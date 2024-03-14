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Новости
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Пожарные 13 часов спасали село на Харьковщине после того, как там подожгли траву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полсотни пожарных 13 часов тушили возгорание на окраине с. Слободское. Там люди сами подожгли траву и мусор.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Пожар произошел 13 марта около 17 часов. Пожарных вызвали, только когда пламя подобралось к границам человеческих поселений.

К тому моменту огонь уже охватил 7 га.

Смотрите: Для разминирования на Харьковщине используют отечественную машину с дистанционным управлением, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Более 50 пожарных на 10 автоцистернах гасили пламя более 13 часов.

"Причиной такого бедствия стала безответственность людей, которые сами же сжигают мусор и прошлогодний сухостой", - подчеркнули в ГСЧС.

Там напомнили, что во время действия военного положения поджог сухостоя является преступлением, которое приравнивается к диверсии и наказывается по ст. 113 Уголовного кодекса.

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"За поджог с тяжелыми последствиями может грозить до 5 лет тюрьмы", - подчеркнули в ГСЧС.

В случае, если вы заметили возгорание на больших территориях, спасатели призывают известить об этом номер 101.

пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа
пожежа

Автор: 

пожар (5969) Харьковщина (5577) ГСЧС (5003)


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Топ комментарии
+5
Село не треба було гасити, краще пожежники зробили б ігровий навчально-популярний блокбастео "Харківські довбойопи"
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14.03.2024 13:41
+4
Кожен рік весною, одне й теж саме. Уявляєте скільки звірини там загинуло у тому сухостої? Тим харківським довбням мало що кацапи палять все навкруги.
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14.03.2024 13:55
+4
В одесской обл. то же самое - совковые дебилы сжигают мусор, листья, пакеты, баклажки возле домов. Каждый год пожары. Нет адекватного наказания для придурков, готовых палить всё вокруг
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14.03.2024 14:03
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Правила форума Совет форумчан
Село не треба було гасити, краще пожежники зробили б ігровий навчально-популярний блокбастео "Харківські довбойопи"
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14.03.2024 13:41 Ответить
Ситуація по белгородській та курсській області на зараз - https://t.me/pecheri_mordora
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14.03.2024 13:44 Ответить
Кожен рік весною, одне й теж саме. Уявляєте скільки звірини там загинуло у тому сухостої? Тим харківським довбням мало що кацапи палять все навкруги.
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14.03.2024 13:55 Ответить
Краще б згоріли ті, хто підпалював
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14.03.2024 14:00 Ответить
В одесской обл. то же самое - совковые дебилы сжигают мусор, листья, пакеты, баклажки возле домов. Каждый год пожары. Нет адекватного наказания для придурков, готовых палить всё вокруг
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14.03.2024 14:03 Ответить
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14.03.2024 14:17 Ответить
..ці "любітєлі усього чистого-красівого, "як у всіх", як завжди "їх діди-прадіди робили", випалити усе живе навколо" задовбали і по всій Україні... трошки, ніби й поменшало - але ж дебіли розмножуються
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14.03.2024 14:33 Ответить
кожен раз одне і теж саме...
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14.03.2024 15:09 Ответить
Дебіли, бл... От навіщо пожежники приїхали? Самі палили - самі й гасить. Кацапи усе випалюють, а свої виродки допомагають.
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14.03.2024 15:14 Ответить
а місцеві де? втикають як гасять??
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14.03.2024 16:55 Ответить
 
 