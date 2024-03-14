РФ задействовала почти все свои сухопутные силы в войне против Украины, - Столтенберг

НАТО не чувствует сейчас военной угрозы от России, поскольку она почти все свои сухопутные войска задействовала в войне против Украины.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов о провокационных заявлениях России и угрозах наращивания военной группировки на границах с Финляндией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Финляндия сейчас находится в безопасности больше, чем она была до присоединения к Альянсу, потому что сейчас она прикрыта совместными обязательствами в обороне, согласно статье 5 (Вашингтонского договора – ред.), один за всех, все за одного. Почти все российские сухопутные силы задействованы в агрессивной войне против Украины, так что мы не видим никаких непосредственных военных угроз против любого союзника по НАТО", - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что союзники по Альянсу будут продолжать внимательный мониторинг ситуации и дальнейших действий России. Руководитель НАТО подчеркнул, что эта организация способна защитить любого союзника, и успешно выполняет эту задачу уже 75 лет подряд.

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