НАПК составило протокол на экс-замглавы Нацполиции Тишлека: получал подарки в виде аренды жилья по ценам ниже рыночных

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протокол об административных правонарушениях в отношении бывшего заместителя главы Национальной полиции, фигурировавшего в журналистском расследовании издания Bihus.Info.

Об этом сообщило НАПК, сообщает Цензор.НЕТ.

"Он получал от знакомых подарки в виде аренды жилья по ценам ниже минимальной рыночной их стоимости. Эти факты обнаружило НАПК, проверяя информацию, обнародованную в журналистском расследовании Bihus info.

В частности, служащий безвозмездно пользовался столичной квартирой на Печерске площадью более 140 кв.м по цене ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья в Киеве. В течение всего срока пользования квартирой он получил от арендодателя подарок (хранил собственные средства) за неуплату минимальной рыночной стоимости аренды квартиры на сумму 617 тыс. грн, чем нарушил ограничения, предусмотренные законодательством.

Читайте также: Замглавы Нацполиции Тишлека назначили на другую должность, - СМИ

Кроме того, чиновник получал от знакомой подарок в виде аренды жилого дома в Киевской области площадью более 320 кв.м. Нарушая абз. 1 ч. 2 ст. 23 Закона он ежемесячно принимал подарки от арендодателя. А именно – проживал в жилом доме бесплатно, в то время как минимальная рыночная аренда такого дома составляет 75 тыс. грн в месяц. В целом должностное лицо не доплатило за аренду дома 225 тыс. грн, чем также нарушило ограничения, определенные законодательством.

Бывшему заместителю главы Нацполиции инкриминируется нарушение ограничений, предусмотренных ч. 1 ст. 23 Закона о подарке, полученном в виде аренды (пользования) квартирой и жилым домом по цене ниже минимальной рыночной стоимости.

Смотрите также: Я его не видел, - заместитель председателя Нацполиции Тышлек о российском паспорте жены. ВИДЕО

По вызову НАПК для предоставления объяснений и получения экземпляра протокола он не явился", - говорится в сообщении НАПК.

Расследование журналистов в отношении заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тышлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году жена Тышлека, Александра Балакай, просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тышлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по данной ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тышлека.

Также в МВД Украины по запросу Цензор.НЕТ сообщили, что Тышлек вернулся к исполнению своих обязанностей, поскольку проведенное служебное расследование не выявило фактов, свидетельствующих о наличии связей Тышлека с какими-либо уголовными авторитетами, в том числе упоминавшимися. в журналистском расследовании. Также проверка не выявила и других оснований для увольнения Тышлека с должности.