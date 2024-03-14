Совбез ООН обсудит проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины

Совет Безопасности ООН соберется 15 марта для обсуждения попыток России организовать выборы на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заседание инициировала украинская делегация. Оно начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 21:00 по Киеву).

Выборы президента РФ будут проводиться в России в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года. В декабре Центральная избирательная комиссия РФ приняла постановление о проведении президентских выборов в марте 2024 года на оккупированных территориях Украины.

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МИД Украины подчеркнул, что проведение так называемых "выборов" президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополе, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины - незаконно и не будет иметь никаких правовых последствий.