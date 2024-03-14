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Бундестаг в очередной раз провалил голосование по дальнобойным ракетам Taurus для Украины

бундестаг

Депутаты Бундестага не поддержали обновленное предложение демократической оппозиционной фракции ХДС/ХСС по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Die Welt.

Поименное голосование проводилось не по представлению оппозиции, а по рекомендации Комитета Бундестага по иностранным делам, который рекомендовал отклонить предложение. За это проголосовали 495 депутатов, против - 190, воздержались - 5.

Голосованию предшествовали полуторачасовые дебаты по представлению консервативной оппозиции "Последовательно продолжать поддержку Украины - принять решение о доставке крылатых ракет Taurus".

"Переломные времена не для политических игроков. Нужны понимание, здравомыслие и ясность. И канцлер делает это ввиду того, что он является главой правительства", - отметил лидер германской СДПГ Рольф Мютценых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бундестаге продолжаются дебаты по передаче ракет Taurus Украине

Напомним, что сегодня в Бундестаге обсуждали пункт повестки дня под названием "Последовательно продолжать поддержку Украины – принять решение о доставке крылатых ракет Taurus".

Автор: 

Германия (7063) ракеты (3601) Бундестаг (224)


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Топ комментарии
+8
Викреслюємо Німеччину із списку щирих друзів. Просто ситуативні.
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14.03.2024 14:12
+8
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14.03.2024 14:20
+6
Так цего не було і у самого Навального.
Він підтримував війну проти України.
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14.03.2024 14:25
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Викреслюємо Німеччину із списку щирих друзів. Просто ситуативні.
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14.03.2024 14:12 Ответить
А хто залишився в списку?
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14.03.2024 14:26 Ответить
А з цими що робити? --

Серед "щирих" я бачу тільки Велику Британію. І Чехію -- за президенства Павела
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14.03.2024 14:26 Ответить
Свинопаси, кобасоїди, в нас теж таких дофіга і більше, он на ВР гляньте...
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14.03.2024 14:12 Ответить
Дякуемо, муттер Меркель!

Підтримка ху&ла продовжуються.
Немецьким політика двойние стандартів Путин ферштейн живе та процвітае…

Ганьба!
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14.03.2024 14:13 Ответить
це ні про шо. от щас випірне "валєнтіна бєзугла" і покаже всі направлєнія дебатів на карті! ))
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14.03.2024 14:15 Ответить
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14.03.2024 14:20 Ответить
Так цего не було і у самого Навального.
Він підтримував війну проти України.
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14.03.2024 14:25 Ответить
Ні, він виступав у в'язниці за припинення війни і виплату Москвою репарацій Україні. За це і вбили
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14.03.2024 14:35 Ответить
Неметчина сховалась за Україною та Польщею як страус у пустелі.

Вона наміряла собі 5 років до початку війни…

І як колаборант готовий на все тримтить від страху. Але «позиція страуса» не е захистом.

Якщо Путлер почне дії проти НАТО, то страус буде раздавлений кацапським танком.

Украіна добре запамьятае «допомогу Німетчини» на завжди.

У світі е тільки одна армія яка може знищити ху&ла та захістити світ- це ЗСУ.
Слава Україні!
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14.03.2024 14:22 Ответить
Стара ***** мєркель до сих пір воду каламутить та держе
Шольца за яйоли
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14.03.2024 14:28 Ответить
Странные вы. Партия Меркель хочет передать ракеты, а партии Шольца и Бербок против.
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14.03.2024 14:36 Ответить
Ти мабуть кацап з запорєбріка під VPNом? Бо тільки кацапи не знають шо Шольц з меркельшею з однієї партії.
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14.03.2024 14:38 Ответить
Та невже? Меркель христианский демократ, а Шольц социалист.
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14.03.2024 14:42 Ответить
Я не правильно виразився. Признаю. Але він був віцеканцлер і міністр фінансів в уряді Меркель. От за ці яйоли вона його до сих пір і тримає. А, як відомо, ця стара ***** пАдруга ***** ще за часів НДР.
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14.03.2024 14:48 Ответить
Треба розуміти, що це питання повністю підпорядковується коаліційній дисципліні трьох партій, що входять в уряд, а вся коаліція підпорядковується Шольцу. Тому як Шольц скаже, так коаліція і проголосує в Бундестазі. Плюс дві пропутінські партії - "ліві" і AfD = загалом 495 депутатів.
А сам Шольц підпорядковується Байдену і хуьлу, Шольц виконує волю цих двох.
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14.03.2024 14:33 Ответить
Вы хотите сказать что в Германии депутаты тоже голосуют по команде, как "Слуги народа" или "Единая рабсия"?
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14.03.2024 14:39 Ответить
Именно так
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14.03.2024 22:26 Ответить
Понадкусуйте вже ті Тауруси та не є.ить усім мозкі
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14.03.2024 14:39 Ответить
Одно говно кругом.
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14.03.2024 15:27 Ответить
Свинобюргеры.
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14.03.2024 16:55 Ответить
какие они ссыкливые все эти европейцы,я **** с них! и рыбку съесть хотят и ***** сесть!зажравшиеся с заплывшими мозгами имбециллы!кацапы **** их 40 лет в 20 веке но они на удивление всё быстро забыли!
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14.03.2024 18:21 Ответить
 
 