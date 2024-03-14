Более 20 стран уже начали собственные расследования или собирают доказательства военных преступлений РФ в Украине, - Костин
Кроме Украины и Международного уголовного суда более 20 государств уже начали собственные расследования или собирают доказательства военных преступлений в Украине. И в этом году ожидаются новые результаты такого международного сотрудничества.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Голосу Америки сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
"Мы создаем сеть стран, которые проводят собственные расследования военных преступлений, совершенных Россией. В декабре прошлого года Соединенные Штаты стали первой страной, которая объявила обвинение четырем боевикам за пытки гражданина Америки, оказавшегося в оккупации в Херсонской области. О первом подозрении также объявила Генеральная прокуратура Литвы", - рассказал Костин.
Как отмечается, деятельность Совместной следственной группы по расследованию тяжких международных преступлений, совершенных в Украине (JIT), в которую входят Украина, Литва, Латвия, Польша, Эстония, Словакия и Румыния, и Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) является неотъемлемой составляющей сети всеобъемлющей ответственности, которую Украина развивает совместно с международными партнерами.
Также Костин отметил, что Соединенные Штаты принимают участие в работе 16 прокуроров из шести стран, которые в Евроюсте уже готовят материалы для будущего Специального трибунала.
Отмечается, что в этом году ожидаются новые результаты международного сотрудничества, направленного на обеспечение ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.
"Я думаю, что в этом году не только мы в Украине будем показывать результаты наших новых или существующих производств по привлечению к ответственности российских военных преступников. Вы также увидите результаты нашего международного взаимодействия", - добавил Костин.
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