Россияне дважды обстреляли г. Середина-Буда на Сумщине из минометов и FPV-дронами: ранены 4 человека, повреждены дома и автомобиль

Четыре человека получили ранения вследствие обстрела оккупантами Серидино-Будской громады в Сумской области с использованием минометов и FPV-дронов.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"14 марта 2024 года около 10:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты с территории Российской Федерации из минометов обстреляли г. Середина-Буда Шосткинского района.

В результате атаки врага 44-летний мужчина и 43-летняя женщина получили незначительные ранения", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, после получения медицинской помощи раненый мужчина отправился на помощь односельчанам, устраняющим последствия обстрела. И в это время враг снова обстрелял город, на этот раз используя FPV-дроны. Пострадавший и двое его односельчан, одному из которых 43, а другому 64 года, получили осколочные ранения.

Сообщается, что повреждено по меньшей мере 7 частных домов и 1 автомобиль.

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