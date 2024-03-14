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За якобы "нарушение комендантского часа" оккупанты отбирают на ВОТ автомобили у жителей, - ЦНС

авто,війна,тот

На временно оккупированных территориях Украины захватчики конфисковывают у жителей автомобили за якобы "нарушение комендантского часа".

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Также в Центре сообщают, что у жителей конфискуют имущество и принуждают строить укрепления и рыть окопы для российских военных.

"При этом задержанных проверяют на наличие российского паспорта и просматривают содержимое телефонов, и в случае подозрений в нелояльности жителей задерживают. Под разными "оправданиями" захватчики похищают имущество украинцев и, в частности, лишают их права собственности на недвижимость", - уточнили в ЦНС.

Читайте также: В РФ недовольны уровнем поддержки среди жителей оккупированных территорий, - Центр нацсопротивления

Автор: 

армия РФ (19613) оккупация (10188) Центр национального сопротивления (576)


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Топ комментарии
+5
Та ціль понятна - "все ваше майно - наше, Ви -ніхто. Чекайте смерті і радійте що ще не вмерли". Все як і в 20-х, 30-х. і тд. Московит купив айфон але від того не змінився
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14.03.2024 17:25
+4
То не ухиляйтесь.
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14.03.2024 17:29
+4
Та якось не бентежить бо там залишились ті хто ждав це бидло і щаслив що попав в парашу
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14.03.2024 17:32
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Та ціль понятна - "все ваше майно - наше, Ви -ніхто. Чекайте смерті і радійте що ще не вмерли". Все як і в 20-х, 30-х. і тд. Московит купив айфон але від того не змінився
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14.03.2024 17:25 Ответить
В Україні теж наче планують відбирти майно тих кого назначать ухилянтами ?
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14.03.2024 17:26 Ответить
То не ухиляйтесь.
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14.03.2024 17:29 Ответить
А ти чого сидиш тут ротом вонючим ******?Бігом в військомат сволота
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14.03.2024 17:33 Ответить
Кацапе, тебе, козломорда забула спитати. Дзеркало - то твій ворог.
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14.03.2024 18:33 Ответить
Нажаль ні, не планують
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14.03.2024 20:27 Ответить
А чого нажаль ?
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14.03.2024 21:46 Ответить
Та якось не бентежить бо там залишились ті хто ждав це бидло і щаслив що попав в парашу
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14.03.2024 17:32 Ответить
Ну там не всі таки! Потвори є скрізь!!!
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14.03.2024 17:54 Ответить
Зате в нас тандири вільно катаються в будь-який час ще й збивають військових на блок-постах.
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14.03.2024 18:12 Ответить
З нашими порушниками так само треба!!!
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14.03.2024 18:15 Ответить
 
 