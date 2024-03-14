Пожарные 13 часов спасали село на Харьковщине после того, как там подожгли траву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полсотни пожарных 13 часов тушили возгорание на окраине с. Слободское. Там люди сами подожгли траву и мусор.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Пожар произошел 13 марта около 17 часов. Пожарных вызвали, только когда пламя подобралось к границам человеческих поселений.
К тому моменту огонь уже охватил 7 га.
Более 50 пожарных на 10 автоцистернах гасили пламя более 13 часов.
"Причиной такого бедствия стала безответственность людей, которые сами же сжигают мусор и прошлогодний сухостой", - подчеркнули в ГСЧС.
Там напомнили, что во время действия военного положения поджог сухостоя является преступлением, которое приравнивается к диверсии и наказывается по ст. 113 Уголовного кодекса.
"За поджог с тяжелыми последствиями может грозить до 5 лет тюрьмы", - подчеркнули в ГСЧС.
В случае, если вы заметили возгорание на больших территориях, спасатели призывают известить об этом номер 101.
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