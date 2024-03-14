С 23 марта в Донецкой области начнется эвакуация населения в Ривненскую и Волынскую области, - ОВА
В Донецкой области с 23 марта начнется эвакуация местного населения в Ривненскую и Волынскую области.
Об этом сообщила Донецкая ОВА со ссылкой на информацию, прозвучавшую на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, передает Цензор. НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Руководство Ривненской и Волынской ОГА доложили о готовности принять эвакуированное гражданское население из Донецкой области, в частности, с определением конкретных местоположений… Эвакуация в указанные регионы начнется 23 марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данная информация позволит эвакуированным гражданам заранее знать, какие условия для проживания их ожидают.
Особое внимание было сосредоточено на адаптации детей, маломобильного населения и людей с инвалидностью, подчеркнули в Донецкой ОВА.
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Зеленський - феєричне брехло.
Але то вже не новина.
Добре, що хоч є якась завчасна альтернатива для тамтешніх людей, а не кидалове на призволяще чи чекання допоки рашистські бомби не рівнятитимуть всі будинки із землею.
Там теж не мед але хоч бомби не падають. Поки що...