В Сумской области возобновлена связь после обстрела РФ теле- и радиоинфраструктуры области, - ОВА
В Сумской области возобновили мобильную связь, которая отсутствовала в результате российских ракетных и авиаударов по теле- и радиоинфраструктуре региона.
Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, что касается радио и телевидения во время консультаций с Офисом президента и правительством, были спланированы мероприятия, которые через несколько дней будут способствовать ликвидационным работам по эфирному вещанию.
"Что касается кабельного вещания, то мы перевели пользователей радио и телевещания на кабельное", - отметил глава ОВА.
Также Артюх добавил, что информированию населения о воздушных тревогах ничего не мешает.
Напомним, сегодня, 14 марта, российские террористы нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам региона. Временно были выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.
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