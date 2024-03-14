ВСУ сдерживают натиск рашистов на Таврическом направлении. За сутки враг 24 раза предпринимал штурмовые действия, - ОСГВ "Таврия"

Российские оккупанты усиливают давление на Таврическом направлении. Только с начала этих суток произошло 24 боевых столкновений, тогда как за прошедшие сутки - 57. Такого нашествия не было уже давно.

Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform

"В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Силы обороны продолжают ведение оборонной операции. И если за прошедшие сутки произошло в нашей операционной зоне 57 боевых столкновений, то лишь по состоянию на 8:00 утра с начала этих суток произошло уже 24 боевых столкновения", – отметил он.

По словам спикера ОСГВ "Таврия", больше всего, 12 штурмовых действий, по состоянию на 8:00 отражали защитники на участке в Донецкой области. И одна попытка штурмовых действий была в Запорожской области.

"О том напряжении, которое было ночью и какое утром, свидетельствует одна цифра. По состоянию на 8.00 утра происходило одновременно 13 боевых столкновений. Так не было уже очень давно. И это показатель того, какая нагрузка, какое давление создает враг, какая нагрузка ложится на наших воинов", - добавил Лыховий.

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