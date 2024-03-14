Это будет историческая ошибка, если мы позволим Путину победить в Украине, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса должны быстро предоставить Украине дополнительную военную помощь во избежание "серьезной исторической ошибки" в войне, в которой побеждает Россия. Промедление с поддержкой приведет к реальным последствиям на поле боя.
Об этом он сказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
Столтенберг подчеркнул, что украинцам "хватает мужества, им не хватает боеприпасов".
"Вместе мы способны обеспечить Украину всем необходимым. Нам нужно проявить политическую волю, чтобы сделать это", – заявил он.
По его словам, страны НАТО должны "копать глубоко и быстро", поскольку промедление приведет к "реальным последствиям на поле боя".
"Это критический момент. Будет серьезной исторической ошибкой позволить (российскому диктатору Владимиру) Путину победить", - добавил генсек НАТО.
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Але.
янукович "помилився",
путін "помилився",
Байден "помилився",
Зеленський "помилився",
Меркель "помилилася"... і так далі... Вони "помиляються" і живуть далі приспівуючі.
А сотні тисяч звичайних людей - гинуть.
путіну***** перемогти в Україні. А якою ви бачите поразку *****? Ну не мирні ж перемовини в решті решт! Чи шо?
треба казати чітко та зрозуміло
наприклад як шольц...
куйвам а не таурус