Шольц: Отправка Taurus в Украину исключена. Я не могу пересечь эту границу
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о том, что не поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.
Об этом он заявил во время "часа вопросов и ответов" в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для меня отправка в Украину ракет исключена... Это граница, которую я как канцлер не могу пересечь", - сказал канцлер.
Он отметил необходимость гарантировать, чтобы участия Германии не было, а применение таких ракет, по убеждению Шольца, требует участия немецких солдат. Это недопустимо даже если солдаты не будут физически находиться на территории Украины.
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- Є зговір між США та Німеччиною не мочити жорстко Путіна.
Штати не дають нам АТАКАМСИ, Німеччина не дає Тауруси. Крапка.
Вони з нами кінця!(
Цей світ не має права на існування. Він насправедливий та прогнивший.
Большой профицит
Поскольку в 2023 году Германия больше экспортировала, чем импортировала, то получила положительный баланс внешней торговли. Профицит огромный - 209 миллиардов евро - в два раза больше, чем в 2022 году
так ми ix "переправимо" до роiси швидко, не переживай.
Очень стремно на самом деле, если таурус разрушит крымский мост. В Керчи же взрывали ракетами корабль, значит есть чем достать. Почему не взрывают мост? Да не выгодно, пока зерно вывозят спокойно и мост стоит.
Шольц увеличил военную помощь до 7 млрд. Евро в год. Болше всех в мире в этом году. Думаю правильно ********** от Господина Шольца, и сказать большое спасибо за всю помощь. И не надо переводить стрелок, что Германия виновата в том что мост стоит.
Кстати Макрон шумит, а помощи меньше 3 млрд. За все время. Про украинских беженцев во Франции тоже отдельная история.