РФ могла заглушить GPS-сигнал самолета ВВС Британии, на котором находился Шеппс, - СМИ

Россию подозревают в глушении спутникового сигнала самолета ВВС Великобритании, на котором британский министр обороны Грант Шеппс возвращался из Польши.

Об этом агентству Reuters сообщил источник в британском правительстве и путешествовавшие с Шеппсом журналисты, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников Reuters, сигнал GPS на самолете был заблокирован в течение около 30 минут в тот момент, когда самолет пролетал вблизи Калининградской области России.

Они добавили, что в это время мобильные телефоны не могли подключаться к интернету, поэтому самолет был вынужден использовать альтернативные методы для определения своего местонахождение.

Минобороны Британии отказалось официально комментировать ситуацию.

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Собеседник ведомства в комментарии The Times сказал, что у британской авиации есть алгоритм действий на случай подобных сбоев, но они "создают неоправданный риск для гражданских самолетов и могут потенциально угрожать жизни людей".

"Этому нет никакого оправдания, и это очень безответственное поведение со стороны России", - добавил источник.

Также The Times пишет, что Россия регулярно раньше глушила сигнал на британских самолетах, взлетающих с авиабазы "Акротири" на Кипре, но с бортами, на которых находятся британские чиновники, такое происходит редко.

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