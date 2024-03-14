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Новости Война
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Армия РФ пытается продвинуться на Авдеевском и Марьинском направлениях, ближайшие недели для ВСУ могут стать сложными, - британская разведка

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Российские силы продолжают сосредоточивать свои операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области. И хотя интенсивность наземных атак России уменьшилась, она постепенно восстанавливает силы и увеличивает количество штурмов на отдельных направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

На Авдеевское и Марьинское направления приходится 60% зарегистрированных российских атак за последние четыре недели.

В то же время, аналитики отметили, что среднее количество российских штурмов за неделю значительно сократилось по сравнению с февралем, в этом году, когда среднее количество атак возросло до 600.

Отмечается, что тогда Россия захватила Авдеевку и несколько сел к западу от города, но с тех пор продвижение замедлилось.

Также читайте: Глухой угол на фронте все больше склоняет ситуацию в пользу России, - разведка США

"Вероятно, в ближайшие недели общая ситуация будет сложной для Сил обороны Украины, поскольку Россия продолжает восстанавливать силы и проводить штурмы на приоритетных направлениях", - отмечается в отчете британской разведки.

Автор: 

Великобритания (5017) внешняя разведка (386) боевые действия (4280)


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Топ комментарии
+8
а ЗЕ сказав
що так добре не було 3 місяці
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14.03.2024 13:18
+6
Апять еті бріти нагнєтают..
У нас єсть Маркіз *******, єво вєрний пьос Шура Творожок і павєлітєль бульдозєров Кірюшка, у каторих "сєйчас лутше, чем трі мєсяца назад"...
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14.03.2024 13:24
+4
Просування Росії зупинено. Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом останніх 3-х місяців, - Зеленський. ВIДЕО Джерело:

У нашого довбойоба в голові вітер і шашлики.Веде країну в прірву
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14.03.2024 13:38
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Правила форума Совет форумчан
А то без вас про це не знаємо!!!!
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14.03.2024 13:15 Ответить
Ви б дозволили на побутовому рівні сказати таке людині, яка Вам допомагає? Дякую за відповідь.
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14.03.2024 13:25 Ответить
Так! Якщо б людина постійно казала мені те саме про очевидні речі як при викладанні у допоміжній школі!
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14.03.2024 18:26 Ответить
Дякуємо Великій Британії, за підтримку Українців!
Слава Україні !
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14.03.2024 13:17 Ответить
а ми їм у відповідь візьмемо Тьоткіно !
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14.03.2024 13:18 Ответить
а ЗЕ сказав
що так добре не було 3 місяці
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14.03.2024 13:18 Ответить
Якщо би британська розвідка проконсультувалася із ОП,тоді прогноз був би на користь України,швидке звільнення всіх окупованх українських територій.
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14.03.2024 13:21 Ответить
Добре що тепер в нас правильне бойове планування , як каже Шурік.
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14.03.2024 13:23 Ответить
а-га ротация и демобилизация без мобилизации - ЗЕЛЕНАЯ ПЛЕСЕНЬ как только убрали Залужного и его команду сразу все посыпалось.. бедные хлопцы
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14.03.2024 18:00 Ответить
На тих заздалегідь-непідготовлених рубежах,нажаль хлопцям дійсно буде важко!!!
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14.03.2024 13:24 Ответить
Апять еті бріти нагнєтают..
У нас єсть Маркіз *******, єво вєрний пьос Шура Творожок і павєлітєль бульдозєров Кірюшка, у каторих "сєйчас лутше, чем трі мєсяца назад"...
показать весь комментарий
14.03.2024 13:24 Ответить
Просування Росії зупинено. Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом останніх 3-х місяців, - Зеленський. ВIДЕО Джерело:

У нашого довбойоба в голові вітер і шашлики.Веде країну в прірву
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14.03.2024 13:38 Ответить
Дивно, вони що гавномарафон не дивляться ?
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14.03.2024 13:56 Ответить
вот нє вєрю, нє верю і всйо!! найвеличніший і сонцесяйний сказав, що все добре й так добре, що так добре не було три місяці, як перестало бути добре а я йому вірю!! а кому, як не йому!! він же - ого-го, він вам "нє что-нібудь как і нє как-нібудь гдє", он в крівом рогу юрфак закончіл мєжду прочім...
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14.03.2024 14:04 Ответить
тобто минулі тижні були легкими?
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14.03.2024 14:41 Ответить
 
 