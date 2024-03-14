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Новости Война
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Пока нет предпосылок для применения Россией ядерного оружия, - председатель МАГАТЭ Гросси

зеленський,гроссі

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что нет никаких предпосылок для применения ядерного оружия, несмотря на соответствующие угрозы российского диктатора Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гросси заявил в четверг во время пресс-конференции в Токио.

"Я не думаю, что сейчас мы видим условия для применения ядерного оружия, если говорить о войне в Украине. В настоящее время, по меньшей мере", - прокомментировал Гросси слова Путина о готовности России к ядерной войне.

Гросси напомнил, что у каждой ядерной страны есть соответствующая доктрина, предусматривающая, когда применимо ядерное оружие.

Генеральный директор МАГАТЭ также отметил, что пять стран-членов Совета Безопасности ООН, являющиеся единственными государствами, обладающими ядерным оружием в соответствии с международным правом, ранее заявляли, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда не следует вести.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандистскому агентству РИА Новости заявил, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска на Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны.

Автор: 

МАГАТЭ (402) ядерное оружие (1350) Рафаэль Гросси (181)


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Топ комментарии
+10
Сявка Кремля! МАГАТЕ КАЗАЛО Й У ЧЕРНОБИЛІ НЕ БУЛО НЕБЕЗПЕКИ ПІСЛІ аварії
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14.03.2024 15:54
+8
Гроссі, доречі, як й папа римсько-прокремлівський теж аргентинець
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14.03.2024 15:55
+8
Гроссі - латентний підар...
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14.03.2024 16:09
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Сявка Кремля! МАГАТЕ КАЗАЛО Й У ЧЕРНОБИЛІ НЕ БУЛО НЕБЕЗПЕКИ ПІСЛІ аварії
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14.03.2024 15:54 Ответить
Гроссі, доречі, як й папа римсько-прокремлівський теж аргентинець
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14.03.2024 15:55 Ответить
Григорій Омельченко усе роз'яснив! Конституці, - норма прямої дії!!
https://www.youtube.com/watch?v=bOp2ZcF_TDk

Пильнуймо Україну!
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14.03.2024 15:54 Ответить
тримай свої 3 рубля , пі#ор .
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14.03.2024 15:58 Ответить
Звісно немає передумов, для того допомогу Україні порізали до мінімуму щоб у пуйла і не було передумов. Цинічні покидьки.
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14.03.2024 15:58 Ответить
Они прикидываются, что не понимают : пуйлу не нужен повод чи передумова.
Он не бьет не потому, что нет ПОВОДА, а потому, что пока нет ВОЗМОЖНОСТИ.
Все эти урезания помощи - не от "страха эскалации" , а от жирных пуйловских зарплат.
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14.03.2024 18:20 Ответить
клоун, дитя клоунів
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14.03.2024 16:06 Ответить
Гойда
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14.03.2024 16:09 Ответить
Гроссі - латентний підар...
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14.03.2024 16:09 Ответить
чому латентний? він насправді підор (тобто особа нетрадиційної сексуальної орієнтації) і є
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14.03.2024 16:29 Ответить
ага, звісно, так і для нападу рашистів на Україну не було передумов, але це нічого не означає, особливо балачки МАГАТЕ після того як їх брудними ганчірками руські вигнали із ЗАЕС і те МАГАТЕ нічого не змогло зробити.
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14.03.2024 16:21 Ответить
Гроссі нагадав, що в кожної ядерної країни є відповідна доктрина, яка передбачає, коли може бути застосована ядерна зброя.

Он воно що! То це "доктрина" визначає дії Окурка, а не манія величі!
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14.03.2024 16:25 Ответить
А що з цього приводу скаже баба Зіна, що продає насіння за рогом?..
Гроссі став воєнним експертом?
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14.03.2024 16:30 Ответить
Этот гандон тут, как тут, "эксперт" по применению ЯО, козлище. Буденовку сними, а то уже на уши сползла!
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14.03.2024 16:31 Ответить
тіпа, ***** потрібні причини???
то нікуя це не так....
все що робить ця гнида, поясненню не підлягає
бо у нього нема причини для війни
причини щоб гинули сотні тисяч без різниці з якої сторони.
просто ***** так захотіло..
наприклад війти в історію як наполеон, гітлер
і він вже вляпався в історію але ще щось придумує
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14.03.2024 16:33 Ответить
МАГАТЕ оккупировано россиянами. Достаточно сказать, что первый зам. ген. директора МАГАТЕ - россиянин Михаил Чудаков. Десятки россиян занимают не последние должности в МАГАТЕ, а фин.взносы РФ в бюджет МАГАТЕ являются третьими по объему (1- США, 2-Япония).
Уже несколько лет МАГАТЕ работает в режиме острой нехватки денег, т.к. многие члены организации "задолжали", уменьшили взносы, а некоторые и вовсе не платят. Но РФ платит исправно.
Учитывая все вышеперчисленные факторы, как думаете будет МАГАТЕ выступать против РФ? ...
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14.03.2024 16:57 Ответить
Фамилия говорит сама за себе, гімно из россіі
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14.03.2024 17:02 Ответить
«Гроссі вважає»
А це має хоч найменше значення, що він вважає?
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14.03.2024 17:15 Ответить
прорашистський холуй, котрий буде все робити для того,щоб , окупована Запоріжська АЕС відійшла куйлу, і не була повернута у власність України...
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14.03.2024 17:50 Ответить
А как же Рейстаг, кацапы, штурм отменяеться!
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14.03.2024 18:54 Ответить
 
 