РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9653 посетителя онлайн
Новости Война
715 14

Зеленский и Шольц провели телефонный разговор: Обсудили политическое, экономическое и оборонное сотрудничество

олаф,шольц

Канцлер Олаф Шольц провел разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Мы стойко стоим на стороне Украины, я это подтвердил президенту Украины Владимиру Зеленскому еще раз в телефонном разговоре. Мы продолжим поддерживать Украину в тесной координации с нашими международными партнерами. Так долго, как это будет нужно", - отметил канцлер.

Олаф Шольц

Президент Зеленский в Telegram рассказал о деталях разговора.

Глава государства поблагодарил Шольца и немецкий народ за длительную всестороннюю поддержку Украины и ее фиксацию в двустороннем соглашении по безопасности.

"Обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество. Приветствовал утверждение Европейской комиссией проекта переговорных рамок. Украина завершила выполнение всех четырех законодательных шагов, определенных Европейской комиссией в Пакете расширения, что является основанием для одобрения переговорной рамки. Теперь шаг за государствами-членами. Быстрая реакция партнеров продемонстрирует приверженность курсу на вступление Украины в ЕС.

Читайте также: Встреча Веймарского треугольника в Берлине будет посвящена помощи Украине, - Шольц

Обсудили развитие оборонного сотрудничества как на уровне государств, так и представителей оборонно-промышленного комплекса и локализацию оборонного производства в Украине. Передал приоритетные потребности украинских защитников в бронетехнике, артиллерии и ПВО. Также благодарю Германию за присоединение к усилиям Чешской Республики по закупке артиллерийских снарядов для Украины", - говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями по результатам Конференции по поддержке Украины в Париже 26 февраля и скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу в Берлине с участием Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Дональда Туска.

Кроме этого Зеленский и Шольц обсудили организацию Конференции по восстановлению Украины (URC-2024) в Берлине в июне. Отметил участие представителя Германии в подготовке Глобального саммита мира.

Автор: 

Германия (7063) Зеленский Владимир (20787) Шольц Олаф (912)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Говорили, балакали…
показать весь комментарий
14.03.2024 17:16
+3
Про Тауруси побалакали? Чи запрошував на шашлики?
показать весь комментарий
14.03.2024 17:46
+3
Шольц поцікавився: з якою метою було призупинено українську ракетну програму?
показать весь комментарий
14.03.2024 18:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говорили, балакали…
показать весь комментарий
14.03.2024 17:16 Ответить
На даний момент ФРН найбільший спонсор України. Тай колінно-ліктьова поза орбана і фіцца також їх заслуга.
показать весь комментарий
14.03.2024 17:21 Ответить
Я це розумію, але це моя алергічна реакція на прізвище зеленський!
показать весь комментарий
14.03.2024 17:25 Ответить
буває
показать весь комментарий
14.03.2024 17:50 Ответить
Боневтик предложил Шольцу обменять Сапсан на Таурус. Шольц в ответ предложил обменять украинский асфальт на немецкий. 10 км немецкого на 1 км украинского. Пропорционально его цене для бюджета. Выгодное предложение, надо брать.
показать весь комментарий
14.03.2024 17:26 Ответить
Сподіваюсь після його жартів нам не пришлють таке:
показать весь комментарий
14.03.2024 17:31 Ответить
Один крутиться аби не дати ракети, а інший крутиться якби виконати ''оманські договорняки'' і при цьому зберегти свою шкуру.
показать весь комментарий
14.03.2024 17:39 Ответить
V etom godu nemci predast takyje *******,eto novyje.Mogut streliat do 40 kilometrov,interesno to strelbi oni neostanavlivajetsia sxodu streliajet i ujedet
показать весь комментарий
14.03.2024 17:42 Ответить
Patriot nado bylo prosit s nemcev ecio 2 sistemi primerno 18 puskatelej.U nix 15 sistem Patriot jest
показать весь комментарий
14.03.2024 17:44 Ответить
Про Тауруси побалакали? Чи запрошував на шашлики?
показать весь комментарий
14.03.2024 17:46 Ответить
Шольц поцікавився: з якою метою було призупинено українську ракетну програму?
показать весь комментарий
14.03.2024 18:08 Ответить
https://t.me/voynareal/85544 😁Той самий десант в Козинці Інфа сотка, кум сусіда, що працює в ЦРУ скинув ,
показать весь комментарий
14.03.2024 18:43 Ответить
Козинка (Бєлгородська область)
показать весь комментарий
14.03.2024 18:44 Ответить
От не розумію... Про що міг політик гворити з клованом?
Про висоту клавіатури піаніно?
показать весь комментарий
14.03.2024 19:18 Ответить
 
 