Путин угрожает Финляндии из-за вступления в НАТО: У нас не было на границе систем поражения, теперь появятся
После вступления Финляндии в НАТО президент России Владимир Путин заявил, что теперь у ее границы появятся российские системы поражения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.
Путин заявил, что Россия и Финляндия имели "идеальные отношения" без всяких претензий друг к другу, и он поэтому "не понимает", почему в Хельсинки после начала полномасштабной войны РФ против Украины взяли курс на вступление в НАТО.
"У нас и войск там не было, мы все войска оттуда забрали, с финской границы. Зачем они это сделали? По-моему, чисто из политических соображений. Наверное, очень хотелось быть членами западного клуба под каким-то "зонтиком", – сказал Путин, добавив, что считает это "бессмысленным шагом" для интересов Финляндии.
"Но это им решать, они так решили. У нас не было там войск, теперь будут. Не было систем поражения, теперь появятся", – добавил он.
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Діарея, від переляку, за отримані такі результати, пре по повній з нього!!
Они твоей расеюшке впердолили уже раз
И еще впердолят!
И теперь уже вернут свое....
Но сначала ФИННЫ ВПЕРДОЛИЛИ
И СССР сел за стол переговоров с Финляндией
Которая по размерам практически как одна Мурманская область
Обосрались тогда СССР по полной
ще раз:
руZZкому міру повірити - себе обманути!
"Бойові групи Навального" анонсують теракти в Росії під час виборів.
"Ми не втомимося повторювати: виборчі комісії різних міст країни є нашою законною метою", - заявили вони. https://t.me/pecheri_mordora
ну тоді зрозуміло ...барци за.."расєйское свєтлоє будущєє"
Чим ближче до кордону поставиш - тим скоріше воно згорить.
Фіни МО ЛОДЦІ !!
Это "поближе" ставить разве что за Уралом, чтоб Томагавки не достали
Тобто їх менше буде в Україні = путін усіх переграв!
До того ж у містах є прильоти від арти