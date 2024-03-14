За якобы "нарушение комендантского часа" оккупанты отбирают на ВОТ автомобили у жителей, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины захватчики конфисковывают у жителей автомобили за якобы "нарушение комендантского часа".

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Также в Центре сообщают, что у жителей конфискуют имущество и принуждают строить укрепления и рыть окопы для российских военных.

"При этом задержанных проверяют на наличие российского паспорта и просматривают содержимое телефонов, и в случае подозрений в нелояльности жителей задерживают. Под разными "оправданиями" захватчики похищают имущество украинцев и, в частности, лишают их права собственности на недвижимость", - уточнили в ЦНС.

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