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РФ задействовала почти все свои сухопутные силы в войне против Украины, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

НАТО не чувствует сейчас военной угрозы от России, поскольку она почти все свои сухопутные войска задействовала в войне против Украины.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов о провокационных заявлениях России и угрозах наращивания военной группировки на границах с Финляндией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Финляндия сейчас находится в безопасности больше, чем она была до присоединения к Альянсу, потому что сейчас она прикрыта совместными обязательствами в обороне, согласно статье 5 (Вашингтонского договора – ред.), один за всех, все за одного. Почти все российские сухопутные силы задействованы в агрессивной войне против Украины, так что мы не видим никаких непосредственных военных угроз против любого союзника по НАТО", - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что союзники по Альянсу будут продолжать внимательный мониторинг ситуации и дальнейших действий России. Руководитель НАТО подчеркнул, что эта организация способна защитить любого союзника, и успешно выполняет эту задачу уже 75 лет подряд.

Читайте также: Украина присоединится к НАТО. Это вопрос не "если", а "когда", - Столтенберг

Автор: 

армия РФ (19613) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+10
Іншими словами: "нам війна в Україні вигідна. Аби побільше росіян загинуло, щоб ще довго не могли погрожувати хороброму НАТО. При цьому неважливо, скільки загине українців."
Хоробре НАТО 75 років поспіль моніторить ситуацію і сциться від страху, як тільки десь щось пролетить чи впаде на території Натівської країни. Бо це ж треба реагувати! А сцикотно...
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14.03.2024 19:00
+6
Україна вас береже взяла на себе удар орди.
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14.03.2024 19:00
+2
Не дивлячись на допомогу, яку надає нам НАТО, воно непогано влаштувалось - виснажує потенціал рашистів ціною життів українців!
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14.03.2024 19:59
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Друга армія світу ...з кінця ...
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14.03.2024 18:52 Ответить
Україна вас береже взяла на себе удар орди.
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14.03.2024 19:00 Ответить
Іншими словами: "нам війна в Україні вигідна. Аби побільше росіян загинуло, щоб ще довго не могли погрожувати хороброму НАТО. При цьому неважливо, скільки загине українців."
Хоробре НАТО 75 років поспіль моніторить ситуацію і сциться від страху, як тільки десь щось пролетить чи впаде на території Натівської країни. Бо це ж треба реагувати! А сцикотно...
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14.03.2024 19:00 Ответить
зеленский и слуги вообще не сцались никогда, не паникуй
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14.03.2024 20:04 Ответить
НАТО ніколи не воювало за будь-якого свого члена і в конфлікті Англії з Аргентіною і внутрішньому конфлікті Туреччини і Греції за Кіпр так що здатність цієї контори захищати хоча би своїх невідома.
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14.03.2024 19:41 Ответить
як тільки США вийде з НАТО, після обрання трампа ************, на лишившийся огризок НАТО будуть чекати нові, незабутні враження, які їм забезпечить *****.
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14.03.2024 19:49 Ответить
Не дивлячись на допомогу, яку надає нам НАТО, воно непогано влаштувалось - виснажує потенціал рашистів ціною життів українців!
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14.03.2024 19:59 Ответить
а украинцы ломанулись бы на защиту эстонцев, если б кацап на них пошёл?
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14.03.2024 20:07 Ответить
кацап козломордий?
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14.03.2024 20:10 Ответить
гордо не-ходивший или 73%?
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14.03.2024 20:20 Ответить
Якщо ти про себе, то не знаю!
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14.03.2024 20:23 Ответить
а шо удобно
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14.03.2024 20:02 Ответить
Не просто почти все сухопутные силы... А еще и титанические запасы накопленные со времён СССР, 10000 ракет истратили, 20 млн снарядов выстрелили, практически все танки и бронетехнику которую вообще можно было поднять со складов и поставить в строй использовали... И это не хватило чтобы победить Украину, пришлось закупать оружие и боеприпасы у севкорейцев и иранцев. К концу 2024 года весь накопленный наступательный потенциал рашки будет сожжен в Украине... Воевать смогут только на закупках и прямо с завода, с колёс...
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14.03.2024 20:36 Ответить
Заіпцо,коли сраки в теплі і безпеці.Егеж,"гейропейці"?
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14.03.2024 20:48 Ответить
 
 