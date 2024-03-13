Пентагон готов передать Украине ATACMS дальностью более 290 км, - WSJ

Пентагон открыт для передачи Украине ракет ATACMS дальностью более 180 миль (около 290 км).

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Ранее представители Пентагона настаивали на том, что вооруженные силы США должны сохранить все свои ракеты большой дальности ATACMS для удовлетворения собственных военных нужд.

Однако сейчас, отметили американские чиновники, американское оборонное ведомство открыто для передачи ATACMS большей дальности, поскольку теперь военные США могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile.

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В то же время, они не уточнили, одобрит ли президент США Джо Байден передачу ракет ATACMS большей дальности, чем та, которую уже получила Украина.

Ракеты ATACMS от США для Украины.

По информации The Wall Street Journal, в октябре 2023 года ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Представительница Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон подтвердила, что США предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Соединенные Штаты передали Силам обороны Украины около 20 тактических баллистических ракет класса "земля - земля" ATACMS.

В течение следующих недель стали появляться видео с запуском ATACMS украинскими защитниками.

ATACMS, которые тогда получила Украина, - самая старая и базовая версия с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации ATACMS с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.

В феврале 2024 года координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заверил, что США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности.