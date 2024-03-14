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Новости Война
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С 23 марта в Донецкой области начнется эвакуация населения в Ривненскую и Волынскую области, - ОВА

Евакуація населення

В Донецкой области с 23 марта начнется эвакуация местного населения в Ривненскую и Волынскую области.

Об этом сообщила Донецкая ОВА со ссылкой на информацию, прозвучавшую на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, передает Цензор. НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Руководство Ривненской и Волынской ОГА доложили о готовности принять эвакуированное гражданское население из Донецкой области, в частности, с определением конкретных местоположений… Эвакуация в указанные регионы начнется 23 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная информация позволит эвакуированным гражданам заранее знать, какие условия для проживания их ожидают.

Особое внимание было сосредоточено на адаптации детей, маломобильного населения и людей с инвалидностью, подчеркнули в Донецкой ОВА.

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Автор: 

эвакуация (2099) Донецкая область (9950)


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Топ комментарии
+14
Оце так "подарунок" місцевим! Це самі каліровані сєпари, які сиділи до останнього, "ждуни", чекали на кацапів, ой не повезло
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14.03.2024 16:35
+12
Так, здача не тільки Донецької області, а України, розпочала ця медведчуківсько-************* з розмінування Чонгару.І нарід сприймає це, як необхідне, як месію.
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14.03.2024 16:29
+8
Ця ***** медведчуківська верещучка підтверджує цими діяннями здачу ЗЕлею Донбасу *****!
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14.03.2024 16:26
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Ця ***** медведчуківська верещучка підтверджує цими діяннями здачу ЗЕлею Донбасу *****!
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14.03.2024 16:26 Ответить
Так, здача не тільки Донецької області, а України, розпочала ця медведчуківсько-************* з розмінування Чонгару.І нарід сприймає це, як необхідне, як месію.
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14.03.2024 16:29 Ответить
Потенційні коригувальники
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14.03.2024 16:32 Ответить
вони не поїдуть
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14.03.2024 17:00 Ответить
Це що, згідно оманських договорняків? Ото вже ''щастячко'' полішукам підвалить.
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14.03.2024 16:32 Ответить
Фронт "стабілізувався". Ага...
Зеленський - феєричне брехло.
Але то вже не новина.
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14.03.2024 16:32 Ответить
Вот местные то обрадуются кормильцам
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14.03.2024 16:33 Ответить
Аби не кучно селили.
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14.03.2024 16:58 Ответить
Оце так "подарунок" місцевим! Це самі каліровані сєпари, які сиділи до останнього, "ждуни", чекали на кацапів, ой не повезло
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14.03.2024 16:35 Ответить
Частина какаяразніци,немало і нормальних українців там є.Вата частково перепрошиється
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14.03.2024 16:42 Ответить
Ну, що... Дякуємо "партнерам" за своєчасну "допомогу"... Як там М.В. Гоголь писав? "Ну, що синку, допомогли тобі твої ляхи?" У них, сенат, Трамп, Шольц, фермери на кордоні. У нас розселення сепарів по Україні, та загиблі хлопці, яким нема чим стріляти у відповідь.
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14.03.2024 16:43 Ответить
Скільки Ви і такі як Ви будуте звинувачувати партнерів за допомогу? Вони багато нам допомогли, а Ви краще запитайте у свого, якого вибрали у 2019 році і дали йому монобільшість у Верховній Раді, його уряд в неконституційний ОП, де наші снаряди? Де наша зброя? Де наші ракети? Де наші мільйони дронів? Де наші підготовленя укріплення за Авдіївкою?
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14.03.2024 18:13 Ответить
Подивись обсяги Ленд-лізу в 41-45-му. Чи ти справді думаєш, що при "правильному" український ВПК міг би тягатися з ВПК рашки, Ірану та КНДР разом взятими? Тоді ти дійсно повний ідіот.
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14.03.2024 18:19 Ответить
Пан , розповідає мені про обсяги допомоги 1941-1945 років радянськлму союзу? Порівнював пан договори, підписані радянським союзом і США та іншими країнами? Кажете, що укрїнський ВПК не може тягатися із кацапським? Так я це знаю, але хоч щось вже можна було зробити за 5 років, коли США двали мільярди доларів і безкоштовно зброю? Снаряди потребують не великих технологій, також міни та дрони, а в нас продовжується "велике крадівництво" і заміна старої бруківки на нову. Для кого будуємо, що вже перемогли ворога? Я розумію, що на будівництві і бруківці можна багато вкрасти, але коли вже ці мародери нажеруться?
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14.03.2024 20:14 Ответить
Так, за 5 років дійсно можна було багато чого зробити. Тим більше, що не прилітало по всій території і повномасшабної війни не було. Але не спромоглись, навіть, на патронний заводик. Навпаки, знищили, навіть, те що було на складах.
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14.03.2024 22:30 Ответить
...де наші снаряди? Де наша зброя?... А спитайте у Вашого босса - роботодавця - де Свинарчуки, та інші його друзі - патріоти? Де Гонтарева і кошти більш ніж 100 розкрадених банків. Є тільки розголужена мережа Рошен. І хочу сказати, на яку не один дрон не впав.
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14.03.2024 21:16 Ответить
Певне, там буде жорстока заруба в найближчі місяці.
Добре, що хоч є якась завчасна альтернатива для тамтешніх людей, а не кидалове на призволяще чи чекання допоки рашистські бомби не рівнятитимуть всі будинки із землею.
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14.03.2024 16:44 Ответить
а нащо вони нам на кордоні з Білоруссю? тут достатньо колишнього лугандонського мента, а тепер голову військової адміністрації Погуляйка,що стягує вже кілька років сюди 'своїх' . Боюсь, щр скоро почуємо і тут 'путєн ввєді'
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14.03.2024 16:50 Ответить
до речі, тут ще з лютого 2022 немало біженців зі сходу понаїжало, у яких родичі в кацапській армії в Криму або в днр, самі розповідають і не бояться, говорять, якби ми там жили, то також би пішли. І на хера вони нам тут?
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14.03.2024 16:57 Ответить
Таких, як Погуляйко, ще при Янику закидали. Прокурор був донецький. По селах порозкидують, то більшість соціалізується.
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14.03.2024 17:03 Ответить
Хай їдуть. Не слухають всяких сідорів-ухилянтів.
Там теж не мед але хоч бомби не падають. Поки що...
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14.03.2024 17:18 Ответить
Кацапи після страшних голодоморів, коли зааморили голодом до 15 мільйонів українців, переселили у пусті українські хатки на схід і південь московитів, які у 2014 році покликали пуйло і його терористичну армію. А сьогодні пані верещук по команді єрмака і Зеленського пересиляють проросійське населення поближче до білозасрашки і Польщі. Допомагає ворогу, чи піулується за громадян? Якщо піклується, то чому не запропонувли переїхати в Кривий Ріг, там і ближче до своїх і місто велике.
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14.03.2024 18:46 Ответить
Допишу, що спочатку Зеленський приютив в Києві Луганських і Донецьких татарова,данилова, шурму, смірнова, петрова та інших, а сьогодні витягують проросійських "какая разница", щоб розбадяжити стійких українців.
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14.03.2024 18:49 Ответить
Поживемо -- побачимо... Або вони сидітимуть як миші, або буде Волинська різня №2 !!! І це серйозно.
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14.03.2024 19:51 Ответить
 
 