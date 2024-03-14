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Парламентарии из 20 стран не признают легитимность российских выборов на ВОТ Украины

рф,вибори,фейкові

Представители комитетов иностранных дел 20 мировых стран не признают легитимность выборов, проводимых Россией на украинских временно оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель парламентского комитета по иностранным делам Литвы Жигимантас Павиленис в соцсети Х.

Под общим заявлением поставили подписи главы комитетов 20 стран: Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Люксембурга, Чехии, Германии, Молдовы, Польши, Израиля, США, Ирландии, Италии, Исландии, Румынии, Бельгии, Канады, Дании, Испании и Великобритании.

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Чиновники заявили, что российские оккупационные власти организовали выборы, дата которых совпадает с 10-й годовщиной аннексии Крыма, а это "откровенная провокация".

"Россия намерена распространить эти выборы на территории, которые она оккупировала и незаконно аннексировала в Украине, что выглядит попыткой легитимизировать ее временную оккупацию украинской территории", - говорится в заявлении.

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Проведение выборов на ВОТ Украины – это прямое нарушение принципов Устава ООН, а также международного права, суверенитета и независимости Украины", - подчеркнули главы комитетов.

"Мы решительно осуждаем империалистические действия России и ее продолжающуюся агрессию против Украины. Мы безоговорочно отвергаем легитимность выборов, которые проводит Россия на оккупированных украинских территориях. Такие действия России на международно признанной территории Украины абсолютно нелегитимны и не будут признаны международным сообществом", - идет речь в заявлении.

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Автор: 

Литва (2498) МИД (6993) оккупация (10188) Фейковые выборы (81)


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А що вони на росії легітимні?
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14.03.2024 19:06 Ответить
вах чи сара ара
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14.03.2024 19:24 Ответить
А як решта країн? Виходить,що визнають? Чи як це розуміти?
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14.03.2024 19:29 Ответить
Є такі країни, на думку яких можна сміливо, вибачте, ср@ти...
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14.03.2024 19:34 Ответить
Взагалі не потрібно визнавати цих "виборів" ...
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14.03.2024 19:34 Ответить
А їх і не визнають
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14.03.2024 21:35 Ответить
Чому в переліку так мало держав? Тобто лише 20 країн світу не визнають так звані "вибори" на наших окупованих територіях?? Чи означає це, що Франція, Італія, Нідердланди, Австрія, Швеція, Фінляндія etc. визнають такі так звані "вибори" ??? Чи може це репост неповного або неточного перекладу європейських новин?
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14.03.2024 19:41 Ответить
а на паРаші в цілому кишка тонка? далі будуть стоять раком перед ******?
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14.03.2024 19:44 Ответить
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14.03.2024 22:57 Ответить
 
 