В результате атаки дронов в России остановлен второй за два дня нефтеперерабатывающий завод

После атаки дронов в Ростовской области РФ остановил работу Новошахтинский НПЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, губернатор Ростовской области Голубев заявил об уничтожении трех дронов "на подлете" к Новошахтинску.

Позже он уточнил: "По уточненной информации, в результате работы очередных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются".

По данным росСМИ, беспилотники также атаковали нефтезавод в Рязанской области. По словам губернатора Павла Малкова, на предприятии начался пожар. В Ленинградской области дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Кинеф", он работает в штатном режиме.

Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России и единственным НПЗ в Ростовской области. Завод расположен в 100 км от Ростова-на-Дону, он производит бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо. Его полная мощность – 5,6 млн тонн.

Новошахтинский НПЗ уже атаковали дроны в июне 2022 года. Тогда один БПЛА попал в технологическое оборудование установки по переработке нефти, второй – в объекты резервуарного парка сырой нефти, начался пожар.

В ночь на 12 марта, как сообщало Reuters, атака дронов вывела из строя один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России – нефтеперерабатывающий завод компании "ЛукОйл" в Нижегородской области.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 13 марта СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - в Рязани, а также в Кстово (Нижнегородская область) и Киришах (Ленинградская область).

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