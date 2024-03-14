Бундестаг в очередной раз провалил голосование по дальнобойным ракетам Taurus для Украины

Депутаты Бундестага не поддержали обновленное предложение демократической оппозиционной фракции ХДС/ХСС по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Die Welt.

Поименное голосование проводилось не по представлению оппозиции, а по рекомендации Комитета Бундестага по иностранным делам, который рекомендовал отклонить предложение. За это проголосовали 495 депутатов, против - 190, воздержались - 5.

Голосованию предшествовали полуторачасовые дебаты по представлению консервативной оппозиции "Последовательно продолжать поддержку Украины - принять решение о доставке крылатых ракет Taurus".

"Переломные времена не для политических игроков. Нужны понимание, здравомыслие и ясность. И канцлер делает это ввиду того, что он является главой правительства", - отметил лидер германской СДПГ Рольф Мютценых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бундестаге продолжаются дебаты по передаче ракет Taurus Украине

Напомним, что сегодня в Бундестаге обсуждали пункт повестки дня под названием "Последовательно продолжать поддержку Украины – принять решение о доставке крылатых ракет Taurus".