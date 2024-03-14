Поддержка Украины не "спровоцирует" Путина, а прекратит войну, - главы МИД Чехии и Польши

Министры иностранных дел Чехии Ян Липовский и Польши Радослав Сикорский обсудили ситуацию в Украине и отметили, что всесторонняя поддержка и помощь Украине не "спровоцирует" Путина, а наоборот, поможет разрешить конфликт.

Такое заявление дипломаты сделали в статье, опубликованной Европейской Правдой, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителей Чехии и Польши, сейчас украинская армия вынуждена экономить боеприпасы, в этом вопросе преимущество оккупантов 8 к 1.

"Но мы еще можем это изменить. Нам необходимы долгосрочные инвестиции в безопасность, которые создадут настолько мощный инструмент сдерживания, что произведет впечатление на Путина и его приспешников. Мы способны углубить и расширить наши альянсы, чтобы обеспечить постоянный мир с позиции силы", - подчеркивают Липовский и Сикорский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Польши не исключает возможности новой волны беженцев из Украины

Они утверждают, что сейчас можно создать мир, в котором будет безопасно жить, но для этого уже сейчас необходимо поддерживать ВСУ.

Для достижения такой цели, по словам дипломатов, нужно предпринять три шага. В частности, во-первых, следует пополнить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году, а во-вторых, нужно закупить артиллерийские снаряды из источников и стран, нашедших чешская инициатива. Кроме того, в третьих, нужно использовать российские замороженные активы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый алгоритм рекрутинга в ВСУ: в Минобороны рассказали, как он работает. ИНФОГРАФИКА