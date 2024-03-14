Сийярто обвинил Салливана во лжи и заявил, что США якобы "выступают за войну"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил во лжи советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Салливан заявил, что США озабочены наступлением на демократические институты и коррупцией в Венгрии.
Сийярто заявил, что американское демократическое правительство, которое "выступает за войну, гендерное равенство и миграцию, продолжило кампанию лжи против Венгрии".
Сийярто отметил, что высказывания Салливана показывают, что "американским демократам трудно смириться с тем, что среди европейского прогрессивного либерального моря все еще существует остров, где мы с гордостью заявляем: никакой войны, никакого гендера, никакой миграции".
"Мы продолжаем твердо выступать за мир, защищать семьи от агрессивной гендерной пропаганды и не допускаем въезд нелегальных мигрантов. Нравится это американским демократам или нет", - заявил он.
Ранее Салливан заявил, что США озабочены наступлением на демократические институты и коррупцией в Венгрии.
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А я б просто на місяць відібрав всі права члена Євросоюза, пов'язані з безвізовим перетином кордонів. Через 5 днів сійярто сидів би з орбаном там, де їм і місце - на пляшці в центрі будапешта.
Але ж чомусь гнідам можна все. Чи випадково не тому, що західній цивілізації потрібне гальмо, яким зручненько пояснюються всі гальмівання незручних процесів? Лицемірство як воно є.
раз лаєт на слона" (С)
То щоб ви розуміли і не хейтили, цим хочу показати приклад нашій владі, яка зовсім пасивна і нічого не робить.
Ще раз, взагалі влада нічого доброго для України не робить, хоча повинна кричати і стукати у всі двері. Але зе дорівнює пу, навіть копіює його.
Може пора заставити працювати владу на Україну, на народ і захищати наших воїнів, а якщо не хоче то нах і щоб духом їхнім зеленим не бзділо.