под зонтиком НАТО спокойно возвращать свои территории с помощью ползучего наступления. Так, тихой сапой можно добраться до бывших границ.
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13.03.2024 16:20 Ответить
Чумудани свої викладе
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13.03.2024 19:09 Ответить
 
 