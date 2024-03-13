В результате атаки дронов в России остановлен второй за два дня нефтеперерабатывающий завод
После атаки дронов в Ростовской области РФ остановил работу Новошахтинский НПЗ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, губернатор Ростовской области Голубев заявил об уничтожении трех дронов "на подлете" к Новошахтинску.
Позже он уточнил: "По уточненной информации, в результате работы очередных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются".
По данным росСМИ, беспилотники также атаковали нефтезавод в Рязанской области. По словам губернатора Павла Малкова, на предприятии начался пожар. В Ленинградской области дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Кинеф", он работает в штатном режиме.
Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России и единственным НПЗ в Ростовской области. Завод расположен в 100 км от Ростова-на-Дону, он производит бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо. Его полная мощность – 5,6 млн тонн.
Новошахтинский НПЗ уже атаковали дроны в июне 2022 года. Тогда один БПЛА попал в технологическое оборудование установки по переработке нефти, второй – в объекты резервуарного парка сырой нефти, начался пожар.
В ночь на 12 марта, как сообщало Reuters, атака дронов вывела из строя один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России – нефтеперерабатывающий завод компании "ЛукОйл" в Нижегородской области.
Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 13 марта СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - в Рязани, а также в Кстово (Нижнегородская область) и Киришах (Ленинградская область).
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Бєлгород - сирена вже звична справа.
І що? І нічого.
Ви думаєте, вони менш живучі та більш тонкошкірі за нас?
Прокричать "нєзабудємніпрастім" і продовжать жити як жили.
А БК на всіх у нас точно не вистачить. Навіть у русні не вистачає на нас.
Наскільки розумію, на мАцквє тренувались. Тепер пішла справжня робота.
Не зупиняйтесь, Козаки!! їпаште той паскудний зоопарк!
1. Всі ці ешелони треба чимось заповнити, а для цього мають працювати заводи.
2. Чомусь всі забувають, що скоро початок польвоих робіт, а це період збільшеного використання пального. Тому, на чомусь будуть економити (правда що не армії), але десь да вилізе. Або ціна на пальне виросте або логістика стане
І навіть "Штормами".
Вже пробували бахнути мости в Крим.
Того ж дня русня навела понтони.
Дуже-дуже непогане.
Хотів улітку заїхати відвідати родичів.
Алогично, не?
Ленивая и брэхливая порода.
Кацапам любая причина годицца, лишбы неработать.
То у них новыйгод, то старыйгод, то олимпиада, то выборы Путена, 8 марта, юбилей Тараса Шэвченка, рамадан, курбан-байрам, уразы-байрам, получка, проставицца, вайна, 1мая, 9мая, снова вайна, другая вайна, отпуск, протавицца за отпуск... и так бесконечно!
Отако на крейсере-маасква видемо бухали за юбилей Кабаевой и Кабаева, а службу нихто нетащил.
Бурятов с якутами ведь не бездонная бочка? - коньчаюцца ужэ.