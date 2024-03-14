Бундестаг в очередной раз провалил голосование по дальнобойным ракетам Taurus для Украины
Депутаты Бундестага не поддержали обновленное предложение демократической оппозиционной фракции ХДС/ХСС по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Die Welt.
Поименное голосование проводилось не по представлению оппозиции, а по рекомендации Комитета Бундестага по иностранным делам, который рекомендовал отклонить предложение. За это проголосовали 495 депутатов, против - 190, воздержались - 5.
Голосованию предшествовали полуторачасовые дебаты по представлению консервативной оппозиции "Последовательно продолжать поддержку Украины - принять решение о доставке крылатых ракет Taurus".
"Переломные времена не для политических игроков. Нужны понимание, здравомыслие и ясность. И канцлер делает это ввиду того, что он является главой правительства", - отметил лидер германской СДПГ Рольф Мютценых.
Напомним, что сегодня в Бундестаге обсуждали пункт повестки дня под названием "Последовательно продолжать поддержку Украины – принять решение о доставке крылатых ракет Taurus".
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Серед "щирих" я бачу тільки Велику Британію. І Чехію -- за президенства Павела
Підтримка ху&ла продовжуються.
Немецьким політика двойние стандартів Путин ферштейн живе та процвітае…
Ганьба!
Він підтримував війну проти України.
Вона наміряла собі 5 років до початку війни…
І як колаборант готовий на все тримтить від страху. Але «позиція страуса» не е захистом.
Якщо Путлер почне дії проти НАТО, то страус буде раздавлений кацапським танком.
Украіна добре запамьятае «допомогу Німетчини» на завжди.
У світі е тільки одна армія яка може знищити ху&ла та захістити світ- це ЗСУ.
Слава Україні!
Шольца за яйоли
А сам Шольц підпорядковується Байдену і хуьлу, Шольц виконує волю цих двох.