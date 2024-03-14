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Поддержка Украины не "спровоцирует" Путина, а прекратит войну, - главы МИД Чехии и Польши

боєприпаси

Министры иностранных дел Чехии Ян Липовский и Польши Радослав Сикорский обсудили ситуацию в Украине и отметили, что всесторонняя поддержка и помощь Украине не "спровоцирует" Путина, а наоборот, поможет разрешить конфликт.

Такое заявление дипломаты сделали в статье, опубликованной Европейской Правдой, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителей Чехии и Польши, сейчас украинская армия вынуждена экономить боеприпасы, в этом вопросе преимущество оккупантов 8 к 1.

"Но мы еще можем это изменить. Нам необходимы долгосрочные инвестиции в безопасность, которые создадут настолько мощный инструмент сдерживания, что произведет впечатление на Путина и его приспешников. Мы способны углубить и расширить наши альянсы, чтобы обеспечить постоянный мир с позиции силы", - подчеркивают Липовский и Сикорский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Польши не исключает возможности новой волны беженцев из Украины

Они утверждают, что сейчас можно создать мир, в котором будет безопасно жить, но для этого уже сейчас необходимо поддерживать ВСУ.

Для достижения такой цели, по словам дипломатов, нужно предпринять три шага. В частности, во-первых, следует пополнить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году, а во-вторых, нужно закупить артиллерийские снаряды из источников и стран, нашедших чешская инициатива. Кроме того, в третьих, нужно использовать российские замороженные активы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый алгоритм рекрутинга в ВСУ: в Минобороны рассказали, как он работает. ИНФОГРАФИКА

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боеприпасы (2359) Чехия (1739) МИД Польши (334) ВСУ (6676)


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Топ комментарии
+13
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14.03.2024 13:40
+7
когда ***** начинает лепетать за яо то дела у кацапги швах.думаю первыми по масквабаду именно бриты шмальнут яо потом америка на закуску плутониевыц круасан от макрона прилетит.
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14.03.2024 13:39
+7
Прямо моцкальську пропагаду транслюєте. Пуйло ніколи не застосує ядерну зброю. Це не так просто як ви думаєте. Не один він кнопку натискає. Тактична ядерна зброя військового ефекту не матиме. До того ж після цього вся расєська групіровка в Україні буде знищена Томагавками і f-35-ми. А стратегічну ядерну зброю застосувати йому ніхто не дасть. Ще раз - це не так просто як ви думаєте.
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14.03.2024 13:43
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За 10 років московської війни, це зрозуміло усім Розумним людям Світу!
Але це блокують, московські агенти по Світу!
Слава Україні!
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14.03.2024 13:27 Ответить
когда ***** начинает лепетать за яо то дела у кацапги швах.думаю первыми по масквабаду именно бриты шмальнут яо потом америка на закуску плутониевыц круасан от макрона прилетит.
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14.03.2024 13:39 Ответить
Бриты и Франки в отличии от янки физически себе не могут позволить ядерную войну с кацапами.
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14.03.2024 17:37 Ответить
1000% ? ) і рф є що втрачати. себе. вони можуть забратися з Україні і тоді втрати будуть мінімальні. або будуть і далі упорото лізти в Україну і тоді їх чекає доля сирисири після війни з Афганістаном без застосування ядерної зброї.
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14.03.2024 13:41 Ответить
Прямо моцкальську пропагаду транслюєте. Пуйло ніколи не застосує ядерну зброю. Це не так просто як ви думаєте. Не один він кнопку натискає. Тактична ядерна зброя військового ефекту не матиме. До того ж після цього вся расєська групіровка в Україні буде знищена Томагавками і f-35-ми. А стратегічну ядерну зброю застосувати йому ніхто не дасть. Ще раз - це не так просто як ви думаєте.
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14.03.2024 13:43 Ответить
Що ти мелеш, дівчино? Їм як раз є що втрачати, їхні гроші, статки, майно що вони не вкрали за роки. У ***** нема ідейних, там всі лиша за бабло. Ніколи він яо не застосуе, Китай його вже попередив.
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14.03.2024 13:48 Ответить
основне, щоб у Чехію не відправили сексицю, а польська влада, нарешті взяла під контроль те алкобидло, що веде ********** боротьбу із ворожими злаками (залишену попередніми пролетаріями сКачинського)...
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14.03.2024 13:35 Ответить
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14.03.2024 13:40 Ответить
У этого чешского министра
Гены ,мабуть ,украинские ?
Нам бы такого президента ,как у Чехии сегодня
Меняемся?
Мы вам нашего маленького черчилленка
А вы нам - ГЕНЕРАЛА!
Или дурных в Чехии нема?
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14.03.2024 13:41 Ответить
не ображайте лідора нарідного виверження, підОПозеденту складно та не комфортно на 10см. підборах при 1.52 метра зросту, десь крім камер, що це приховують.
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14.03.2024 13:49 Ответить
Мое мнение, Украину перестали поддерживать оружием, потому что не хотят передела мира. Бизнес уже налажен, зоны интересов расчерчены.. А если давать оружие Украине в нужном количестве, то это гарантированный проигрыш московии. А когда московия проигрывает в войне, там начинается гражданка. Следовательно пострадает налаженная торговля природными ресурсами. Старые элиты не хотят этой суеты, им нужна стабильность.
Что же делать в такой ситуации? Не допускать заморозки войны ни на фронте, ни в головах. Рассчитывать только на себя. Выжимать максимум из нестабильного партнерства и работать только на военных рельсах. Обрюзгшие элиты не станут сильно мешать Украине вести войну на чужой территории, как сейчас не сильно мешают московии воевать на территории Украины.
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14.03.2024 13:48 Ответить
В своем идеальном сценарии вы пропускаете момент "что будет, когда московия начнет проигрывать" и сразу переходите к стадии гражданской войны. Вы так специально или просто по недальновидности игнорируете сценарии войны, когда кацы начнут терять контроль над лбс, как было в 23 под Харьковом. А ведь именно таких сценариев и боятся в США и западном ЕС. Вы как гномы из саус парка. Пункт А - продукция, пункт В - доход. На пункт Б вам насрать.
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14.03.2024 17:41 Ответить
Чемберлен тоже привез старым элитам стабильность, а что было дальше - некоторые еще могут вспомнить.
До нынешних "старых элит" не дозодит, что гитлер по сравнению спйлом - шалунишка в коротких штанишках.
Гитлеровские солдаты не творили таких зверств в оккупированных странах Европы, как творили и творят рашистские мутанты-нелюди.
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14.03.2024 18:43 Ответить
польща дуже потужно підтримує Україну... блокуючи кодон і наносячи шалені збитки українській економіці
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14.03.2024 14:09 Ответить
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14.03.2024 14:29 Ответить
 
 