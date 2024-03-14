РФ могла заглушить GPS-сигнал самолета ВВС Британии, на котором находился Шеппс, - СМИ
Россию подозревают в глушении спутникового сигнала самолета ВВС Великобритании, на котором британский министр обороны Грант Шеппс возвращался из Польши.
Об этом агентству Reuters сообщил источник в британском правительстве и путешествовавшие с Шеппсом журналисты, информирует Цензор.НЕТ.
По словам собеседников Reuters, сигнал GPS на самолете был заблокирован в течение около 30 минут в тот момент, когда самолет пролетал вблизи Калининградской области России.
Они добавили, что в это время мобильные телефоны не могли подключаться к интернету, поэтому самолет был вынужден использовать альтернативные методы для определения своего местонахождение.
Минобороны Британии отказалось официально комментировать ситуацию.
Собеседник ведомства в комментарии The Times сказал, что у британской авиации есть алгоритм действий на случай подобных сбоев, но они "создают неоправданный риск для гражданских самолетов и могут потенциально угрожать жизни людей".
"Этому нет никакого оправдания, и это очень безответственное поведение со стороны России", - добавил источник.
Также The Times пишет, что Россия регулярно раньше глушила сигнал на британских самолетах, взлетающих с авиабазы "Акротири" на Кипре, но с бортами, на которых находятся британские чиновники, такое происходит редко.
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А ті тролі і корисні ідіоти, що тебе лайкають також впевнені у власній безсмертності?
Ну -ну дограєтеся що *уйло збивати літаки вам почне.
А як раніше літали, поки не було інтернету?
И это не сарказм .