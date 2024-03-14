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Новости Война
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Это будет историческая ошибка, если мы позволим Путину победить в Украине, - Столтенберг

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса должны быстро предоставить Украине дополнительную военную помощь во избежание "серьезной исторической ошибки" в войне, в которой побеждает Россия. Промедление с поддержкой приведет к реальным последствиям на поле боя.

Об этом он сказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Столтенберг подчеркнул, что украинцам "хватает мужества, им не хватает боеприпасов".

"Вместе мы способны обеспечить Украину всем необходимым. Нам нужно проявить политическую волю, чтобы сделать это", – заявил он.

Также читайте: Столтенберг о заявлении Макрона относительно западных войск в Украине: Члены Альянса должны консультироваться и иметь общий подход к столь весомым темам

По его словам, страны НАТО должны "копать глубоко и быстро", поскольку промедление приведет к "реальным последствиям на поле боя".

"Это критический момент. Будет серьезной исторической ошибкой позволить (российскому диктатору Владимиру) Путину победить", - добавил генсек НАТО.

Также читайте: "Капитуляция - это не мир", - Столтенберг о призыве Папы Римского к Украине

Автор: 

НАТО (10057) Столтенберг Йенс (1620) помощь и поддержка (874)


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Топ комментарии
+9
C*ка два рокі з пустого в порожне
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14.03.2024 14:18
+4
від "Ніколи не дозволимо" до "якщо дозволимо" , падли ви блд
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14.03.2024 14:28
+3
Таких історичних "помилок" була купа. Ця буде не першою. І не останньою.

Але.
янукович "помилився",
путін "помилився",
Байден "помилився",
Зеленський "помилився",
Меркель "помилилася"... і так далі... Вони "помиляються" і живуть далі приспівуючі.

А сотні тисяч звичайних людей - гинуть.
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14.03.2024 14:18
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C*ка два рокі з пустого в порожне
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14.03.2024 14:18 Ответить
Таких історичних "помилок" була купа. Ця буде не першою. І не останньою.

Але.
янукович "помилився",
путін "помилився",
Байден "помилився",
Зеленський "помилився",
Меркель "помилилася"... і так далі... Вони "помиляються" і живуть далі приспівуючі.

А сотні тисяч звичайних людей - гинуть.
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14.03.2024 14:18 Ответить
Так. Ви намагаєтесь не дати путіну ***** перемогти в Україні. А якою ви бачите поразку *****? Ну не мирні ж перемовини в решті решт! Чи шо?
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14.03.2024 14:19 Ответить
українцям вже надоїло слухати узагальнені лозунги та обіцянки
треба казати чітко та зрозуміло
наприклад як шольц...
куйвам а не таурус
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14.03.2024 14:21 Ответить
Поки ви будете резюмувати яких *********** не хватає в Україні і що з цим робити, не буде і самих українців. Зате з'являться мільйон мотивованих бійців вже в російській армії, які нагадають співвітчизникам різних Шольців як погано давати комусь надію, а потім її відбирати. Нагадуватимуть на європейських вулицях. До усрачки аборигенів.
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14.03.2024 14:22 Ответить
Спочатку було слово Клінтона про роззброєння України.
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14.03.2024 14:22 Ответить
Ліпше б він у футбол грав, п..добол.
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14.03.2024 14:28 Ответить
від "Ніколи не дозволимо" до "якщо дозволимо" , падли ви блд
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14.03.2024 14:28 Ответить
Для когось історичною, а для нашого народу трагічною.
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14.03.2024 14:44 Ответить
Ніяке ***** не переможе, Україна уже виграла цю війну, потрібно тільки трохи більше зброї щоб швидше її закінчити та вийти на кордони станом на 1991 рік.
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14.03.2024 14:50 Ответить
Вся європейська історія - історія суцільних помилок...
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14.03.2024 15:01 Ответить
Дайте багато зброї. Мовчки дайте, або йдіть в дупу з дурними зауваженнями.
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14.03.2024 15:14 Ответить
.... языком не мешки таскать. Хорошая работа у чувака.
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14.03.2024 15:22 Ответить
 
 