Медведев озвучил "мягкую российскую формулу мира": Полная капитуляция Украины и ее воссоединение с РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил "мягкую российскую формулу мира", предусматривающую капитуляцию Украины, выплаты "компенсаций" России, а также "воссоединение территорий Украины с РФ".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, чтобы достичь "консенсуса с международным сообществом", Украина должна объявить о "полной и безоговорочной капитуляции", провести "демилитаризацию" и запретить "создание военизированных формирований на ее территориях в будущем",

Также он предлагает "отправить в отставку все конституционные органы власти" и "немедленно провести выборы во временный парламент". Медведев требует, чтобы ООН "констатировала потерю Украиной международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых ее правопреемников в военные альянсы".

Замглавы Совбеза РФ настаивает, чтобы западные страны признали "киевский политический режим нацистским" и провели "принудительную денацификацию всех органов власти" под контролем ООН.

Он считает, что Украина должна выплатить компенсации России, в том числе, родственникам военных РФ и официально "признать, что вся территория Украины – это территория Российской Федерации".

"Такой может быть мягкая российская формула мира. Ведь это и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно за ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей - западных партнеров", - подытожил Медведев.

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