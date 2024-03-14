Вопрос фортификаций для нас – это вопрос жизни и смерти. Рада должна наконец проголосовать за ВСК по фортификациям и минным полям, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко в Раде призвал парламентариев проголосовать за создание ВСК по фортификациям и минным полям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Парламент – это не только для заявлений. Не только трибуна для выступлений спикеров и представителей наших партнеров. Парламент имеет свою законодательную, контролирующую и дипломатическую функцию", – напомнил Порошенко.

Он также обратил внимание на сообщение авторитетной международной организации Института изучения войны о рисках внезапного прорыва россиян на фоне дефицита боеприпасов в ВСУ.

"Итак, вопрос фортификаций для нас - это вопрос жизни и смерти. ... Несколько месяцев руководство Верховной Рады не ставит на голосование Временную следственную комиссию по фортификационным сооружениям и минным полям. Все фракции парламента, кроме монобольшинства, дали своих представителей в комиссию. И мне это очень напоминает ситуацию за 4-5 месяцев до полномасштабного вторжения, когда с такими же ухмылками вы не ставили на голосование изменения в бюджет для усиления финансирования вооруженных сил", - отметил он.

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Лидер "ЕС" призвал Раду проголосовать ВСК, закон о церкви, закон о защите бизнес-климата.

"Поставьте на голосование закон о мобилизации с нашими поправками – силовики вместо того, чтобы давить на бизнес, должны уходить на фронт", - подчеркнул пятый президент.

Он также напомнил президиуму ВР о Резолюции Европейского парламента от 29 февраля, требующему от Верховной Рады соблюдать правила политического плюрализма и прав оппозиции.

"Верховная Рада не имеет права пренебрегать постановлением Европарламента, равно как и спикер. Не флагом в президиуме и не наклейками на рукаве прорабатывается перспектива евроинтеграции для украинского парламента", - подытожил Порошенко.

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