РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9575 посетителей онлайн
Новости
1 803 12

Столтенберг: Со всей креативностью Украина доказала, что Россию можно бить на поле боя

столтенберг

Россия платит очень высокую цену за небольшие достижения на войне. И Украина доказала, что может уничтожать врага на поле боя и на море, и в небе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой обращения к прессе по случаю 25-й годовщины вхождения Польши в НАТО.

"Со всей креативностью Украина доказала, что Россию можно бить (на поле боя. - Ред.). Россия платит очень высокую цену за небольшие достижения. Путинская война уже стоила России более 350 000 военных потерь. На море украинские силы потопили или обезвредили существенную часть российского Черноморского флота. В небе Украина сбивает ключевые российские способности, включая высококачественные разведывательные самолеты", - сказал Столтенберг.

Читайте также: Украина ни с кем не будет согласовывать цели, которые будет атаковать в РФ, - Данилов

В то же время он отметил, что, несмотря на тяжелые потери российских войск, Путин не намерен отказываться от целей своей агрессивной войны. Ситуация остается тяжелой, поскольку Украина остро нуждается в боеприпасах.

"Каждый день задержки в Конгрессе США отражается на поле боя. Опросы, проведенные в Альянсе, свидетельствуют, что две трети наших граждан по обе стороны Атлантики хотят, чтобы их страны продолжали поддерживать Украину. Большинство в Конгрессе также положительно настроены на продолжение такой помощи. Сейчас нам нужно перевести эту общественную и политическую поддержку в голосование как можно скорее", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Руководитель Альянса поблагодарил Польшу, которая с начала российской агрессии была среди наиболее мощно поддержавших Украину стран, предоставила оружие и приняла у себя более миллиона украинских беженцев.

Читайте также: Это будет историческая ошибка, если мы позволим Путину победить в Украине, - Столтенберг

Автор: 

россия (96095) Столтенберг Йенс (1620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Десь читав: чим більше хвалять, тим менше реально дають.
показать весь комментарий
14.03.2024 19:39
+1
Оказывется это креатив сбивает високовартісні розвідувальні літаки, а не Patriot.
показать весь комментарий
14.03.2024 19:20
+1
То чого ж ви чекаєте? Заходьте, та будемо лупити їх разом і перетворимо це на розвагу! Чи краще передивлятись фільми "День незалежності"..., а може "20 діб в Маріуполі"?
показать весь комментарий
14.03.2024 19:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оказывется это креатив сбивает високовартісні розвідувальні літаки, а не Patriot.
показать весь комментарий
14.03.2024 19:20 Ответить
Дать или не дать - вот в чем вопрос...
показать весь комментарий
14.03.2024 19:27 Ответить
Десь читав: чим більше хвалять, тим менше реально дають.
показать весь комментарий
14.03.2024 19:39 Ответить
Столтенберг нічого не дає і не давав
показать весь комментарий
15.03.2024 05:09 Ответить
То чого ж ви чекаєте? Заходьте, та будемо лупити їх разом і перетворимо це на розвагу! Чи краще передивлятись фільми "День незалежності"..., а може "20 діб в Маріуполі"?
показать весь комментарий
14.03.2024 19:26 Ответить
Україні треба креативити не тільки на полі бою. Ми всі бачили, як розпіарений Пригожен майже дійшов до москви. Нашим спец. та дип. службам треба знайти харизматичну людину, яка зможе через "хороших русских", які мають медіаресурси (ФБК і т. п.) розпочати піарити Легіон "Свободная Россия", РДК та Сибирський батальон, як єдиних рятівників Росії від розпаду та хаосу. Якщо це зробити з розумом, то через деякий час вони будуть спроможні дойти до москви, як це робили вагнеровці.
показать весь комментарий
14.03.2024 19:42 Ответить
На креативності без відповідної зброї далеко не зайдеш! Дайте потрібну зброю!
показать весь комментарий
14.03.2024 21:20 Ответить
А что доказали вы, все? Только вот что.Как были бздунами, лицемерами, пацифистами в курятниках своих, так и остались.
показать весь комментарий
14.03.2024 22:23 Ответить
Дають Україні крихти з барського столу і дивуються: "як ще ви не здохли?" За креативність хвалять..
показать весь комментарий
14.03.2024 23:31 Ответить
Самцы шимпанзе нападают войной на соседей, если видят, что у них огромное преимущество, и никто из них при нападении практически не пострадает
показать весь комментарий
13.05.2024 18:53 Ответить
 
 