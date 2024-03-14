Зеленский и Шольц провели телефонный разговор: Обсудили политическое, экономическое и оборонное сотрудничество

Канцлер Олаф Шольц провел разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Мы стойко стоим на стороне Украины, я это подтвердил президенту Украины Владимиру Зеленскому еще раз в телефонном разговоре. Мы продолжим поддерживать Украину в тесной координации с нашими международными партнерами. Так долго, как это будет нужно", - отметил канцлер.

Президент Зеленский в Telegram рассказал о деталях разговора.

Глава государства поблагодарил Шольца и немецкий народ за длительную всестороннюю поддержку Украины и ее фиксацию в двустороннем соглашении по безопасности.

"Обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество. Приветствовал утверждение Европейской комиссией проекта переговорных рамок. Украина завершила выполнение всех четырех законодательных шагов, определенных Европейской комиссией в Пакете расширения, что является основанием для одобрения переговорной рамки. Теперь шаг за государствами-членами. Быстрая реакция партнеров продемонстрирует приверженность курсу на вступление Украины в ЕС.

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Обсудили развитие оборонного сотрудничества как на уровне государств, так и представителей оборонно-промышленного комплекса и локализацию оборонного производства в Украине. Передал приоритетные потребности украинских защитников в бронетехнике, артиллерии и ПВО. Также благодарю Германию за присоединение к усилиям Чешской Республики по закупке артиллерийских снарядов для Украины", - говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями по результатам Конференции по поддержке Украины в Париже 26 февраля и скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу в Берлине с участием Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Дональда Туска.

Кроме этого Зеленский и Шольц обсудили организацию Конференции по восстановлению Украины (URC-2024) в Берлине в июне. Отметил участие представителя Германии в подготовке Глобального саммита мира.