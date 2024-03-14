Сийярто обвинил Салливана во лжи и заявил, что США якобы "выступают за войну"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил во лжи советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Салливан заявил, что США озабочены наступлением на демократические институты и коррупцией в Венгрии.

Сийярто заявил, что американское демократическое правительство, которое "выступает за войну, гендерное равенство и миграцию, продолжило кампанию лжи против Венгрии".

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Сийярто отметил, что высказывания Салливана показывают, что "американским демократам трудно смириться с тем, что среди европейского прогрессивного либерального моря все еще существует остров, где мы с гордостью заявляем: никакой войны, никакого гендера, никакой миграции".

"Мы продолжаем твердо выступать за мир, защищать семьи от агрессивной гендерной пропаганды и не допускаем въезд нелегальных мигрантов. Нравится это американским демократам или нет", - заявил он.

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Ранее Салливан заявил, что США озабочены наступлением на демократические институты и коррупцией в Венгрии.