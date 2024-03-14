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НАПК составило протокол на экс-замглавы Нацполиции Тишлека: получал подарки в виде аренды жилья по ценам ниже рыночных

Ексзаступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протокол об административных правонарушениях в отношении бывшего заместителя главы Национальной полиции, фигурировавшего в журналистском расследовании издания Bihus.Info.

Об этом сообщило НАПК, сообщает Цензор.НЕТ.

"Он получал от знакомых подарки в виде аренды жилья по ценам ниже минимальной рыночной их стоимости. Эти факты обнаружило НАПК, проверяя информацию, обнародованную в журналистском расследовании Bihus info.

В частности, служащий безвозмездно пользовался столичной квартирой на Печерске площадью более 140 кв.м по цене ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья в Киеве. В течение всего срока пользования квартирой он получил от арендодателя подарок (хранил собственные средства) за неуплату минимальной рыночной стоимости аренды квартиры на сумму 617 тыс. грн, чем нарушил ограничения, предусмотренные законодательством.

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Кроме того, чиновник получал от знакомой подарок в виде аренды жилого дома в Киевской области площадью более 320 кв.м. Нарушая абз. 1 ч. 2 ст. 23 Закона он ежемесячно принимал подарки от арендодателя. А именно – проживал в жилом доме бесплатно, в то время как минимальная рыночная аренда такого дома составляет 75 тыс. грн в месяц. В целом должностное лицо не доплатило за аренду дома 225 тыс. грн, чем также нарушило ограничения, определенные законодательством.

Бывшему заместителю главы Нацполиции инкриминируется нарушение ограничений, предусмотренных ч. 1 ст. 23 Закона о подарке, полученном в виде аренды (пользования) квартирой и жилым домом по цене ниже минимальной рыночной стоимости.

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По вызову НАПК для предоставления объяснений и получения экземпляра протокола он не явился", - говорится в сообщении НАПК.

Расследование журналистов в отношении заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тышлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году жена Тышлека, Александра Балакай, просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тышлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по данной ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тышлека.

Также в МВД Украины по запросу Цензор.НЕТ сообщили, что Тышлек вернулся к исполнению своих обязанностей, поскольку проведенное служебное расследование не выявило фактов, свидетельствующих о наличии связей Тышлека с какими-либо уголовными авторитетами, в том числе упоминавшимися. в журналистском расследовании. Также проверка не выявила и других оснований для увольнения Тышлека с должности.

Автор: 

НАПК (1224) Тишлек Дмитрий (22)


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Топ комментарии
+5
Всю систему нужно менять радикально. Систему наказаний и поощрений для слуг народа.
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14.03.2024 18:28
+4
«Чудять» привладні на посадах… як і ухилянт чотириразовий!
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14.03.2024 18:22
+4
Поки не зламаємо корупційний хребет судовій системі порядку не буде. Божевільні зарплати і пенсії суддям спрямувати на оплати агентам, які будуть фіксувати хабарництво в режимі 24/7 /а воно у них круглодобове/ і скасування портновсько-судових кодексів і прийняття нових по зразку США.
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14.03.2024 18:42
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«Чудять» привладні на посадах… як і ухилянт чотириразовий!
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14.03.2024 18:22 Ответить
Всю систему нужно менять радикально. Систему наказаний и поощрений для слуг народа.
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14.03.2024 18:28 Ответить
Які заохочення?? Для слуг урода систему тільки через смертну кару міняти.
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14.03.2024 18:38 Ответить
Истинный ариец, характер нордический, в связях порочащих его не замечен
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14.03.2024 18:39 Ответить
гривень 17 штрафу вгатять садисти 😆
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14.03.2024 18:40 Ответить
Поки не зламаємо корупційний хребет судовій системі порядку не буде. Божевільні зарплати і пенсії суддям спрямувати на оплати агентам, які будуть фіксувати хабарництво в режимі 24/7 /а воно у них круглодобове/ і скасування портновсько-судових кодексів і прийняття нових по зразку США.
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14.03.2024 18:42 Ответить
Тобі подобяться ганяти воздух піонерськими чи лозунгами, мантрами які всі чують 30 років?
Судді- такаж частина народу як і ти і менталітет суддямм прокурорам, поліцейським, начальникам ЖЕКів не інопланетяни вставили, а виросли вони серед таких же самих, як і вони. І з молоком матері і щоденним досвідом, дивлячись, як себе веде більша частина населення, стали в4сти себя -ЯК УСІ.
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14.03.2024 19:11 Ответить
А чого це ти так розхвилювався ? Не інакше сам належиш до судово-поліцейсько-податково-прокурорської системи ? Корупція прибирається за троє діб при умові оплати її винищувачам. Ну наприклад за голови встановити прямі оплати і розцінки. Казали що вищі ніж за кордоном оплати суддям то не буде корупції. Маемо небачену корупцію і судово-прокурорську систему - насос з бюджету + хабарі. Тобто наше населення не пройшло ні римських ні середньовічних перевиховань.
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14.03.2024 19:22 Ответить
Ну от навіщо вам, шозоідам писати у газети, а нам, нормальним людям це читати?
Добре, добре, погоджуюсь, не хвилюйся так, шизік
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14.03.2024 19:42 Ответить
так вот ано чьо, міхалич.... 🤔🤔

.. раффік ніучом ні увінават!! ета нє оні, ета фсє ви тут увінаватиє!! а ішчьо - мИнталітЭд увінават!!!!

ДБЛ СК БЛДЬ!!!! 😡😡😡😡
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14.03.2024 20:53 Ответить
А коли буде відповідальність того, хто призначав його на викоку державну посаду?
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14.03.2024 18:55 Ответить
Неоплаченные деньги в доход державы + штраф на такую же сумму.

Почему то пьяного водителя можно оштрафовать даже если он не стал виновником аварии. Через месяц удвоить штраф, забрать права пожизненно.
А полицейского наказать нельзя.

И ещё. Пока такие ***** не будут подавать в отставку а будут судиться за восстановление на работе, за выплату з/п т выигрывать а судах государства не будет. Будут шайки мошенников периодически приходящие к власти
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14.03.2024 19:07 Ответить
А, що бідолазі нема де жити?
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14.03.2024 19:17 Ответить
Якщо у когось буде бажання почитати роман Драйвера "Фінансист", то знайде там таку фразу "Держава, яку роз'їдає корупція, стає нежиттєздатною і при першому серйозному випробуванні розвалюється".
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14.03.2024 20:16 Ответить
І то все, що вони нарили на ментовську мафію? - нема смислу тримати такі безтолкові антикорупційні органи
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14.03.2024 20:35 Ответить
Нарили не вони, а журналісти. А тим підарасам просто вже неможливо було проігнорувати.
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14.03.2024 21:38 Ответить
Подивіться на його харю. Там же клейма ніде ставити що це чийсь синок, сват, брат чи любовник. Саме за це його і назначили на високу посаду. Бо більше ніяких чеснот там немає. Там ні інтелекту, ні хоробрості, ні життєвої мудрості.
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14.03.2024 21:36 Ответить
Прислужник криміналу? У що перетворилась українська поліція? А так гарно все починалось! Все, до чого дотичні єрмаки з татаровими , перетворюється на труху...
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14.03.2024 22:10 Ответить
 
 