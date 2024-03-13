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Новости Война
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Пентагон готов передать Украине ATACMS дальностью более 290 км, - WSJ

ракети,atacms

Пентагон открыт для передачи Украине ракет ATACMS дальностью более 180 миль (около 290 км).

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Ранее представители Пентагона настаивали на том, что вооруженные силы США должны сохранить все свои ракеты большой дальности ATACMS для удовлетворения собственных военных нужд.

Однако сейчас, отметили американские чиновники, американское оборонное ведомство открыто для передачи ATACMS большей дальности, поскольку теперь военные США могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile.

Читайте также: США дадут Украине ATACMS на 160 км в новом пакете помощи, - Politico

В то же время, они не уточнили, одобрит ли президент США Джо Байден передачу ракет ATACMS большей дальности, чем та, которую уже получила Украина.

Ракеты ATACMS от США для Украины.

По информации The Wall Street Journal, в октябре 2023 года ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Представительница Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон подтвердила, что США предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Соединенные Штаты передали Силам обороны Украины около 20 тактических баллистических ракет класса "земля - земля" ATACMS.

В течение следующих недель стали появляться видео с запуском ATACMS украинскими защитниками.

ATACMS, которые тогда получила Украина, - самая старая и базовая версия с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации ATACMS с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.

В феврале 2024 года координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заверил, что США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности.

Автор: 

Пентагон (1467) США (27055) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+36
Готові і передають-велика різниця.
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13.03.2024 14:59
+31
тут один бюргер уже собирался таурусы отправить, поменял кальсоны с жижей и уже не передает
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13.03.2024 15:03
+21
Пентагон давно готовий, потрібна політична воля та рішення президента.
Бундесвер також мабуть готовий передати Тауруси, але політичної волі та рішення Шольца - немає.
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13.03.2024 15:05
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Правила форума Совет форумчан
Готові і передають-велика різниця.
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13.03.2024 14:59 Ответить
Оце вже діло.
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13.03.2024 15:02 Ответить
То там є така мантра--можемо--маємо--готові--Біг по колу!,(,
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13.03.2024 17:37 Ответить
Не переймася, коли у ведмедчука скінчиться бронь на вас, тебе обов'язково доженуть.
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13.03.2024 19:24 Ответить
Не суди по собі, тай за себе краще переймайся,),
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13.03.2024 19:27 Ответить
готовы, передают < передали 20 штук < передали 500 в течении месяца

будет где-то в середине. да и если передадут 500(чего при бйдене не будет), уже время упущено. дадут f-16 с ракетами как кот наплакал, рашисты адаптируются, потом передадту 40 с средним количеством ракет, рашисты опять адаптируются. а фсб косервы на укр тв будут лить всем в уши - у них нет технологий, они не могет. другие фсб консервы как цензоры будут лить "байден заявил то, байден призвал респов то".

поэтому только дроны, только нпз, только хардкор!
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13.03.2024 22:08 Ответить
Та вы и про 777 тоже самое говорили.
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13.03.2024 22:48 Ответить
тут один бюргер уже собирался таурусы отправить, поменял кальсоны с жижей и уже не передает
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13.03.2024 15:03 Ответить
У нього свої коричневі лінії
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13.03.2024 17:13 Ответить
А мовчки нельзя було це зробити..
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13.03.2024 15:03 Ответить
та вони вже в нас на взводі
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13.03.2024 15:09 Ответить
Було б добре якщо так.
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13.03.2024 15:14 Ответить
готові , передають і вже передали - 3 великі різниці

(нагадую вкраїнчикам, що радіти треба на 3-му етапі)
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13.03.2024 15:03 Ответить
Пентагон давно готовий, потрібна політична воля та рішення президента.
Бундесвер також мабуть готовий передати Тауруси, але політичної волі та рішення Шольца - немає.
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13.03.2024 15:05 Ответить
Ні, потрібне рішення Конгресу. Трамп заборонив Джонсону подавати пакет допомоги Україні на голосування.
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13.03.2024 16:28 Ответить
Так ще 3,9 млрд є, чого треба чекати рішення конгресу? Написано ж у статті - Водночас вони не уточнили, чи схвалить президент США Джо Байден передачу ракет ATACMS більшої дальності, ніж та, яку вже отримала Україна. Джерело:
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13.03.2024 19:04 Ответить
Не нужно никакого решения Конгресса. Байден может передавать ракеты без оного. Он их не давал и не дает шобы не было эскалации.
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13.03.2024 20:41 Ответить
не может
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15.03.2024 16:58 Ответить
Согласен, надо считать те деньги, которые у тебя в кармане...
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13.03.2024 21:13 Ответить
Для справки - дальність наших, українських, ракет Нептун біля 300 км. Але є ньюанс - їх у нас катма... Причину всі ми знаємо, бо фінансування їхнього виробництва, а також фінансування ВСІХ українських ракетних програм було припинено з обранням зеленського та його 5 колони. Зато ізбіратєлі ZEленського сдєлалі всєх вмєстє!!! Вместє с кремлівським ******...
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13.03.2024 15:08 Ответить
нептун протикорабельний...
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13.03.2024 15:22 Ответить
Х22 також...
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13.03.2024 15:23 Ответить
я знаю! алеж ми не дикуни і не маємо тисячі ракет щоб з десятка однією попадати і бажан ов житловий будинок як це робить русня! щоб нептун бив по землі то його треба дороблять, в морі легше наводитись. Якщо вже казати чого не зробили і чого немає то не логічніше тоді сапсан згадувати...
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13.03.2024 17:57 Ответить
Був тільки проти корабельний але його пристосовують щоб бити і по наземним цілям.
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13.03.2024 18:22 Ответить
У русні Джонсона дозволу питали?
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13.03.2024 15:09 Ответить
А в кого раніше до 1 жовтня 2023 питали дозволу, та не отримали?
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13.03.2024 15:15 Ответить
Так-так, ми знаємо: Трамп прийде - Україну врятує, не витративши на це жодного центу з бюджету США.
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13.03.2024 15:18 Ответить
нуу, тут ваш саразм трошки недоречний. Рнспубліканці ще у 22-му році наполягали на передачі ракет атакамс Україні. ще коли Пелосі керувала Конгресом.
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13.03.2024 15:53 Ответить
Тоді так Конгрес не блокували.
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13.03.2024 15:56 Ответить
а до чого тут це? передача атакамс була виключно в компетенції Байдена і Пентагону. Гроші Конгрес тоді виділив для військової допомоги Україні. і тоді більшість була в Конгресі у демократів. тож ваш допис про не блокували тоді Конгрес геть не має сенсу. або поясніть тоді логічніше.
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13.03.2024 16:41 Ответить
Тут вже кидали в коментарях статтю про зв'язок Джонсона з хазяїном ТОЗ.
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13.03.2024 16:42 Ответить
ясно. я вам про Хому, ви мені про Ярему...
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13.03.2024 17:02 Ответить
А до чого тут Трамп?
до 1 жовтня 2023 майже ніхто його не згадував

Давайте найгірші варіанти
- прийде Трамп, та все заблокує.
Хоча виділений USAI не зможе заблокувати
- прийде Байден, та в кращому випадку буде використовувати цей пакет
як прописано до 1 жовтня 2025 року, по 550млн в місяць
Це в 2 рази менше за 2023, та в 4 рази меншне за 2022

В гіршому використає не все, та не все надасть.

Потім в 2025 році, попросить ще грошей?
Чи який план?
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13.03.2024 16:07 Ответить
План усадити за стіл переговорів з росією.
Умови росії зрозумілі ще з 2022 року.
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13.03.2024 16:14 Ответить
Приде Байден, знову все буде залежати від більшості в Конгресі, там теж будуть вибори у листопаді.
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13.03.2024 16:30 Ответить
Від більшості в Конгресі буде залежати любий президент.

Умовно до 1 жовтня 2022 - у діючого президента були всі шанси, та підтримка Конгреса
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13.03.2024 16:33 Ответить
Спочатку і джавелини не хотіли давати, " червоні лінії, а потім і до Ф-16 дішло. Спочатку ніхто не знав майстерність нашіх військових і не було довіри. Всьому свій час.
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13.03.2024 17:37 Ответить
США сказали що Ф16 надавати не будуть
Те що комусь дозволили це поки ні про що, тому що новини змінюються
зараз "тільки 6 літаків" буде передано літом

Що змінилось?

Наприклад Канада заплатила за NASAMS, до сих пір не передано.
Кажуть що уряд США на заключив контракт на виготовлення з одним із виробників,
хоча все оплачено урядом Канади

"Всьому свій час."
А чи є це час?
Та скільки потрібно?
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13.03.2024 17:57 Ответить
США сказали що Ф16 надавати не будуть- тю. Без їх дозволу з інших країни ніхто би не зміг надавати Ф-16. Просто вони розумно вирішили гроші з минулого пакету пустити на **********, а не на літаки. Бо без тих *********** рашисти вже біля Ужгорода були би. 40 мільярдів доларів, це не жарт. Скільки потрібно? Я вангую, коли Конгрес прийме пакет, то будуть майже одразу і Атакамси.
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13.03.2024 18:12 Ответить
Нема там 40млрд на зброю
На PDA закладені 13.4млрд до 1 жовтня 2025 року
13.8млрд на USAI - це десь після 2028 року

Навіть якщо нададуть атакамси - вони нічого не вирішать
Недостатньо, та запізно

Чи є віра, що не достатньо саме 13.4млрд на 2роки, та 3-4 по USAI кожного року?

Це приблизно 550млн PDA + 330 USAI = 900млн в місяць

Так, за це також подяка
проте якщо подумати - то цього буде не достатньо
Що в такому разі робити?
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13.03.2024 18:59 Ответить
Ти клоун?!
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13.03.2024 17:25 Ответить
Тоді Україна не програвала війну, вони ще вірили у контрнаступ...
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13.03.2024 16:29 Ответить
Все вопросы к байденюку(шчырому украинцу). Нашел же он 300 миллионов минуя Конгресс. А жаловался что республиканцы не дают.
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13.03.2024 20:43 Ответить
Змушений повторитися:

- Ну, уж это положительно интересно, - трясясь от хохота проговорил профессор, - что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет то всё - только в будущем! (с)
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13.03.2024 15:14 Ответить
Водночас вони не уточнили, чи схвалить президент США Джо Байден передачу ракет ATACMS більшої дальності, ніж та, яку вже отримала Україна... Шо і знову зморщеною мошонкою протрусить?
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13.03.2024 15:15 Ответить
Скільки шольців у цьому світі...
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13.03.2024 15:24 Ответить
Байдену не сильно були потрібні успіхи України в 2023 році, але наближається листопад 2024, і тут вже пора. Україна повинна потужно проголосувати за Байдена і до виборів у США досягти вагомих успіхів. Так що попереду добрі новини
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13.03.2024 15:26 Ответить
Шо неужели за два года войны украинцы так и не поумнели?
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13.03.2024 20:45 Ответить
тупорылый народ, ужас просто....
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14.03.2024 01:03 Ответить
Сьогодні пентагон відкритий, а взвтра закритий. Там сім пятниць на тиждень.
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13.03.2024 15:29 Ответить
бла, бла, бла. бла, бла, бла...
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13.03.2024 15:34 Ответить
Готовий,Готовий, Готовий, Готовий але все-рівно ще невиготований.
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13.03.2024 15:39 Ответить
Як ви вже задрали, може, не може...
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13.03.2024 15:40 Ответить
пі%дьож як завжди. якщо і передадуть з десяток бракованих ракет зі смітника то це буде супер. козли срані
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13.03.2024 15:46 Ответить
Козли тут!
Вони наші ракети закатали в асфальт....
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13.03.2024 16:27 Ответить
так нарід був не проти
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13.03.2024 16:31 Ответить
А хтось запитував у народа?! Чи може Пєтя сильно арислухався до народу?!
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13.03.2024 17:29 Ответить
а нарід нічого не вимагав не в пеці ни в цих. нарід все просрав коли аваков у 2014 му розстріляа Сашка Білого і проковнув цю зраду. а тепер вигрібаємо такою страшною ціною.
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13.03.2024 22:39 Ответить
Так, мало хто про це згадує. Проковтнули, замісь правди погодилися на брехню.
"Революцію гідності" зрадливо вбили Аваков і ко.
Царство Небесне воїну Сашкові Білому
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13.03.2024 23:09 Ответить
Сашко був людиною неординарною і ставлення до нього , та його методів впливу на владу у всіх можуть бути різним. Але просто так, вбивати представником влади привселюдно та відверто незручних конкурентів це гантьба. нарід промовчав. от і вся гідність.
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13.03.2024 23:25 Ответить
Безперечно, що це було політичне вбивство. Є підстави вважати, що замовником цієї ліквідації було ФСБ РФ
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14.03.2024 00:23 Ответить
575 наших крилатих ракет продали рашці ще у 90-х за угодою, підписаною Кравчуком, Єльцином та Клінтоном... Потім у 2000 році 380 ракет х-22 віддали рашці (ніби то в "оплату боргів"), а ще частину утилізували у 2002 році, теж під патронатом США та рашки. Як і стратегічну авіацію... Так що дороги тут ні до чого, насправді.
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13.03.2024 16:37 Ответить
Байден на шашликах
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13.03.2024 18:13 Ответить
Водночас вони не уточнили, чи схвалить президент США Джо Байден передачу ракет ATACMS більшої дальності, ніж та, яку вже отримала Україна. Нічого Байден не схвалить .як і Шольц. В них підкилимні домовленості з куйлом про неприйняття України в НАТО.як і про озброєння України далекобійними ракетами...
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13.03.2024 16:18 Ответить
все буде залежати від голосування в Конгресі, в Байдена немає кишенькової монобільшості
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13.03.2024 16:31 Ответить
До чого тут Конгрес?
Він не вказує конкретний перелік озброень та кількість
Тільки дає кошти загалом на зброю, або як з лендлізом - надавати все що президент захоче передати, та без обмежень по коштам
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13.03.2024 16:45 Ответить
Бо всі вирішують гроші ,якщо Конгрес не прийме пакет, то закінчаться ********** і до того , що є. До Хаймарсів, До Петріотів і інше. І все, фініта ля комедія.
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13.03.2024 17:34 Ответить
Не тільки гроші вирішують, а також воля давати чи ні.
От були 25.5млрд на 2 роки, залишилось 4.2млрд
гроші є, а зброї нема

якщо б надали умовно за 3-6місяців, тоді був би результат
а якщо надавати 54 PDA пакети потроху - то це може не змінити результат

Так відповіді не надано, що робити коли вони також закінчаться?
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13.03.2024 17:52 Ответить
4.2млрд- це программа без поповнення запасів, Пентагон не дуже хоче без поповненя віддавати своє. А те, що з поповненням вже кілька місяців назад закінчилися гроші.

Байден робить ставку на те, що так чи інакше додавить цей пакет у Конгресі. Іншого виходу немає. Вже підписи збирають в обхід Джонсона.
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13.03.2024 17:59 Ответить
Може пояснити, як це вийшло
було 100% запасів, надали 25.5млрд на PDA та поповнення,
використали десь 19-20млрд на PDA + поповнення
а тепер кажуть що гроші закінчились, на поповнення

як так могло статись?
та що це за 4.2млрд?

якщо в новому пакеті використають, наприклад 10млрд, то про залшишок в 3.4млрд на PDA - також можуть сказати, що гроші вже закінчились?
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13.03.2024 18:52 Ответить
Чушь несешь. Конгресс принимает решения для траты денег внутри страны. Для международной помощи байдену Конгресс не нужен. Тем более для передачи ракет срок годности который подошел к концу. Их и так собирались утилизировать..
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13.03.2024 20:48 Ответить
Скільки? З десяток хоч дадуть?
Насправді треба сотні таких ракет, щоб ми хоча би могли всерйоз говорити про досягнення якоїсь стратегічної переваги на фронті
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13.03.2024 16:29 Ответить
Байден убежденный пацифист еще кисинджеровского призыва, ждать от него ленд-лиза все равно что на Марсе дождя
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13.03.2024 17:34 Ответить
Цікаво ,а скільки ще триватиме цей балаган від американців,?
СОВІСТЬ У НИХ Є ?
МИ Ж ВТРАЧАЄМО ЦВІТ НАЦІЇ У ВІЙНІ З РАШИСТАМИ.
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13.03.2024 17:36 Ответить
ці ракетти потрібни були ще вчора,скільки можна тягнути кіта за яйця??
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13.03.2024 17:47 Ответить
Ці питання треба ставити ЗеКоманді..... ще позавчора!
А дареному коню зуби не дивляться.
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13.03.2024 17:58 Ответить
Повільно дуже але позитивні зміни є.
Нажаль за повільність союзників й неспроможність Зе-влади виготовляти САОЮ зброю, Українці плотять життями найкращих синів й доньок!
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13.03.2024 18:00 Ответить
ну як готовий то давай
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13.03.2024 20:38 Ответить
Байден це точно, перідаст
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13.03.2024 21:41 Ответить
готовый передать весной 2025 года. если очкастый питор джонсон одобрит, верхняя палата будет согласна с нижней и всё такое. знаем уже эти темы, ждём.
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13.03.2024 21:45 Ответить
Знову ботва скавулить на Байдена. Годі вже вам - йдіть спати.
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13.03.2024 22:02 Ответить
Знов пусті балачки від Байдена.
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13.03.2024 22:34 Ответить
а ми скинемо координати тих хаймарсыв з атакмсами? так? бо це повний звіздец як можна так косячити три дні підряд і всіх все влаштовуе. Причому в штатах написали шо це тактичний прокол іменно генерала! Коли звільняти бдемо громадянина росії сирского?
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13.03.2024 22:34 Ответить
це одна з причин чому ми втрачаємо вартісні технічні засоби, бо щоб дістати ворога маємо висуватися ближче до нього ,бо немає авіації та далекобійної зброї .
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14.03.2024 00:34 Ответить
байдену терять в общем-то нечего. Хромая утка. Мог бы в конце хоть что-то хорошее сделать.
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14.03.2024 01:05 Ответить
Три штучки до японської паски?
Раз пиззять - значить не дадуть.
Інакше мовчки надали. Ми б працювали, а вони потім - постфактум признали.
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14.03.2024 05:12 Ответить
За два роки Збройним силам України вдалося знищити понад десять кораблів і катерів Чорноморського флоту та пошкодити військову та цивільну інфраструктуру Севастополя.
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14.03.2024 07:26 Ответить
 
 