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РФ могла заглушить GPS-сигнал самолета ВВС Британии, на котором находился Шеппс, - СМИ

шеппс

Россию подозревают в глушении спутникового сигнала самолета ВВС Великобритании, на котором британский министр обороны Грант Шеппс возвращался из Польши.

Об этом агентству Reuters сообщил источник в британском правительстве и путешествовавшие с Шеппсом журналисты, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников Reuters, сигнал GPS на самолете был заблокирован в течение около 30 минут в тот момент, когда самолет пролетал вблизи Калининградской области России.

Они добавили, что в это время мобильные телефоны не могли подключаться к интернету, поэтому самолет был вынужден использовать альтернативные методы для определения своего местонахождение.

Минобороны Британии отказалось официально комментировать ситуацию.

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Собеседник ведомства в комментарии The Times сказал, что у британской авиации есть алгоритм действий на случай подобных сбоев, но они "создают неоправданный риск для гражданских самолетов и могут потенциально угрожать жизни людей".

"Этому нет никакого оправдания, и это очень безответственное поведение со стороны России", - добавил источник.

Также The Times пишет, что Россия регулярно раньше глушила сигнал на британских самолетах, взлетающих с авиабазы "Акротири" на Кипре, но с бортами, на которых находятся британские чиновники, такое происходит редко.

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Автор: 

авиация (2842) Великобритания (5017) россия (96095) Грант Шеппс (56)


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Топ комментарии
+36
потрібен привентивний обеззброюючий ядерний удар по росії. це набагато зменьшить шкоду світові, яку росія планує нанести.
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14.03.2024 17:34
+25
Кацапи тільки і вміють ср@ти під чужі двері.
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14.03.2024 17:35
+20
А визначити де знаходиться ота ''глушилка'' і влупити туди чимось великим слабо? Все ескалації боїтеся!
Ну -ну дограєтеся що *уйло збивати літаки вам почне.
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14.03.2024 17:36
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потрібен привентивний обеззброюючий ядерний удар по росії. це набагато зменьшить шкоду світові, яку росія планує нанести.
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14.03.2024 17:34 Ответить
А вони у відповідь нанесуть, дебіле.
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14.03.2024 17:41 Ответить
Значить треба нанести першими по Росії ядерні удари щоб вона вже не насла ніколи
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14.03.2024 17:51 Ответить
Це так не працює. Любий удар яо по рф викличе миттєвий удар у відповідь. А серед ******** політиків апокаліптичних маньяків нема.
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14.03.2024 18:41 Ответить
не викличе, це вже неодноразово прораховувалось іншими країнами. українські Воєводи шахтного базування на зараз втратили термін придатності 30 років, а сармати так і не вдалося поставити. Все інше привентивно знищується.
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14.03.2024 19:25 Ответить
...вони вже нанесли усе, що змогли.. решта - небезпечна для них усих так само, як і для усих.. тільки до усих це має бути ще доставлене, а вони, прості кацапи, просто поряд...
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14.03.2024 17:59 Ответить
Рокетами с прокисшим плутонием и паржавелым ураном.
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14.03.2024 21:48 Ответить
Тролі, ви розносячи цю ядерну пургу, впевнені, що виживете у ядерній катастрофі?
А ті тролі і корисні ідіоти, що тебе лайкають також впевнені у власній безсмертності?
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14.03.2024 19:16 Ответить
а ти значить кацапський троль під українським прапором? намочів штанці? після массованого привентивного удару по росії - цапи відповісти вже не зможуть.
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14.03.2024 19:22 Ответить
Ти вже перевірив, що " відповісти незможуть" і пішов півас сосати ?
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14.03.2024 19:39 Ответить
перевіряв Пентагон, а не я.
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14.03.2024 19:50 Ответить
Ага і особисто тобі, тролю, доповів результати " перевірки" .
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14.03.2024 20:04 Ответить
ну то вже не твоє свиняче рило туди пхать.
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14.03.2024 20:08 Ответить
Да ярцбздя перевирыв, не литае. ПС. Лапать мардовский када писсыс, партянки снимай, через нет ваняють.
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14.03.2024 21:51 Ответить
Кацапам потрібно ліки підкинути,10 мегатон по москві,інакше вони не виздоровіють
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14.03.2024 17:34 Ответить
Ну і на хера було везти прем'єр-міністра через ********? Досвід поляків чи мн17 нічого не вчить? Непугані? Ну-ну.
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14.03.2024 17:35 Ответить
Они давно не летают через ********. Британские ученые что-то перемудрили.)
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14.03.2024 17:44 Ответить
Кацапи тільки і вміють ср@ти під чужі двері.
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14.03.2024 17:35 Ответить
Вони вже їх почали палити, але нажаль приступ "глибокої стурбованості" не проходить у декого й адекватної відповіді й досі немає!
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14.03.2024 17:59 Ответить
А визначити де знаходиться ота ''глушилка'' і влупити туди чимось великим слабо? Все ескалації боїтеся!
Ну -ну дограєтеся що *уйло збивати літаки вам почне.
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14.03.2024 17:36 Ответить
Надо выразить жесточайшую озабоченность.
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14.03.2024 17:41 Ответить
Ви б ще через ніжній тагіл курс проклали, тормоза...
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14.03.2024 17:44 Ответить
але з бортами, на яких перебувають британські високопосадовці, таке стається рідко - це дуже слабка втіха, але ж Європа продовжує втішатись...
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14.03.2024 17:45 Ответить
У цій справі головне почати... З нетерпінням чекаємо на реакцію Британії, а поки дочекаємось робимо ставки на: занепокоєність, глибоку занепокоєність, якнайглибшу глибоку занепокоєність, пропонуйте інші варіанти
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14.03.2024 17:51 Ответить
А якими засобами рашка глушить сигнал на Кіпрі? Це ж від кацапстану далеко?
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14.03.2024 17:47 Ответить
Бази в Сирії + флот.
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14.03.2024 17:48 Ответить
У британських пілотів схоже вже на землі проблеми з навігацією почалися, якщо вони з Польщі до Британії поверталися через Кеніксберг.
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14.03.2024 17:47 Ответить
Поблизу Калінінградської області, а не через.
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14.03.2024 17:59 Ответить
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14.03.2024 18:02 Ответить
Сподіваюсь,занепокоєність чи стурбованість великі були?
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14.03.2024 17:58 Ответить
,,безвідповідальна поведінка"??! І це все?! Нумно чекайте як рашка в черговий раз ще когось ,,приземлить"!
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14.03.2024 18:02 Ответить
"Вони додали, що в цей час мобільні телефони не могли підключатися до інтернету, тож літак був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцеперебування... ...британська авіація має алгоритм дій на випадок подібних збоїв, але вони "створюють невиправданий ризик для цивільних літаків і можуть потенційно загрожувати життю людей".

А як раніше літали, поки не було інтернету?
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14.03.2024 18:09 Ответить
Мужик с компасом и картой сидел, штурман назывался... однако.)))
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14.03.2024 18:21 Ответить
Схоже, він би і зараз не був би зайвим.
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14.03.2024 18:28 Ответить
До сраки ті глушилки. Якщо цікаво - https://www.youtube.com/watch?v=pbddAUES_AY Boeing 737-200. Гайд по CIVA. Инерциальные системы навигации.

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14.03.2024 21:08 Ответить
Британський льова витреться хустинкою від харкотиння кацапів і буде дальше висловлювати глибоченну стурбованість!
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14.03.2024 18:20 Ответить
И это они ещё не начинали.
И это не сарказм .
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14.03.2024 18:44 Ответить
І що горда Британія, поставила кацапам на вид чи просто втерлася?
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14.03.2024 19:15 Ответить
втерлася
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15.03.2024 01:18 Ответить
Визначати глушилку та одразу знищувати за порушення міжнародних правил - без усяких судових проваджень.
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14.03.2024 19:20 Ответить
..кацапсячі глушать сигнали GPS вздовж сирійського узбережжя до Кіпру... фактично більшу північну частину Ізраїля... райони південної Туреччини від кордону Сирії до кордону Ірака... Глушать над Вірменією... ICAO постійно вказує смердячим на недопустимість подібного..але возик стоїть на місці. І от нещодавно почали північну Польщу глушити... Не постійно..а моментами. Собаки по іншому не здатні ..)))
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14.03.2024 19:41 Ответить
От і потрібно міжнародним організаціям юридично признати глушилки GPS загрозою людству. Що ті загрози мають бути знищувані як тільки з'являться.
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14.03.2024 20:15 Ответить
Ракетою треба було ******* по кацапам як тапком таргана і летіти собі далі
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14.03.2024 23:05 Ответить
 
 