Граждане, получившие убежище в Литве, могут быть мишенями для РФ, - глава МИД Ландсбергис

Граждане, получившие убежище в Литве, являются потенциальными мишенями для кремлевского режима и нужно приспособиться к этой новой реальности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, комментируя нападение на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе.

Ландсбергис заверил, что литовские ведомства очень ответственно готовятся к возможным провокациям со стороны Кремля.

"Литва, и те, кто проживает в Литве и нашел убежище, являются потенциальной мишенью. И мы должны приспособиться к этой новой реальности, что она такова", - заявил литовский министр.

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Он связал нападение на Волкова с президентскими "выборами" в России: "Мы находимся в чувствительном регионе и должны быть готовы к тому, что живем в другой реальности".

В то же время министр говорит, что пока вопрос о введении дополнительных санкций против России из-за нападения на Волкова не рассматривается.

"Мы пока об этом не думаем. Больше, наверное, обсуждается, какие меры необходимо принять в плане усиления охраны и прочего", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что вечером 12 марта в Вильнюсе совершено нападение на соратника умершего Алексея Навального Леонида Волкова у его дома. Нападающий подождал, пока тот припаркуется во дворе, после чего выбил молотком окно в машине, распылил в глаза слезоточивый газ и стал избивать Волкова. В результате нападения у него сломана рука.