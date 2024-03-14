На Авдеевском и Новопавловском направлениях отражены по 18 российских атак. За прошедшие сутки на фронте 68 боевых столкновений, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Вражеские атаки отражены на 6 направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Всего враг нанес 14 ракетных и 103 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александровка, Пономаренко, Романково, Большая Писаревка, Поповка Сумской области; Липцы, Борщевая, Вильча Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Горск, Костобобров, Хреновка Черниговской области; Середина-Буда, Краснополье, Запсилье Сумской области; Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья Харьковской области.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Двуречная Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Васюковка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Водяное Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи, Керамик, Новобахмутовка, Новокалиново, Прогресс, Семеновка, Желанное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Работино и западнее Вербового Запорожской области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Свободное Поле, Сторожевое, Старомайорское Донецкой области и Малиновка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Ровнополь, Чаривное, Орехов Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении в течение суток врагом предпринята безуспешная попытка штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в том числе Львов, Ивановка, Садовое, Ольговка, Николаевка Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.