РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9861 посетитель онлайн
Новости
9 350 43

В результате атаки дронов в России остановлен второй за два дня нефтеперерабатывающий завод

новошахтинськ

После атаки дронов в Ростовской области РФ остановил работу Новошахтинский НПЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, губернатор Ростовской области Голубев заявил об уничтожении трех дронов "на подлете" к Новошахтинску.

Голубєв

Позже он уточнил: "По уточненной информации, в результате работы очередных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются".

Голубєв

По данным росСМИ, беспилотники также атаковали нефтезавод в Рязанской области. По словам губернатора Павла Малкова, на предприятии начался пожар. В Ленинградской области дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Кинеф", он работает в штатном режиме.

Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России и единственным НПЗ в Ростовской области. Завод расположен в 100 км от Ростова-на-Дону, он производит бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо. Его полная мощность – 5,6 млн тонн.

Новошахтинский НПЗ уже атаковали дроны в июне 2022 года. Тогда один БПЛА попал в технологическое оборудование установки по переработке нефти, второй – в объекты резервуарного парка сырой нефти, начался пожар.

В ночь на 12 марта, как сообщало Reuters, атака дронов вывела из строя один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России – нефтеперерабатывающий завод компании "ЛукОйл" в Нижегородской области.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 13 марта СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - в Рязани, а также в Кстово (Нижнегородская область) и Киришах (Ленинградская область).

Читайте также: Россияне наблюдают за атакой дронов на НПЗ в Рязани: "Такого не было них#я! Въ#бал! Вот еще один, бл#, нах#й! В то же место!". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3727) НПЗ (242) россия (96038) дроны (4055)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Касапы сбивают дроны "киевского режима" крекинговыми установками НПЗ.
Включайте НПЗ в войска ПВО...
показать весь комментарий
13.03.2024 14:10
+19
Зачєм вам машина єслі нєт бєнзіна. в.в. *****.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:09
+15
Якщо називається "вибитими вікнами", то я зовсім не проти подальшого "вибивання вікон".
показать весь комментарий
13.03.2024 14:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачєм вам машина єслі нєт бєнзіна. в.в. *****.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:09 Ответить
Касапы сбивают дроны "киевского режима" крекинговыми установками НПЗ.
Включайте НПЗ в войска ПВО...
показать весь комментарий
13.03.2024 14:10 Ответить
об"єкти Новошахтинського НПЗ - найновіші вундервафлі зі знищення дронів
показать весь комментарий
13.03.2024 14:10 Ответить
Так а нашо їм нафта якщо у них скрепи?
показать весь комментарий
13.03.2024 14:12 Ответить
Это и есть реальный эффект от всех атак. Разбитые вывески и выбитые окна - это только для пропаганды. И там почти нулевой результат.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:13 Ответить
реальний ефект, це зупинка експорту нафти і нафтопродуктів з 1 березня на півроку, довпойобе) кацап їбучий
показать весь комментарий
13.03.2024 14:16 Ответить
Я понимаю что у истинного украинца с исконно русским погонялом тяжелое биполярное расстройство и врожденное слабоумие, не позволяющее ему понять смысл написанного. Но то такое
показать весь комментарий
13.03.2024 14:49 Ответить
если фсб консервы тут, то значит в ****** сильно подгорает. хороший знак! нужно пойти заданатить ВСУ на дроны.
показать весь комментарий
13.03.2024 22:11 Ответить
Якщо називається "вибитими вікнами", то я зовсім не проти подальшого "вибивання вікон".
показать весь комментарий
13.03.2024 14:17 Ответить
Ну и каков результат вот этой атаки? Их здания и дома должны выглядеть как у нас в Сумах, Днепре и Крывом Роге, а не так. По другому никак

показать весь комментарий
13.03.2024 14:54 Ответить
... Кривом ...
показать весь комментарий
13.03.2024 14:55 Ответить
Їх ішакєди та ракети теж часто трапляють у житлову забудову. Навряд чи всі вони націлені на наші хвіртки.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:56 Ответить
Да. Но они уничтожают наши дома и убивают наших людей, а не портят окна и вывески. И пока они не получат абсолютно такой-же ответ - никакого эффекта от этого не будет.

показать весь комментарий
13.03.2024 15:09 Ответить
Шебекіно і Грайворон - прикордоння давно прасують періодично.
Бєлгород - сирена вже звична справа.
І що? І нічого.
Ви думаєте, вони менш живучі та більш тонкошкірі за нас?
Прокричать "нєзабудємніпрастім" і продовжать жити як жили.
А БК на всіх у нас точно не вистачить. Навіть у русні не вистачає на нас.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:12 Ответить
Я и не предлагаю бить по жилым домам и админзданиям. Я наоборот пишу что незачем тратить дефицитные БПЛА на шоу с побитыми вывесками. Вот НПЗ - тут 200% эффективность и все абсолютно логично. Или подстанции и ТЭС, повреждение которых лишает энергии их производство вооружений. Тут все тоже без вопросов. А вывески или окна в маскве - это шоу для плебса с нулевым результатом.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:20 Ответить
Тепер щось не чутно про атаки на московські кватирки.
Наскільки розумію, на мАцквє тренувались. Тепер пішла справжня робота.
показать весь комментарий
13.03.2024 15:21 Ответить
"Да. Но они уничтожают наши дома и убивают наших людей, а не портят окна и вывески. И пока они не получат абсолютно такой-же ответ - никакого эффекта от этого не будет"" / "Я и не предлагаю бить по жилым домам и админзданиям. Я наоборот пишу что незачем тратить дефицитные БПЛА на шоу с побитыми вывесками" . Сколько у вас личностей ? С какими из них вы сейчас начали спорить ? )
показать весь комментарий
13.03.2024 16:08 Ответить
Ну и? Я не предлагаю, но если уже решили бить - то уже бить по полной, а не портить окна. Так доходчиво?
показать весь комментарий
13.03.2024 16:17 Ответить
хто вам сказав що цілілись у вікно? дрон сбили чи промазав
показать весь комментарий
13.03.2024 16:48 Ответить
Эффекта от разрушеных домов и убитых там внутри людей на параше не будет, ибо путину на это пофиг, хоть там миллион мирного населения сдохнет. А вот то, чо помимо выбитых окон БПЛА также попадают в НПЗ, и прекращают их работу, что приводит к другим последствиям, вы конечно же, не хотите видеть.
показать весь комментарий
13.03.2024 16:05 Ответить
Вы бы еще и читать научились внимательно - цены бы вам не было.
показать весь комментарий
13.03.2024 16:18 Ответить
Суми... 😢
показать весь комментарий
13.03.2024 17:40 Ответить
не всі, але націлені і на житлові будинки в т.ч.
показать весь комментарий
13.03.2024 20:40 Ответить
Наріт не зрозумів суті. Чувак пише - не по вікнах дронами треба пуляти, а по НПЗ і т.п. Але по вікнах теж не зашкодить - особливо в масквє. Хай бояться.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:20 Ответить
Чувак - майстер двозначного коментаря.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:29 Ответить
Классно у русни рэбы работают, что БПЛА "падают на территории завода" 😁
показать весь комментарий
13.03.2024 14:13 Ответить
"Бобри" літають вдень, ішакєди - вночі. Чого б це?
показать весь комментарий
13.03.2024 14:15 Ответить
Може використовують ШІ для позиціювання коли РЕБ ,,глушить" GPS , тобто порівнюють наявний ландшафт місцевості з ,,зашитим" в пам'яті .
показать весь комментарий
13.03.2024 14:39 Ответить
Можливо. Враховуючи, з якою точністю "Бобер" ударив по колоні після кругового маневру.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:41 Ответить
вже чекаю ранків, щоб поскоріше прочитати про чергову знащену на кацапії легітимну ціль!!
Не зупиняйтесь, Козаки!! їпаште той паскудний зоопарк!
показать весь комментарий
13.03.2024 14:15 Ответить
Дроны слабенький, нужны калибром покрупнее на порядок. Не жалейте тротила, русские никого никогда не жалеют
показать весь комментарий
13.03.2024 14:17 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2024 14:25 Ответить
Да, все так, але:
1. Всі ці ешелони треба чимось заповнити, а для цього мають працювати заводи.
2. Чомусь всі забувають, що скоро початок польвоих робіт, а це період збільшеного використання пального. Тому, на чомусь будуть економити (правда що не армії), але десь да вилізе. Або ціна на пальне виросте або логістика стане
показать весь комментарий
13.03.2024 14:30 Ответить
Залізничну гілку "Бобрами" не знищити.
І навіть "Штормами".
Вже пробували бахнути мости в Крим.
Того ж дня русня навела понтони.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:31 Ответить
В Крыму есть мосты, которые можно и нужно уничтожить. Просто про них пока молчат. А они бы отрезали тот-же Севастополь, через который идет транзит грузов

показать весь комментарий
13.03.2024 16:15 Ответить
Ще в Криму є ППО. Досить непогане, між іншим.
показать весь комментарий
13.03.2024 16:19 Ответить
Но оно не мешало много раз бить по Севастополю или Феодосии.
показать весь комментарий
13.03.2024 16:22 Ответить
Ну? Хіба погане?
Дуже-дуже непогане.
показать весь комментарий
13.03.2024 19:33 Ответить
Вам у ВБ вже соціалку зрізали?
показать весь комментарий
13.03.2024 14:30 Ответить
Я - громадянин.
Хотів улітку заїхати відвідати родичів.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:55 Ответить
Нехай родичі краще до вас приїдуть.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:57 Ответить
Зочем жэ останавливать НПЗ?
Алогично, не?
Ленивая и брэхливая порода.
Кацапам любая причина годицца, лишбы неработать.
То у них новыйгод, то старыйгод, то олимпиада, то выборы Путена, 8 марта, юбилей Тараса Шэвченка, рамадан, курбан-байрам, уразы-байрам, получка, проставицца, вайна, 1мая, 9мая, снова вайна, другая вайна, отпуск, протавицца за отпуск... и так бесконечно!
Отако на крейсере-маасква видемо бухали за юбилей Кабаевой и Кабаева, а службу нихто нетащил.
Бурятов с якутами ведь не бездонная бочка? - коньчаюцца ужэ.
показать весь комментарий
13.03.2024 19:31 Ответить
 
 