Украина ни с кем не будет согласовывать цели, которые будет атаковать в РФ, - Данилов
Украина ни с кем не согласовывает цели, атакуемые на территории России.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Если мы добрались уже до Рязани сегодня, то это еще далеко не наш рекорд. Поверьте, дальше будет, и мы не будем останавливаться. Более того, ни с кем не будем согласовывать, какие цели будем накрывать в РФ, что касается военно-промышленного комплекса, питающего российскую армию, - оно все будет уничтожаться", - заявил Данилов.
Как сообщалось, в ночь на среду, 13 марта, дроны атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области России, а также нефтезавод в Рязани.
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у красном пиджакє
нам ще Таурусів не дали !
так, так, тих самих, що замість кримського мосту полетять на мацкву
де та потрібна кількість безпілотників на території параші???
де та потрібна кількість бпла на фронті???
щоб спинити наступ та послабити парашу з середини оркостану
1. Маневрування батареї та вихід з зони ураження на максимальній швидкості за межі дальності ворожих дронів, окремими машинами, не очікуючи команд та колон має бути визначено як один з приортетів бойової підготовки.
2. У разі активної бойової роботи та недоцільності на деякий час залишати позиційний район, позиції Patriot має в обов'язковому порядку прикриватись зенітно-ракетними системами малої дальності.
3. Засоби РЕБ у випадку наближння дронів до позиційних районів Patriot мають ставити направлені перешкоди відеосигналу дронів противника, щоб ускладнити спостереження та визначення цілі.
4. В позиційному районі Patriot навколо мають розготоратись макети, які імітують роботу батареї. Такі засоби маскування досі не застосовуються, хоча вартість таких макетів у сотні разів менше вартості однієї пускової. Ворог повинен постійно бачити хіибні цілі і витрачати час на їх ідентифікацію та боєкопмлект на ураження. Справжні машини системи Patriot повинні мати комплект маскування, щоб приховувати свій сілует від швидкого розпізнавання. Командування Повітряних сил макети Patriot не застосовує, хоча це найпотужніша зброя яка потребує максимального захисту.
Віповідальність за ураження пускових установок Patriot в повній мірі несе командування Повітряних сил, частково - командування батареї, яке не встигло вивести особовий склад та техніку з-під удару.
Стояти у колонах на відкриому місці в зоні дій дронів противника - смертельно небезпечно, прошу військовослужбовців не чекати ніколи команди на рух, а діяти по обстановці, не допускати скупчень, не стояти.
Це не перший випадок обстрілів росіянами позицій Patriot, і випадки абсолютно незрозумілого тривалого знаходження на позиціях, запізнення з маневром, трапляються, на жаль, не вперше. Але висновки досі не були зроблені, і тому закономірно, що наслідком відсутності післяопераційного аналізу стала трагедія 9 березня під Покровськом.
Війна не пробачає не засвоєних уроків. Споіваюсь, що нарешті висновки будуть зроблені, і війська отримають точні накази і в тактиці бойового застосування та в забезпеченні роботи ППО нарешті почнуться системні зміни.
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Подейкують, що припинення атак БПЛА із листопада 2023-го по підмосковських територіях, де сконцентровані всі основні виробництва та проектні установи з виготовлення ракетного озброєння, а також по заводах з продукуванея пороху і вибухівки сталось одразу після заміни командувача ССО ЗСУ генерала Хоренка.
Після цього рашисти полегшено видихнули, бо їм світив повний колапс логістики на всіх неосяжних просторах пітьми через припинення функціонування еропортів довкола москви.
Це - по-перше.
А по-друге, "биття вікон" спричинило перманентний план "Ковер" в московських аеропортах та постійний страх ворога від можливості ударів по військових об'єктах, яких в москві валом.
* до речі, декілька попадань були, що спричинили пожежі і руйнування - в секретний "НИИ" та в неказисту будівлю, яка виявилась військовим розвідувально-комунікаційним центром.
Саме через це відбулось розміщення установок ЗРК "ПанцирьС1" на дахах висоток, як в центрі, так і по периметру цього мегаполісу пітьми, що незворотньо вело би до масованого гарматно-ракетного обстрілу всіх прилеглих будинків та проспектів й вулиць в радіусі 15 - 20 км і до випадкових жертв серед "мирняка" від вогню ППО, які би були не зрівнянні та на порядки більші від тих, що було у Бєлгороді.
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Як скаже кріт кремля Єрмак, так і буде!
ГУР и ССО - абсолютно разные стуктуры.
А про "угробленный отряд РДК" - ты пересмотрел рашистской пропаганды - ни одного трупа рашисты не показали - исключительно вранье на словах.
так то не я, а ваш любимий зеля на вас навалів і далі валяє.
Так ніби це не таємниця.
Ще нещодавно вся іпсарня волала що про звільнення залужного то вороже іпсо. Навіть міністерство оборони дописом відмітилось, типу спростували. А виявилось правдою. Зеля настільки дрібний і мєрзкопакостний, що заради себе здасть всіх - і державу і зебілів. Нікого не пошкодує. Власне через нього їх уже достатньо поменшало, але іншим не йметься, ******* як кацапи хутіна.
З Залужним це у них вийшло - зараз взялися за Буданова і паралельно про інших не забувають.
Що з вами не так у цьому житті?
Ану - давайте, перевіримо, на скільки ви взагалі здатні на адекватний аналіз і адекватне ставлення, а не є просто жертвою пропаганди однієї політсили.
Достатньо того що він співмешкав з підкадирівським блазнем у будинку вора в законі чи якогось маститого афериста.
Тим часом ЗМІ повідомили про можливу наявність в Олександра Гогілашвілі паспорта громадянина Росії, що до роботи в МВС він певний час проживав у Росії і працював помічником депутата російської Держдуми Миколи Валуєва.
Про нещодавню історію з отруєнням його дружини треба нагадувати ? Брехня чистої води.
Він мутний ,брехливий, і не впевнена що служить Україні. Лише за гроші зеленському.
Ви обрали такого президента при якому якось треба було витягувати державу з лайна. Ясно ким. Зебілами. Їх же більше. А ви мріяли буде інакше ? Нічого не зміниться. Зараз тим більше людей ніхто не береже. До того ж не вам писати про військових з туберкульозом. Самі то туди не йдете. А хтось мусить.
А то, что ты бот на зарплате, который все подвязывает к Буданову, которого тебе прописали по методичке топить - это очевидно.
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