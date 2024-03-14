Украина ни с кем не будет согласовывать цели, которые будет атаковать в РФ, - Данилов

Украина ни с кем не согласовывает цели, атакуемые на территории России.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы добрались уже до Рязани сегодня, то это еще далеко не наш рекорд. Поверьте, дальше будет, и мы не будем останавливаться. Более того, ни с кем не будем согласовывать, какие цели будем накрывать в РФ, что касается военно-промышленного комплекса, питающего российскую армию, - оно все будет уничтожаться", - заявил Данилов.

Как сообщалось, в ночь на среду, 13 марта, дроны атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области России, а также нефтезавод в Рязани.

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