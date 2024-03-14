Вопрос фортификаций для нас – это вопрос жизни и смерти. Рада должна наконец проголосовать за ВСК по фортификациям и минным полям, - Порошенко
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко в Раде призвал парламентариев проголосовать за создание ВСК по фортификациям и минным полям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Парламент – это не только для заявлений. Не только трибуна для выступлений спикеров и представителей наших партнеров. Парламент имеет свою законодательную, контролирующую и дипломатическую функцию", – напомнил Порошенко.
Он также обратил внимание на сообщение авторитетной международной организации Института изучения войны о рисках внезапного прорыва россиян на фоне дефицита боеприпасов в ВСУ.
"Итак, вопрос фортификаций для нас - это вопрос жизни и смерти. ... Несколько месяцев руководство Верховной Рады не ставит на голосование Временную следственную комиссию по фортификационным сооружениям и минным полям. Все фракции парламента, кроме монобольшинства, дали своих представителей в комиссию. И мне это очень напоминает ситуацию за 4-5 месяцев до полномасштабного вторжения, когда с такими же ухмылками вы не ставили на голосование изменения в бюджет для усиления финансирования вооруженных сил", - отметил он.
Лидер "ЕС" призвал Раду проголосовать ВСК, закон о церкви, закон о защите бизнес-климата.
"Поставьте на голосование закон о мобилизации с нашими поправками – силовики вместо того, чтобы давить на бизнес, должны уходить на фронт", - подчеркнул пятый президент.
Он также напомнил президиуму ВР о Резолюции Европейского парламента от 29 февраля, требующему от Верховной Рады соблюдать правила политического плюрализма и прав оппозиции.
"Верховная Рада не имеет права пренебрегать постановлением Европарламента, равно как и спикер. Не флагом в президиуме и не наклейками на рукаве прорабатывается перспектива евроинтеграции для украинского парламента", - подытожил Порошенко.
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Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти Умєрова
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України.
Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23.
бо дебіли тупо наголосували-прикололися, а результат - Зєля, замість п"яти років хоче вже довічного сцарювання, бо, як завжди, - нпзділо свому лохторату
Без образ,бо по-суті написали все правильно. Підтримую.
вибачайте, чомусь подумав, що це багатьом давно вже відомо, навіть в Українському Донбасі, який маю (чи НЕ маю) честь представляти.. та вже як є, якщо вже там, серед ОТИХ, вилупився - то це вже назавжди..
ще раз вибачаюся, бо це не важко, особливо перед притомними Людьми (усього, однаково, ніхто не знає і не може знати), - ми ж не кацапи-окупанти-загарбники, які "всьО знают і всєх всєму учат"
Ми готові надавати екскаватори для потреб наших Сил оборони.
Щоб далі будувати лінію оборони. Наша команда започаткувала цей проєкт ще торік. Ми не чекаємо вирішення бюрократичної тяганини.
В українського виробника ми закупили 5 нових крутих копачів, які працюватимуть довго і надійно. Ще 15 - знайшли та викупили всередині країни та за кордоном. Зробили якісне обслуговування, інспекцію, ремонт.
Наразі на цей проєкт витрачено 1 000 000 доларів. Половина - це наші з Мариною кошти, решта - ГО «Справа Громад».
Звертаюся до Сил підтримки: 20 одиниць техніки вже зараз готові будувати лінію оборони! Давайте ділянку фронту - і будемо забезпечувати виготовлення фортифікацій. Це не тільки землерийна техніка, а й велетні Фоден, що возитимуть залізобетонні конструкції.
Фортифікаційні споруди мають захищати життя українських воїнів - нічого важливішого немає. Це в наших із вами силах!
Розраховую тут на керівництво Збройних Сил, на Головнокомандувача, на керівництво Генштабу, на командувача Cил підтримки.
Разом переможемо!
асвальтовим дорогам - да! да! да!
мудрий український наріде, ти наібав сам себе .... сумно панове !
31 СІЧНЯ 2022
Федір Веніславський: Заяви Порошенка про необхідність терміново збільшувати оборонний бюджет - політичний популізм
Г+Г 2024
Порошенко очолив рейтинг найбільш шкідливих для України політиків
Йозеф Кнехт:
2000 FPV-дронів. І це за версією 70%
українцівнайбільш шкідлива для України людина. Критичне мислення зараз не в тренді.
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1768270034973897202 2 ч
вся робота Зеленського та його "п'яти менеджерів" з Єрмаком та Татаровим на чоли складається у підсумку з трех пунктів: 1. що вкрадемо 2. що відіжмемо 3. кого звинуватимо у цьому. Україна... українці... війна... - це все другорядне.
ну давайте вже блокуйте..)))
"Перше: ми маємо зробити і облаштувати фортифікаційні споруди. Причому я знаю, як облаштовувати їх, скільки часу для цього потрібно, скільки грошей для цього потрібно, бо ми це облаштували в 2014-2015 роках за три місяці. Кожен голова ОДА мав свою ділянку фронту, де він мав облаштувати і особисто відповідав. Військові намалювали нам на мапі за два дні рубежі, ешелони. Йшлося не тільки про бетонні споруди, не тільки про малопомітні чи протитанкові перешкоди, траншеї. Там, де були побудовані фортифікаційні споруди, і зараз, вже через 9,5роки, ми тримали і утримуємо оборону. Це і Авдіївка, і Мар'їнка, це і Часів Яр, й інші.
Фортифікаційні споруди досі не побудовані, бо нібито вважали, що це може збити дух контрнаступу", - .
Хочу показати вам приклад того, як швидко застаріває інформація.
У Києві позавчора густо йшов сніг - ось на фото видно. Перший новий копач прибув на базу, "парадна фотосесія" та запис коментаря Петро Порошенко! Він сказав, що придбано 5 нових копачів та ще 15 вживаних знайшли в Європі. Пройшло дві доби та інформація вже застаріла - у контрактах вже 8 нових машин, за дві доби підписано контракти на додаткові 3 копачі.
І ще один момент, більш філософський.
30 листопада минулого року Зеленський повідомив, що наказав будувати фортифікаційні лінії оборони. Легко можна через Google знайти підтвердження - саме в цей день і саме це розпорядження. І за два тижні після цього почалися наші закупівлі будівельної техніки. Просто ми не підсвітлювали цей проєкт до початку отримання техніки.
Ми знали, що фортифікаційні лінії будуватимуть.
Ми знали, що "слуги" всіх калібрів надуватимуть щоки.
Ми знали, що ніхто з них не допоможе військовим із технікою.
Ми знали, що як завжди...
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