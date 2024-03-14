Армия РФ пытается продвинуться на Авдеевском и Марьинском направлениях, ближайшие недели для ВСУ могут стать сложными, - британская разведка

Российские силы продолжают сосредоточивать свои операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области. И хотя интенсивность наземных атак России уменьшилась, она постепенно восстанавливает силы и увеличивает количество штурмов на отдельных направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

На Авдеевское и Марьинское направления приходится 60% зарегистрированных российских атак за последние четыре недели.

В то же время, аналитики отметили, что среднее количество российских штурмов за неделю значительно сократилось по сравнению с февралем, в этом году, когда среднее количество атак возросло до 600.

Отмечается, что тогда Россия захватила Авдеевку и несколько сел к западу от города, но с тех пор продвижение замедлилось.

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"Вероятно, в ближайшие недели общая ситуация будет сложной для Сил обороны Украины, поскольку Россия продолжает восстанавливать силы и проводить штурмы на приоритетных направлениях", - отмечается в отчете британской разведки.