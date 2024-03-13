Пентагон готов передать Украине ATACMS дальностью более 290 км, - WSJ
Пентагон открыт для передачи Украине ракет ATACMS дальностью более 180 миль (около 290 км).
Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Ранее представители Пентагона настаивали на том, что вооруженные силы США должны сохранить все свои ракеты большой дальности ATACMS для удовлетворения собственных военных нужд.
Однако сейчас, отметили американские чиновники, американское оборонное ведомство открыто для передачи ATACMS большей дальности, поскольку теперь военные США могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile.
В то же время, они не уточнили, одобрит ли президент США Джо Байден передачу ракет ATACMS большей дальности, чем та, которую уже получила Украина.
Ракеты ATACMS от США для Украины.
По информации The Wall Street Journal, в октябре 2023 года ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Представительница Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон подтвердила, что США предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Соединенные Штаты передали Силам обороны Украины около 20 тактических баллистических ракет класса "земля - земля" ATACMS.
В течение следующих недель стали появляться видео с запуском ATACMS украинскими защитниками.
ATACMS, которые тогда получила Украина, - самая старая и базовая версия с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации ATACMS с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.
В феврале 2024 года координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заверил, что США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности.
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будет где-то в середине. да и если передадут 500(чего при бйдене не будет), уже время упущено. дадут f-16 с ракетами как кот наплакал, рашисты адаптируются, потом передадту 40 с средним количеством ракет, рашисты опять адаптируются. а фсб косервы на укр тв будут лить всем в уши - у них нет технологий, они не могет. другие фсб консервы как цензоры будут лить "байден заявил то, байден призвал респов то".
поэтому только дроны, только нпз, только хардкор!
(нагадую вкраїнчикам, що радіти треба на 3-му етапі)
Бундесвер також мабуть готовий передати Тауруси, але політичної волі та рішення Шольца - немає.
русніДжонсона дозволу питали?
до 1 жовтня 2023 майже ніхто його не згадував
Давайте найгірші варіанти
- прийде Трамп, та все заблокує.
Хоча виділений USAI не зможе заблокувати
- прийде Байден, та в кращому випадку буде використовувати цей пакет
як прописано до 1 жовтня 2025 року, по 550млн в місяць
Це в 2 рази менше за 2023, та в 4 рази меншне за 2022
В гіршому використає не все, та не все надасть.
Потім в 2025 році, попросить ще грошей?
Чи який план?
Умови росії зрозумілі ще з 2022 року.
Умовно до 1 жовтня 2022 - у діючого президента були всі шанси, та підтримка Конгреса
Те що комусь дозволили це поки ні про що, тому що новини змінюються
зараз "тільки 6 літаків" буде передано літом
Що змінилось?
Наприклад Канада заплатила за NASAMS, до сих пір не передано.
Кажуть що уряд США на заключив контракт на виготовлення з одним із виробників,
хоча все оплачено урядом Канади
"Всьому свій час."
А чи є це час?
Та скільки потрібно?
На PDA закладені 13.4млрд до 1 жовтня 2025 року
13.8млрд на USAI - це десь після 2028 року
Навіть якщо нададуть атакамси - вони нічого не вирішать
Недостатньо, та запізно
Чи є віра, що не достатньо саме 13.4млрд на 2роки, та 3-4 по USAI кожного року?
Це приблизно 550млн PDA + 330 USAI = 900млн в місяць
Так, за це також подяка
проте якщо подумати - то цього буде не достатньо
Що в такому разі робити?
- Ну, уж это положительно интересно, - трясясь от хохота проговорил профессор, - что же это у вас, чего ни хватишься,
ничего нетто всё - только в будущем! (с)
Вони наші ракети закатали в асфальт....
"Революцію гідності" зрадливо вбили Аваков і ко.
Царство Небесне воїну Сашкові Білому
Він не вказує конкретний перелік озброень та кількість
Тільки дає кошти загалом на зброю, або як з лендлізом - надавати все що президент захоче передати, та без обмежень по коштам
От були 25.5млрд на 2 роки, залишилось 4.2млрд
гроші є, а зброї нема
якщо б надали умовно за 3-6місяців, тоді був би результат
а якщо надавати 54 PDA пакети потроху - то це може не змінити результат
Так відповіді не надано, що робити коли вони також закінчаться?
Байден робить ставку на те, що так чи інакше додавить цей пакет у Конгресі. Іншого виходу немає. Вже підписи збирають в обхід Джонсона.
було 100% запасів, надали 25.5млрд на PDA та поповнення,
використали десь 19-20млрд на PDA + поповнення
а тепер кажуть що гроші закінчились, на поповнення
як так могло статись?
та що це за 4.2млрд?
якщо в новому пакеті використають, наприклад 10млрд, то про залшишок в 3.4млрд на PDA - також можуть сказати, що гроші вже закінчились?
Насправді треба сотні таких ракет, щоб ми хоча би могли всерйоз говорити про досягнення якоїсь стратегічної переваги на фронті
СОВІСТЬ У НИХ Є ?
МИ Ж ВТРАЧАЄМО ЦВІТ НАЦІЇ У ВІЙНІ З РАШИСТАМИ.
А дареному коню зуби не дивляться.
Нажаль за повільність союзників й неспроможність Зе-влади виготовляти САОЮ зброю, Українці плотять життями найкращих синів й доньок!
Раз пиззять - значить не дадуть.
Інакше мовчки надали. Ми б працювали, а вони потім - постфактум признали.