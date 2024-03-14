Страны НАТО не планируют посылать войска в Украину на поле боя, - глава МИД Норвегии Эйде

Большинство стран-членов НАТО не планируют посылать свои войска в Украину, чтобы они воевали непосредственно на поле боя.

Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде во время пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Берлине 14 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Почти все правительства стран НАТО четко дали понять после встречи в Париже, что мы не рассматриваем участие в боевых действиях. Это бой, который ведут украинцы. Мы поддерживаем Украину в ее борьбе, ведь это также наша борьба, но мы видим большую разницу между помощью оружием, обучением, оборудованием, технологиями и тем, чтобы быть самим на поле боя. Мы не планируем этого. Есть хорошие основания не делать этого, учитывая специфику этой войны", - подчеркнул Барт Эйде.

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При этом он отметил, что все страны должны делать больше для поддержки Украины, чтобы она одержала победу.

Норвегия, по словам министра, очень "глубоко" ангажирована в помощь Украине в это критическое время и является одним из лидеров помощи с точки зрения расходов на единицу собственного населения. Осло завершает дискуссию по гарантиям безопасности для Украины и планирует подписать соответствующее соглашение вскоре, сказал Барт Эйде. Он подчеркнул, что поддержка Украины должна носить долгосрочный характер – военный и гражданский.

В целом страны Северной Европы, скандинавские, страны Балтии увеличивают свою поддержку, отметил дипломат. В этом контексте он одобрительно высказался о четырехлетней Программе Нансена, которую ввела Дания.

"Мы реально должны стоять на стороне Украины сейчас, на следующей неделе и в ближайшие годы… Не должно быть иного результата, чем тот, где Украина побеждает. …До того времени мы будем помогать", - заверил представитель страны, которая долгие годы имела мирные соседские отношения с Россией.

Он отметил важность поддержки Украины на пути к ЕС и атлантическому Альянсу.

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Норвежский министр также проинформировал, что в этот день было объявлено, что его страна увеличивает расходы на оборону и достигнет цели в 2% ВВП.

Оба министра провели переговоры в Берлине. Украинская тематика стала одной из центральных.