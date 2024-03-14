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Совбез ООН обсудит проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины

рф,вибори,фейкові

Совет Безопасности ООН соберется 15 марта для обсуждения попыток России организовать выборы на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заседание инициировала украинская делегация. Оно начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 21:00 по Киеву).

Выборы президента РФ будут проводиться в России в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года. В декабре Центральная избирательная комиссия РФ приняла постановление о проведении президентских выборов в марте 2024 года на оккупированных территориях Украины.

Смотрите также: "Сибирский батальон" призвал россиян игнорировать "выборы": "Не#уй голосовать на бюллетенях, давайте голосовать калибром". ВИДЕО

МИД Украины подчеркнул, что проведение так называемых "выборов" президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополе, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины - незаконно и не будет иметь никаких правовых последствий.

Автор: 

выборы (24756) оккупация (10188) Совбез ООН (1119)


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Топ комментарии
+7
Клоуни. ООН - пусте місто. Там в РадБезі країна що вирізає народи
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14.03.2024 18:19
+5
Вангую результат цього обговорення:
а)Стурбованість;
б)Глибока стурбованість;
в)Русня накладе вето на всі обговорення.
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14.03.2024 18:19
+5
Крим з 2014 року анексовано і що хтось не визнав путіна? Так і цього разу: поговорять-обговорять, можливо навіть висловлять занепокоєння, а потім мовчки визнають.
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14.03.2024 18:30
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Обговоріть.

Ось один з прикладів з минулого: https://press.un.org/en/2018/ga12108.doc.htm

UN, роздрукуйте цей "документ", і роздайте високим представникам, як йтимуть у туалет.
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14.03.2024 18:13 Ответить
За 10 років віни московії в Україні, ООН цього не знав..
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14.03.2024 18:15 Ответить
Вангую результат цього обговорення:
а)Стурбованість;
б)Глибока стурбованість;
в)Русня накладе вето на всі обговорення.
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14.03.2024 18:19 Ответить
Клоуни. ООН - пусте місто. Там в РадБезі країна що вирізає народи
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14.03.2024 18:19 Ответить
А что там обговаривать. Обявить ***** нелегитимным диктатором и на етом точка. Как можно признать выборы действительными если они проводились на неизвестной чужой территории неизвестными людьми.
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14.03.2024 18:26 Ответить
Крим з 2014 року анексовано і що хтось не визнав путіна? Так і цього разу: поговорять-обговорять, можливо навіть висловлять занепокоєння, а потім мовчки визнають.
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14.03.2024 18:30 Ответить
Так нужно с нас самих начинать. До сегодняшнего дня в Украине и даже на Цензоре ***** называют президентом.
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14.03.2024 18:38 Ответить
щось ти трохи загнув,
об"явити, признати.....
легше ж просто папісдєть і висловити стурбованість
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14.03.2024 18:42 Ответить
Обкашляют, примут резолюцию стурбованности, потом не-******* наложит на эту никчемную бамняжку кучу вето и УСЬО.
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14.03.2024 18:35 Ответить
Ага, это как в школе педсовет отругает ученика, убившего соседа по парте, за то, что он пришел в школу в кроссовках убитого...
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14.03.2024 18:36 Ответить
в так званого цивілізованого світу не вистачить сміливості визнати ***** нелегітимним. будуть й далі заглядати йому в рота, та присідати в реверансах.
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14.03.2024 18:41 Ответить
Краще б обговорили обстріли мацковским режимом Тьоткінской Народной Рєспублікі...
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14.03.2024 18:48 Ответить
Потусуються, обговорять і виразять глибоке занепокоєння за рахунок платників податків...
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14.03.2024 18:51 Ответить
Радбез ООН повинна ДНК експертизу провести

Та показати всьому Світу

Справжнього путіна -

Щоб колишня дружина Людмила

Особисто підтвердила істоту

Інакше , Вибори будуть не дійсні !!!!!!!!!!
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14.03.2024 19:09 Ответить
А ти думаєш, чого він у всіх поїздках у чемодан сере - щоб біоматеріал не смогли відібрати.
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14.03.2024 19:27 Ответить
ООН І ЦІВІЛЬНІ КРАЇНИ МОЖУТЬ НЕ ВИЗНАТИ ВИБОРИ ВЗАГАЛІ В РАШЕ І ОГЛАСИТИ ХУТИНА , як Лукашенко, не визнаним і нелегітимним . За вибори на оккупованних террториях.
ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ЗУПИНИТИ ЗАХВАТ ЗЕМЕЛЬ ДИКУНАМИ
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14.03.2024 22:06 Ответить
 
 