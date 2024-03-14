В США готовили расследовательную команду по военным преступлениям в Украине еще до начала полномасштабной войны, - СМИ

В США преподаватель Йельского университета Натаниэл Реймонд еще до 24 февраля 2022 года уже собирал новую команду, позже получившую название Conflict Observatory, по расследованию военных преступлений. Первый отчет был посвящен российским обстрелам украинских больниц, в частности, в Мариуполе, на основе анализа спутниковых снимков и открытых данных. Они фиксируют доказательства депортации украинских детей на территорию России и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"В это воскресенье исполняется год со дня, когда Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в России Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

Среди предшествовавших этому событий был отчет команды из Йельского университета (США) о систематическом вывозе детей из Украины в лагеря отдыха на подконтрольную России территорию и об их идеологической обработке там. Только по открытым источникам, без разговоров с жертвами и выездами в Украину, команда смогла собрать цифры и данные, которые разошлись во всех мировых и правозащитных организациях", - говорится в материале.

ВВС поговорила с главой расследовательской команды Натаниелом Реймондом о методах их работы, оценке количества вывезенных украинских детей и о том, верит ли он в торжество правосудия.

Американская и британская разведка на основе своих данных предупреждала о российских планах вторжения в Украину с конца 2021 года. Однако в большинстве случаев эту информацию встречали с недоверием – люди не могли поверить в возможность подобной войны в Европе в XXI веке.

Читайте также: Власти РФ боятся насильственно вывезенных из Украины детей и пытаются их "перевоспитать" и сформировать "российскую идентичность", - расследование СМИ

"Реймонд в юности работал волонтером в приюте в Гондурасе, позже занимался гуманитарной работой в организации OxFam и ООН. Значительную часть своей жизни он расследовал нарушение международного гуманитарного права по открытым данным в составе различных НКО – в частности, расследовал массовое убийство военнопленных в Афганистане и пытки во время допросов ЦРУ. До 2022 г. он не вел расследование уже несколько лет, сосредоточившись на преподавании гуманитарного права в Йеле.

К 24 февраля 2022 года Реймонд уже собирал новую команду, которая позже получила название Conflict Observatory. Первый отчет был посвящен российским обстрелам украинских больниц, в частности в Мариуполе, на основе анализа спутниковых снимков и открытых данных", – пишут журналисты.

"Я могу точно сказать, что это был самый быстрый в истории анализ ущерба от бомбардировок, сделанный гражданскими лицами", - говорит Реймонд.

Глава команды Conflict Observatory Натаниэл Реймонд

Среди следующих был отчет о российских пунктах фильтрации в Донецкой области, также по спутниковым снимкам и открытым данным.

По словам Реймонда, результат, собранный "кучкой исследователей из Йеля, в том числе студентами", оказался более подробным, чем доклад Национального совета по разведке США, вышедший перед этим.

Летом 2022 года команда Conflict Observatory получила запрос от Госдепартамента США: сфокусироваться на расследовании вывоза детей с оккупированных территорий Украины в Россию. По словам Реймонда, к этому моменту они уже вели работу над подобным расследованием.

Какие методы расследования используют

Информация о том, что детей-сирот из интернатов и других социальных самопровозглашенных учреждений "ДНР" и "ЛНР" организованно вывозят в Россию, появилась еще до начала полномасштабного вторжения - об этом говорила сама российская власть, называя это "эвакуацией". В апреле 2022 года первых детей из этой группы передали под опеку семьям в Подмосковье.

МИД Украины еще в марте 2022 года заявил о том, что это грубое нарушение международного права.

При этом российские чиновники, и прежде всего уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, рассказывали о вывозе украинских детей-сирот в Россию, обустройстве их в семьях и выдаче им гражданства с гордостью.

Позже Львова-Белова, комментируя обвинения Международного уголовного суда, настаивала, что власти РФ не делают ничего противозаконного и всегда способствуют воссоединению семей, а изменения в лагерях отдыха посвящены не перевоспитанию, а оздоровлению и образовательным мероприятиям.

"Однако, когда мы сели и начали думать, как технически это расследовать, первые два или три месяца мы не понимали, как действовать – как искать учреждения, где находятся дети (под контролем России – ред.), как посчитать количество детей", – рассказывает Реймонд.

По словам главы расследовательской команды, в августе-сентябре 2022 года Conflict Observatory решила анализировать селфи и фотографии российских и оккупационных чиновников на фоне украинских детей – не как иллюстрации, а как цельный корпус данных.

Читайте также: Пребывание украинских детей в "идеологических" лагерях Беларуси в 2022 году софинансировал фонд ООН ЮНИСЕФ, - СМИ. ФОТО

По словам расследователя, им очень повезло с моментом.

"Было очевидно, что тогда, в конце лета и начале осени 2022 года, российские власти лихорадили после первого успешного украинского контрнаступления. И публичные заявления о вывозе детей тогда были на пике, потому что Россия использовала их для пропагандистских задач внутри страны", - объясняет он.

Благодаря этому в открытом доступе в тот период было множество фотографий "буквально групп российских чиновников в ветровках возле автобусов с детьми, показывающими большие пальцы вверх", а также множество фото- и видеоотчетов из лагерей отдыха, куда увозили детей.

Также команда начала анализировать массивы таких селфи и фотографий и отмечать всю информацию на картах. Как результат - отчет Conflict Observatory "Систематическая программа России по перевоспитанию и усыновлению детей из Украины" - вышел в феврале 2023 года.

Главные цифры февральского отчета разошлись во всех мировых и правозащитных организациях.

Шесть тысяч – как минимум столько детей из Украины в возрасте от четырех месяцев до 17 лет посетили лагеря отдыха и другие институции в России и оккупированном Крыму. 43 – минимальное количество учреждений, в которых размещали детей.

Основной задачей таких лагерных изменений, считали расследователи из Йеля, была идеологическая обработка и переориентация их на Россию. Согласие родителей на такие поездки часто было вынужденным (в частности, жизнью под обстрелами в оккупации).

Для подростков из оккупированных регионов Украины российские власти проводят и краткосрочные лагерные смены под названием "Послезавтра""

В докладе говорилось, что возвращение детей в Украину по меньшей мере в 10% лагерей на тот момент, вероятно, прекратили, а детей из двух лагерей поместили в приемные семьи в России.

"Это очень важно проговорить. Соответственно мы предполагаем, что большинство смогли вернуться домой. Но поскольку мы не можем это подтвердить, мы не утверждали это непосредственно в нашем докладе", - уточняет Реймонд.

Пять источников работы Conflict Observatory

Работу Conflict Observatory финансирует Госдепартамент США. Реймонд не скрывает, что перед публикацией очередного доклада они рассылают его американским чиновникам и украинским правозащитникам, однако настаивает, что они полностью независимы в своих выводах и документируют нарушение каждой из сторон.

По словам Реймонда, каждый факт попадает в их расследование только при условии, что он подтверждается пятью источниками.

Conflict Observatory управляется системой Admiralty code, это стандарт оценки источников, используемых НАТО, и протоколом Беркли по расследованию цифровых данных. Исключения – когда вещи говорят сами за себя: либо прямой спутниковый снимок происходящих событий, либо официальное заявление самих нарушителей.

Читайте также: Захватчики принудительно загоняют детей оккупированной Луганщины в милитаризированные лагеря

"Больше всего я горжусь в нашей командной работе тем, что мы исключительно осторожны. Мы не публикуем ничего, что мы не можем подтвердить пятью источниками", - подчеркивает Реймонд.

Это особенно важно в случае 2442 детей, депортированных в Беларусь, уточняет он.

В конце 2023 года Conflict Observatory опубликовала свой второй отчет, на этот раз об отправке детей из не менее 17 оккупированных городов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в Беларусь, где они подвергались политическому перевоспитанию и проходили военную подготовку.

"Лукашенко утверждает, что все они вернулись оттуда, но мы не можем независимо подтвердить возвращение даже десяти из них. Это не значит, что они не вернулись – я говорю именно о невозможности подтвердить это в соответствии с нашими стандартами", – отмечает Реймонд.

Слова о крайней осторожности расследователь использует, и когда речь идет о людях, организующих эти перемещения детей. В обоих отчетах назывались лица, ответственные за перемещение – например, уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, губернаторы российских регионов, основатель благотворительного фонда в Беларуси Алексей Талай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ООН: РФ должна назвать точное количество вывезенных из Украины детей и их местонахождение

По оценке Реймонда, год спустя, в феврале 2024 года, цифра из их первого отчета увеличилась почти вдвое:

"Сейчас мы думаем, что количество украинских детей, побывавших в [российских] лагерях, приближается к 10-12 тысячам. Если добавить к этому 19,5 тыс. из списка Украины, в основе которого, как мы считаем, — дети из учреждений, вывезенные в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, мы с большой долей уверенности можем говорить о 31 тысяче депортированных детей", - говорит он.

Одна из ключевых вещей, о которых Натаниэл Реймонд, по его словам, говорил много раз, в том числе с властями Украины, - создание единой и четкой системы учета всех предположительно депортированных детей: "Пока она не появится, шансы на их успешное возвращение более низкие".

"Мы сознательно не говорим с очевидцами событий, это часть нашей методологии – не интервьюировать свидетелей. Многим людям это кажется странным – вроде бы зачем намеренно ограничивать себя в информации? Но это, возможно, самое важное, что я скажу в этом интервью – наша задача не в том, чтобы пересказывать очевидцев, а в том, чтобы создать объективный анализ фактов на основе открытых данных, которые могут независимо подкрепить свидетельские показания", - объясняет расследователь.

По словам Реймонда, именно отсутствие переводов свидетельских слов и опора только на данные делает их работу максимально удобной для использования в судебных процессах.

"Мы принципиально изначально ориентировались на то, что наши расследования будут использовать в судах", – объясняет Реймонд. Как в Международном уголовном суде в Гааге, так и в Украине и других странах по принципу универсальной юрисдикции.

Все собранные и проанализированные командой данные из первого отчета, включая те, которые не вошли в опубликованный отчет по соображениям безопасности, уже передали в Международный уголовный суд.

"Правосудие в случае только одного преступления в одном месте, а не всех преступлений, - это еще не правосудие, и наша задача - не упускать ничего из виду", - отмечает Реймонд.

Выход нового уже третьего отчета Conflict Observatory на тему депортации украинских детей запланирован на конец весны 2024 года. Он будет посвящен передаче детей из Украины в российские семьи.