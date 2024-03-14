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Новости Война
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Медведев озвучил "мягкую российскую формулу мира": Полная капитуляция Украины и ее воссоединение с РФ

медведєв

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил "мягкую российскую формулу мира", предусматривающую капитуляцию Украины, выплаты "компенсаций" России, а также "воссоединение территорий Украины с РФ".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, чтобы достичь "консенсуса с международным сообществом", Украина должна объявить о "полной и безоговорочной капитуляции", провести "демилитаризацию" и запретить "создание военизированных формирований на ее территориях в будущем",

Также он предлагает "отправить в отставку все конституционные органы власти" и "немедленно провести выборы во временный парламент". Медведев требует, чтобы ООН "констатировала потерю Украиной международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых ее правопреемников в военные альянсы".

Замглавы Совбеза РФ настаивает, чтобы западные страны признали "киевский политический режим нацистским" и провели "принудительную денацификацию всех органов власти" под контролем ООН.

Он считает, что Украина должна выплатить компенсации России, в том числе, родственникам военных РФ и официально "признать, что вся территория Украины – это территория Российской Федерации".

"Такой может быть мягкая российская формула мира. Ведь это и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно за ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей - западных партнеров", - подытожил Медведев.

Также смотрите: Украина – это, безусловно, Россия, - Медведев

Медведєв
Медведєв
Медведєв

Автор: 

Медведев Дмитрий (4105) россия (96095)


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Топ комментарии
+49
Діма ПНХ. Крапка.
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14.03.2024 14:41
+41
їбунько перепило.... ....
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14.03.2024 14:43
+37
********. Як же Україна може виплатити дохлим кацапам, якщо вона увійде до складу мордору?
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14.03.2024 14:43
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Страница 2 из 2
Це не мєдвєдєв писав, це його дупа нацарапала. Кажуть що мєдвєдєв в отключці вже декілька місяців.
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14.03.2024 15:12 Ответить
якби був в отключці - то спав би в госпіталі. А так на тому тижні спав в першому ряду коли ***** речуху толкав.
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14.03.2024 15:17 Ответить
Пьянь подзаборная.
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14.03.2024 15:13 Ответить
У него что,печень из титана?
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14.03.2024 15:14 Ответить
дімон з самого ранку сливу залив.
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14.03.2024 15:16 Ответить
він ще не лягав
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14.03.2024 15:26 Ответить
А що він взагалі приймає,що його так коробить,несе таке шо не к селу не к городу.
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14.03.2024 17:46 Ответить
Нащо взагалі публікувати маразм цього кінченого алкаша? Він по суті-ніхто, для нього спеціально придумали посаду у радбезі рашки, щоб він зовсім не спився б з горя, після того, як перестав бути прем'єром!
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14.03.2024 15:19 Ответить
10000% я теж так розумію. на хєра цього недомірка цитують.
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14.03.2024 15:35 Ответить
Не скажіть, скоро буде 3-тя сторінка коментів...
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14.03.2024 19:45 Ответить
Це спеціально для Папіка Римського, хай подивиться тезіси для перемовин від московщини!
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14.03.2024 23:46 Ответить
Соси писю карлик.
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14.03.2024 15:29 Ответить
Знову бояру пив, скотиняка
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14.03.2024 15:32 Ответить
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14.03.2024 15:35 Ответить
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14.03.2024 15:35 Ответить
И повезло же человеку иметь такую крепкую печень.
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14.03.2024 15:43 Ответить
Думаю алкогном денатурат не пьет,а финку минимум)
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14.03.2024 15:49 Ответить
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14.03.2024 15:47 Ответить
афтар, пля
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14.03.2024 16:19 Ответить
У него лютый делирий
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14.03.2024 16:00 Ответить

)(уйло і медвідь! Так болт вам величезний а не Україна!
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14.03.2024 16:01 Ответить
Похоже этот выб.ядок вообще не просыхает. Или решил место жыриновскава занять.
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14.03.2024 16:06 Ответить
Дімон допився вже до ручки
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14.03.2024 16:16 Ответить
Діма 0'25
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14.03.2024 16:24 Ответить
от *****
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14.03.2024 16:44 Ответить
кацапський дегенерат розійшовся
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14.03.2024 17:06 Ответить
Можна ржать звичайно але це не виключено його думка. Так думає 70% населення Московії.
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14.03.2024 17:10 Ответить
в москалів є гидотний мультік "маша і мєдвєдь"

короче, про родітєлєй мєдвєдєва
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14.03.2024 17:10 Ответить
Медвепут - пiшов ти ***** *******!
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14.03.2024 17:17 Ответить
...рашистам ГААГА.
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14.03.2024 17:33 Ответить
*уй в рота тобі
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14.03.2024 17:36 Ответить
Оце і є справжня мета сивио та зовнішньої політики расєї.
Бо він є офіційною особою.
Якщо після цього до ШТольца та інших орбанів не дійде - раша дійсно може дійти до берегів Атлантики.
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14.03.2024 17:47 Ответить
Та нікуди вона не дійде, вся їхня потужність без китайчиків сконцентрована на ЯЗ.... Але це палка з двома кінцями. Все інше абсурд, бо рашка і близько не стоїть з амбіціями Гітлерівської Німеччини!!! Навіть совок не сильно рипався, рашці як на мене потрібна їх міфічна інтерпретація холодної війни, де вони там з США змагаються, щоб їхній зброд з перепою не виходив.
Якщо чесно говорити про офіційних осіб, то у нас ситуація не краща.... Нашому боНевтіку би хтось кляп дав, не говорю вже про всіляких там інших жополизів.... Тож що в них що в нас, ідіоти при владі це спільна проблема, чи ви думаєте якби наше шобло не мало ЯЗ і аналогічних можливостей не випливало би брєд?
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15.03.2024 05:33 Ответить
Як називається ця хвороба
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14.03.2024 18:02 Ответить
Синдром городского дурачка.
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14.03.2024 19:10 Ответить
Де там картинка з бабулькою, яка говорить : «Боже, яке воно кончене !» ???

у кого є, закиньте у форум
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14.03.2024 18:18 Ответить
медведев выступает
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14.03.2024 18:19 Ответить
Ух ты... и мне налейте того же что и медведеву... вот это прет мужичка
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14.03.2024 18:57 Ответить
Страна победившего пролетариата ... Там разум не властен. С этой бедой надо кончать - резервация с целью оградить весь мир от них. И пусть там, в ней, перережутся-перестреляются все до последнего!
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14.03.2024 18:58 Ответить
Врачи уже высказывались по этому поводу?
Есть надежда или уже полный пи#?
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14.03.2024 19:20 Ответить
скільки б ми не хіхікали над Дімоном, але він не від себе це надумав., мета в них і була, і є--саме ТАКА
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14.03.2024 20:27 Ответить
Та не потрібно стільки обговорювати висєр якогось алкаша.... Так як і жирік, це одоробло просто взяло його роль і тараторить для їхньої немитої маси про нациків, загниваючу Європу і гладких піндосів, щоб їхній плебс тримати в тонусі.
Ато представте що якось вони з запою повиходять а нацики зникнуть....
В них там планів стільки, що на їх виконання потрібно 10 життів такого дімона.....
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15.03.2024 05:26 Ответить
10 ранку а то пропите чмо вже залите добрались до телеграму).... Хоч зеЛебобік з його формулою миру виглядає дійсно комічно, але дімон якого щось дуже поплавило на темі нацизму (напевне благородний Ганс позбавив його діда ваньку анальної цноти), це шедевральний чудік....
Доречі ніхто не бачить схожості між дімоном і його п'яним брєдом і нашим бубочкою з його потужними обнюханими меседжами?
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15.03.2024 05:22 Ответить
Шут путлерский.
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12.06.2024 14:01 Ответить
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