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В Сумской области возобновлена связь после обстрела РФ теле- и радиоинфраструктуры области, - ОВА

сумщина,телевежа

В Сумской области возобновили мобильную связь, которая отсутствовала в результате российских ракетных и авиаударов по теле- и радиоинфраструктуре региона.

Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, что касается радио и телевидения во время консультаций с Офисом президента и правительством, были спланированы мероприятия, которые через несколько дней будут способствовать ликвидационным работам по эфирному вещанию.

"Что касается кабельного вещания, то мы перевели пользователей радио и телевещания на кабельное", - отметил глава ОВА.

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Также Артюх добавил, что информированию населения о воздушных тревогах ничего не мешает.

Напомним, сегодня, 14 марта, российские террористы нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам региона. Временно были выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.

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обстрел (27731) связь (322) Сумская область (3287)


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Як це " ми перевели користувачів радіо та телемовлення на кабельне", - зауважив голова ОВА. Джерело:
Цей генерал розуміє що каже?
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14.03.2024 17:15 Ответить
та пофіг, шо він каже. кацапи утюжать Сумщину так, шо все одно не протягне довго ні кабельне, ні безкабельне.
за останніх двоє суток кількість обстрілів більша, ніж за попередні півроку. схожевідкривається новий фронт.
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14.03.2024 18:32 Ответить
 
 