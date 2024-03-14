Медведев озвучил "мягкую российскую формулу мира": Полная капитуляция Украины и ее воссоединение с РФ
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил "мягкую российскую формулу мира", предусматривающую капитуляцию Украины, выплаты "компенсаций" России, а также "воссоединение территорий Украины с РФ".
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, чтобы достичь "консенсуса с международным сообществом", Украина должна объявить о "полной и безоговорочной капитуляции", провести "демилитаризацию" и запретить "создание военизированных формирований на ее территориях в будущем",
Также он предлагает "отправить в отставку все конституционные органы власти" и "немедленно провести выборы во временный парламент". Медведев требует, чтобы ООН "констатировала потерю Украиной международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых ее правопреемников в военные альянсы".
Замглавы Совбеза РФ настаивает, чтобы западные страны признали "киевский политический режим нацистским" и провели "принудительную денацификацию всех органов власти" под контролем ООН.
Он считает, что Украина должна выплатить компенсации России, в том числе, родственникам военных РФ и официально "признать, что вся территория Украины – это территория Российской Федерации".
"Такой может быть мягкая российская формула мира. Ведь это и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно за ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей - западных партнеров", - подытожил Медведев.
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)(уйло і медвідь! Так болт вам величезний а не Україна!
короче, про родітєлєй мєдвєдєва
Бо він є офіційною особою.
Якщо після цього до ШТольца та інших орбанів не дійде - раша дійсно може дійти до берегів Атлантики.
Якщо чесно говорити про офіційних осіб, то у нас ситуація не краща.... Нашому боНевтіку би хтось кляп дав, не говорю вже про всіляких там інших жополизів.... Тож що в них що в нас, ідіоти при владі це спільна проблема, чи ви думаєте якби наше шобло не мало ЯЗ і аналогічних можливостей не випливало би брєд?
у кого є, закиньте у форум
Есть надежда или уже полный пи#?
Ато представте що якось вони з запою повиходять а нацики зникнуть....
В них там планів стільки, що на їх виконання потрібно 10 життів такого дімона.....
Доречі ніхто не бачить схожості між дімоном і його п'яним брєдом і нашим бубочкою з його потужними обнюханими меседжами?