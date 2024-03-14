Поддержка Украины не "спровоцирует" Путина, а прекратит войну, - главы МИД Чехии и Польши
Министры иностранных дел Чехии Ян Липовский и Польши Радослав Сикорский обсудили ситуацию в Украине и отметили, что всесторонняя поддержка и помощь Украине не "спровоцирует" Путина, а наоборот, поможет разрешить конфликт.
Такое заявление дипломаты сделали в статье, опубликованной Европейской Правдой, информирует Цензор.НЕТ.
По словам представителей Чехии и Польши, сейчас украинская армия вынуждена экономить боеприпасы, в этом вопросе преимущество оккупантов 8 к 1.
"Но мы еще можем это изменить. Нам необходимы долгосрочные инвестиции в безопасность, которые создадут настолько мощный инструмент сдерживания, что произведет впечатление на Путина и его приспешников. Мы способны углубить и расширить наши альянсы, чтобы обеспечить постоянный мир с позиции силы", - подчеркивают Липовский и Сикорский.
Они утверждают, что сейчас можно создать мир, в котором будет безопасно жить, но для этого уже сейчас необходимо поддерживать ВСУ.
Для достижения такой цели, по словам дипломатов, нужно предпринять три шага. В частности, во-первых, следует пополнить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году, а во-вторых, нужно закупить артиллерийские снаряды из источников и стран, нашедших чешская инициатива. Кроме того, в третьих, нужно использовать российские замороженные активы.
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Але це блокують, московські агенти по Світу!
Слава Україні!
Гены ,мабуть ,украинские ?
Нам бы такого президента ,как у Чехии сегодня
Меняемся?
Мы вам нашего маленького черчилленка
А вы нам - ГЕНЕРАЛА!
Или дурных в Чехии нема?
Что же делать в такой ситуации? Не допускать заморозки войны ни на фронте, ни в головах. Рассчитывать только на себя. Выжимать максимум из нестабильного партнерства и работать только на военных рельсах. Обрюзгшие элиты не станут сильно мешать Украине вести войну на чужой территории, как сейчас не сильно мешают московии воевать на территории Украины.
До нынешних "старых элит" не дозодит, что гитлер по сравнению спйлом - шалунишка в коротких штанишках.
Гитлеровские солдаты не творили таких зверств в оккупированных странах Европы, как творили и творят рашистские мутанты-нелюди.