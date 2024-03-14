Пока нет предпосылок для применения Россией ядерного оружия, - председатель МАГАТЭ Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что нет никаких предпосылок для применения ядерного оружия, несмотря на соответствующие угрозы российского диктатора Владимира Путина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гросси заявил в четверг во время пресс-конференции в Токио.
"Я не думаю, что сейчас мы видим условия для применения ядерного оружия, если говорить о войне в Украине. В настоящее время, по меньшей мере", - прокомментировал Гросси слова Путина о готовности России к ядерной войне.
Гросси напомнил, что у каждой ядерной страны есть соответствующая доктрина, предусматривающая, когда применимо ядерное оружие.
Генеральный директор МАГАТЭ также отметил, что пять стран-членов Совета Безопасности ООН, являющиеся единственными государствами, обладающими ядерным оружием в соответствии с международным правом, ранее заявляли, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда не следует вести.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандистскому агентству РИА Новости заявил, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска на Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны.
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Пильнуймо Україну!
Он не бьет не потому, что нет ПОВОДА, а потому, что пока нет ВОЗМОЖНОСТИ.
Все эти урезания помощи - не от "страха эскалации" , а от жирных пуйловских зарплат.
Он воно що! То це "доктрина" визначає дії Окурка, а не манія величі!
Гроссі став воєнним експертом?
то нікуя це не так....
все що робить ця гнида, поясненню не підлягає
бо у нього нема причини для війни
причини щоб гинули сотні тисяч без різниці з якої сторони.
просто ***** так захотіло..
наприклад війти в історію як наполеон, гітлер
і він вже вляпався в історію але ще щось придумує
Уже несколько лет МАГАТЕ работает в режиме острой нехватки денег, т.к. многие члены организации "задолжали", уменьшили взносы, а некоторые и вовсе не платят. Но РФ платит исправно.
Учитывая все вышеперчисленные факторы, как думаете будет МАГАТЕ выступать против РФ? ...
А це має хоч найменше значення, що він вважає?